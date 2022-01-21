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Что случилось на границе Таджикистана и Кыргызстана — хронология событий
Что случилось на границе Таджикистана и Кыргызстана — хронология событий
Дорога между селениями Чоркух и Ворух проходит через Аксайский район Кыргызстана, и в этой местности часто происходят столкновения.
2022-01-21T12:53+0500
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ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Несколько человек напали на грузовик и его водителя на границе Таджикистана и Кыргызстана. Мужчину, находившегося в кабине авто забросали камнями. Как выяснилось, все нападавшие — граждане Кыргызстана, а жертва — житель селения Чоркух Исфаринского района Согдийской области Таджикистана, сообщает местный Sputnik, ссылаясь на заявление пресс-секретаря администрации района Зубайдулло Шомадова.По данным, водитель грузовика перевозил продукты в горное село Ворух — эксклав Таджикистана, окруженный территорией Кыргызстана, он серьезно не пострадал.Дорога между селениями Чоркух и Ворух проходит через Аксайский район Кыргызстана, и в этой местности часто происходят столкновения.Официальные лица приграничных общин Исфаринского района (Таджикистан) и Баткенского района (Кыргызстан) обсудят инцидент.Между тем ситуация на границе, по данным таджикской стороны, остается спокойной. Кыргызстан инцидент пока не комментирует.Лидеры Кыргызстана и Таджикистана летом прошлого года договорились о начале проведения работ по демаркации и делимитации границ, чтобы предотвратить пограничные инциденты.Читайте также: Встреча узбекско-таджикской демаркационной комиссии прошла в Намангане &gt;&gt;Узбекистан и Казахстан определились с проектом договора о демаркации госграницы &gt;&gt;
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таджикистан, кыргызстан, граница

Что случилось на границе Таджикистана и Кыргызстана — хронология событий

12:53 21.01.2022 (обновлено: 14:46 21.01.2022)
© Sputnik / Григорий СысоевПограничник. Архивное фото
Пограничник. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.01.2022
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Дорога между селениями Чоркух и Ворух проходит через Аксайский район Кыргызстана, и в этой местности часто происходят столкновения.
ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Несколько человек напали на грузовик и его водителя на границе Таджикистана и Кыргызстана. Мужчину, находившегося в кабине авто забросали камнями.
Как выяснилось, все нападавшие — граждане Кыргызстана, а жертва — житель селения Чоркух Исфаринского района Согдийской области Таджикистана, сообщает местный Sputnik, ссылаясь на заявление пресс-секретаря администрации района Зубайдулло Шомадова.
Село Чоркух

Село расположено на границе с Кыргызстаном, на правом берегу реки Исфара, напротив киргизского села Самаркандык.

С трех сторон село окружает Баткенский район Баткенской области Кыргызстана.

По данным, водитель грузовика перевозил продукты в горное село Ворух — эксклав Таджикистана, окруженный территорией Кыргызстана, он серьезно не пострадал.
Дорога между селениями Чоркух и Ворух проходит через Аксайский район Кыргызстана, и в этой местности часто происходят столкновения.
Официальные лица приграничных общин Исфаринского района (Таджикистан) и Баткенского района (Кыргызстан) обсудят инцидент.
Между тем ситуация на границе, по данным таджикской стороны, остается спокойной. Кыргызстан инцидент пока не комментирует.
Лидеры Кыргызстана и Таджикистана летом прошлого года договорились о начале проведения работ по демаркации и делимитации границ, чтобы предотвратить пограничные инциденты.

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