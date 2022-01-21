https://uz.sputniknews.ru/20220121/chto-sluchilos-na-granitse-tadjikistana-i-kyrgyzstana--xronologiya-sobytiy-22314447.html

Что случилось на границе Таджикистана и Кыргызстана — хронология событий

Что случилось на границе Таджикистана и Кыргызстана — хронология событий

Дорога между селениями Чоркух и Ворух проходит через Аксайский район Кыргызстана, и в этой местности часто происходят столкновения.

2022-01-21T12:53+0500

2022-01-21T12:53+0500

2022-01-21T14:46+0500

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ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Несколько человек напали на грузовик и его водителя на границе Таджикистана и Кыргызстана. Мужчину, находившегося в кабине авто забросали камнями. Как выяснилось, все нападавшие — граждане Кыргызстана, а жертва — житель селения Чоркух Исфаринского района Согдийской области Таджикистана, сообщает местный Sputnik, ссылаясь на заявление пресс-секретаря администрации района Зубайдулло Шомадова.По данным, водитель грузовика перевозил продукты в горное село Ворух — эксклав Таджикистана, окруженный территорией Кыргызстана, он серьезно не пострадал.Дорога между селениями Чоркух и Ворух проходит через Аксайский район Кыргызстана, и в этой местности часто происходят столкновения.Официальные лица приграничных общин Исфаринского района (Таджикистан) и Баткенского района (Кыргызстан) обсудят инцидент.Между тем ситуация на границе, по данным таджикской стороны, остается спокойной. Кыргызстан инцидент пока не комментирует.Лидеры Кыргызстана и Таджикистана летом прошлого года договорились о начале проведения работ по демаркации и делимитации границ, чтобы предотвратить пограничные инциденты.Читайте также: Встреча узбекско-таджикской демаркационной комиссии прошла в Намангане >>Узбекистан и Казахстан определились с проектом договора о демаркации госграницы >>

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