https://uz.sputniknews.ru/20220121/delegatsiya-iz-tatarstana-posetila-texnopark-v-tashoblasti-22322698.html

Фото: делегация из Татарстана посетила технопарк в Ташобласти

Фото: делегация из Татарстана посетила технопарк в Ташобласти

Министр образования и науки Татарстана побывал в зонах производства, биотехнологий и робототехники.

2022-01-21T18:21+0500

2022-01-21T18:21+0500

2022-01-21T19:00+0500

общество

ташкентская область

делегация

татарстан

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ТАШКЕНТ, 21 янв – Sputnik. Министр образования и науки Республики Татарстан Ильсур Хадиуллин посетил технопарк "INNO" в Ташкенте. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба Министерства инновационного развития Узбекистана.Технопарк также посетили представители ОЭЗ "Иннополис" и Университета Иннополис.Напомним, в ходе видеконференции главы Татарстана Рустама Минниханова с министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым стороны договорились о проведении совместного бизнес-форума на базе индустриального парка "Химград Узбекистан" в Ташкентской области.Узбекистан и Татарстан планируют реализацию ряда крупных проектов в сфере химической, нефтегазовой, автомобильной промышленности и других областях.Осенью делегация из Татарстана принимала участие в неделе инновационных идей InnoWeek.Uz-2021.Читайте также: Узбекистан и Татарстан: сотрудничество в цифрах.

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ташкентская область, делегация, татарстан, фото