https://uz.sputniknews.ru/20220121/evroparlament-prosit-sanktsii-dlya-kazaxstana--22307667.html

Европарламент просит санкции для Казахстана

Европарламент просит санкции для Казахстана

Депутаты Европарламента призывают к международному расследованию событий в Казахстане и санкциям ЕС в отношении казахстанских чиновников.

2022-01-21T08:21+0500

2022-01-21T08:21+0500

2022-01-21T08:21+0500

в мире

казахстан

европарламент

санкции

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ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Депутаты Европейского парламента призывают инициировать международное расследование, а также ввести санкции в отношении казахстанских чиновников за серьезные нарушения в области прав человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обнародованный окончательный проект резолюции по ситуации с защитой прав человека в Казахстане, связанной с недавними протестами и беспорядками в Казахстане.Резолюции Европарламента носят декларативный характер и необязательны к исполнению, однако институты ЕС и европейские страны принимают их во внимание.Там напомнили о недавно утвержденном ЕС глобальном режиме санкций за серьезные нарушения в области прав человека, который позволяет преследовать лиц, причастных к таким нарушениям во всем мире. Евродепутаты также призывают ЕС провести расследование "исчезновений, сообщений о пытках, произвольных задержаниях, убийствах снайперами, ранениях мирных демонстрантов, включая несовершеннолетних, в Алматы и других населенных пунктах Казахстана".Также ЕП призывает власти Казахстана пригласить экспертов ООН и ОБСЕ для оценки ситуации на месте.При этом сама ОБСЕ до сих пор не проявляла интереса к событиям в Казахстане и отмолчалась по поводу нападений на журналистов. В ходе ежегодной пресс-конференции глава российского МИД Сергей Лавров назвал это позором для организации.Министр обратил внимание, что заявление организации с призывом "жить дружно" появилось лишь после того, как ОДКБ помогло Казахстану успокоить ситуацию и когда пошли аресты зачинщиков и исполнителей погромов.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы — старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4 578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез и обратился за помощью к ОДКБ. Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. В среду Минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.

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казахстан, европарламент, санкции