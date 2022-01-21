https://uz.sputniknews.ru/20220121/kak-vyglyadit-snejnaya-lavina-soshedshaya-s-gor-chimgana--foto-22308984.html

Как выглядит снежная лавина, сошедшая с гор Чимгана — фото

Как выглядит снежная лавина, сошедшая с гор Чимгана — фото

Есть ли пострадавшие и что говорят в МЧС — читайте в материале.

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общество

лавина

горы

чимган

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ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. В горах Узбекистана сошла снежная лавина. Это произошло 19 января около 16.30.Лавина начала сходить на горном склоне на высоте 2300-3000 метров над уровнем моря в Чимганском районе и остановилась на высоте 1700 метров.Объем снежной массы, сошедшей с горного склона, составил 60 тысяч кубометров.О пострадавших неизвестно. В МЧС отметили, что никаких сообщений в экстренные службы не поступало.Лавинная опасность объявлена до 28 января.Читайте также:Как долго в горах Узбекистана будет лавиноопасно — прогнозы и сроки >>Снежная буря "накрыла" перевал Камчик — видео >>

чимган

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лавина, горы, чимган