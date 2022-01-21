https://uz.sputniknews.ru/20220121/kak-vyglyadit-snejnaya-lavina-soshedshaya-s-gor-chimgana--foto-22308984.html
Как выглядит снежная лавина, сошедшая с гор Чимгана — фото
Как выглядит снежная лавина, сошедшая с гор Чимгана — фото
Есть ли пострадавшие и что говорят в МЧС — читайте в материале.
2022-01-21T08:30+0500
2022-01-21T08:30+0500
2022-01-21T08:34+0500
общество
лавина
горы
чимган
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ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. В горах Узбекистана сошла снежная лавина. Это произошло 19 января около 16.30.Лавина начала сходить на горном склоне на высоте 2300-3000 метров над уровнем моря в Чимганском районе и остановилась на высоте 1700 метров.Объем снежной массы, сошедшей с горного склона, составил 60 тысяч кубометров.О пострадавших неизвестно. В МЧС отметили, что никаких сообщений в экстренные службы не поступало.Лавинная опасность объявлена до 28 января.Читайте также:Как долго в горах Узбекистана будет лавиноопасно — прогнозы и сроки >>Снежная буря "накрыла" перевал Камчик — видео >>
чимган
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лавина, горы, чимган
Как выглядит снежная лавина, сошедшая с гор Чимгана — фото
08:30 21.01.2022 (обновлено: 08:34 21.01.2022)
Есть ли пострадавшие и что говорят в МЧС — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. В горах Узбекистана сошла снежная лавина. Это произошло 19 января около 16.30.
Лавина начала сходить на горном склоне на высоте 2300-3000 метров над уровнем моря в Чимганском районе и остановилась на высоте 1700 метров.
Объем снежной массы, сошедшей с горного склона, составил 60 тысяч кубометров.
О пострадавших неизвестно. В МЧС отметили, что никаких сообщений в экстренные службы не поступало.
"В настоящее время принимаются все меры безопасности и устанавливаются дополнительные знаки, запрещающие вход на территорию ЧС и ограничивающие движение", — сообщили в МЧС.
Лавинная опасность объявлена до 28 января.