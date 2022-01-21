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https://uz.sputniknews.ru/20220121/delegatsiya-iz-tatarstana-posetila-texnopark-v-tashoblasti-22322698.html
Фото: делегация из Татарстана посетила технопарк в Ташобласти
Фото: делегация из Татарстана посетила технопарк в Ташобласти
Министр образования и науки Татарстана побывал в зонах производства, биотехнологий и робототехники.
2022-01-21T18:21+0500
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общество
ташкентская область
делегация
татарстан
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ТАШКЕНТ, 21 янв – Sputnik. Министр образования и науки Республики Татарстан Ильсур Хадиуллин посетил технопарк "INNO" в Ташкенте. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба Министерства инновационного развития Узбекистана.Технопарк также посетили представители ОЭЗ "Иннополис" и Университета Иннополис.Напомним, в ходе видеконференции главы Татарстана Рустама Минниханова с министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым стороны договорились о проведении совместного бизнес-форума на базе индустриального парка "Химград Узбекистан" в Ташкентской области.Узбекистан и Татарстан планируют реализацию ряда крупных проектов в сфере химической, нефтегазовой, автомобильной промышленности и других областях.Осенью делегация из Татарстана принимала участие в неделе инновационных идей InnoWeek.Uz-2021.Читайте также: Узбекистан и Татарстан: сотрудничество в цифрах.
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ташкентская область, делегация, татарстан, фото

Фото: делегация из Татарстана посетила технопарк в Ташобласти

18:21 21.01.2022 (обновлено: 19:00 21.01.2022)
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Министр образования и науки Татарстана побывал в зонах производства, биотехнологий и робототехники.
ТАШКЕНТ, 21 янв – Sputnik. Министр образования и науки Республики Татарстан Ильсур Хадиуллин посетил технопарк "INNO" в Ташкенте. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба Министерства инновационного развития Узбекистана.
Технопарк также посетили представители ОЭЗ "Иннополис" и Университета Иннополис.
"В ходе визита генеральный директор Национального офиса инноваций Олимжон Туйчиев проинформировал делегацию о возможностях, созданных для молодежи на территории Технопарка "ИННО", в том числе условиях в зонах производства, биотехнологий и робототехники", - говорится в сообщении пресс-службы.
Делегация из Татарстана в технопарке INNO в Ташкентской области - Sputnik Узбекистан
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Делегация из Татарстана в технопарке INNO в Ташкентской области - Sputnik Узбекистан
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Делегация из Татарстана в технопарке INNO в Ташкентской области - Sputnik Узбекистан
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Делегация из Татарстана в технопарке INNO в Ташкентской области - Sputnik Узбекистан
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Делегация из Татарстана в технопарке INNO в Ташкентской области - Sputnik Узбекистан
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Напомним, в ходе видеконференции главы Татарстана Рустама Минниханова с министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым стороны договорились о проведении совместного бизнес-форума на базе индустриального парка "Химград Узбекистан" в Ташкентской области.
Узбекистан и Татарстан планируют реализацию ряда крупных проектов в сфере химической, нефтегазовой, автомобильной промышленности и других областях.
Осенью делегация из Татарстана принимала участие в неделе инновационных идей InnoWeek.Uz-2021.
Читайте также: Узбекистан и Татарстан: сотрудничество в цифрах.
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