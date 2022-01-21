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Как выглядит снежная лавина, сошедшая с гор Чимгана — фото
Как выглядит снежная лавина, сошедшая с гор Чимгана — фото
Есть ли пострадавшие и что говорят в МЧС — читайте в материале.
2022-01-21T08:30+0500
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общество
лавина
горы
чимган
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ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. В горах Узбекистана сошла снежная лавина. Это произошло 19 января около 16.30.Лавина начала сходить на горном склоне на высоте 2300-3000 метров над уровнем моря в Чимганском районе и остановилась на высоте 1700 метров.Объем снежной массы, сошедшей с горного склона, составил 60 тысяч кубометров.О пострадавших неизвестно. В МЧС отметили, что никаких сообщений в экстренные службы не поступало.Лавинная опасность объявлена до 28 января.Читайте также:Как долго в горах Узбекистана будет лавиноопасно — прогнозы и сроки &gt;&gt;Снежная буря "накрыла" перевал Камчик — видео &gt;&gt;
чимган
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лавина, горы, чимган

Как выглядит снежная лавина, сошедшая с гор Чимгана — фото

08:30 21.01.2022 (обновлено: 08:34 21.01.2022)
© Depositphotos / KamchatkaCход лавины, иллюстративное фото
Cход лавины, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.01.2022
© Depositphotos / Kamchatka
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Есть ли пострадавшие и что говорят в МЧС — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. В горах Узбекистана сошла снежная лавина. Это произошло 19 января около 16.30.
© Пресс-служба МЧС УзбекистанаВ Чимгане произошел сход снежной лавины
В Чимгане произошел сход снежной лавины - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.01.2022
В Чимгане произошел сход снежной лавины
© Пресс-служба МЧС Узбекистана
Лавина начала сходить на горном склоне на высоте 2300-3000 метров над уровнем моря в Чимганском районе и остановилась на высоте 1700 метров.
Объем снежной массы, сошедшей с горного склона, составил 60 тысяч кубометров.
О пострадавших неизвестно. В МЧС отметили, что никаких сообщений в экстренные службы не поступало.

"В настоящее время принимаются все меры безопасности и устанавливаются дополнительные знаки, запрещающие вход на территорию ЧС и ограничивающие движение", — сообщили в МЧС.

Лавинная опасность объявлена до 28 января.
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