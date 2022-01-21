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Лавров о переговорах с Блинкеном: США пытаются поставить Украину во главу угла
Лавров о переговорах с Блинкеном: США пытаются поставить Украину во главу угла
О том, на правильном пути развития находятся отношения двух стран или нет, станет понятно после того, как появится письменная реакция властей США на предложения российской стороны, заявил Лавров.
2022-01-21T17:46+0500
2022-01-21T17:58+0500
россия
сергей лавров
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ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Встреча Лаврова и Блинкена в Женеве продлилась всего полтора часа. Очень сжатый формат, который может вызвать тревожность. Неужели говорить было не о чем? Российский министр уверен: пунктуальность не может быть плохим знаком. В ходе переговоров стала понятна первая реакция США на предложения российской стороны по безопасности. Пока она предварительная, окончательная будет представлена в письменной форме на следующей неделе. После этого будет планироваться новый контакт на уровне глав МИД. По мнению Лаврова, было бы правильным предать гласности этот ответ, но документ — это собственность, поэтому им решать станет заявление публичным или нет.В ходе переговоров США попытались поставить во главу угла проблемы на границе Украины и России. В этой связи Лавров подчеркнул, что Россия никогда нигде устами своих официальных представителей не угрожала украинскому народу.Российский министр напомнил, что президент Зеленский, выходки которого США всячески поощряют, заявил, мол, если кто-то чувствует себя русским, то пусть убирается в Россию. Тех же, кто на Донбассе противостоит государственному терроризму со стороны киевского режима, он назвал не людьми, а особями. Поэтому кто кому угрожает, и во что эти угрозы могут вылиться — большой вопрос. Глава российского МИД уверен, что истерика Запада вокруг Украины направлена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских договоренностей. Лавров призвал Блинкена использовать влияние на Киев, чтобы тот образумился.Никакого обоснования американской позиции о "российской угрозе" Украине так и не было озвучено — только озабоченности. В ходе переговоров Блинкен согласился, что нужно разумно вести диалог. Поэтому Лавров выразил надежду, что эмоций поубавится, подчеркнув, что гарантий нет.На встрече поднимался вопрос задействования сил ОДКБ в Казахстане, Москва попросила Вашингтон объяснить реакцию США.Читайте также: Фото: переговоры Лаврова и Блинкена — каковы ожидания от встречи &gt;&gt;Запад не знает, что ответить России &gt;&gt;
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сергей лавров

Лавров о переговорах с Блинкеном: США пытаются поставить Украину во главу угла

17:46 21.01.2022 (обновлено: 17:58 21.01.2022)
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД С. Лаврова с госсекретарем США Э. Блинкеном в Женеве
Встреча главы МИД С. Лаврова с госсекретарем США Э. Блинкеном в Женеве - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.01.2022
© Sputnik / Павел Бедняков
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О том, на правильном пути развития находятся отношения двух стран или нет, станет понятно после того, как появится письменная реакция властей США на предложения российской стороны, заявил Лавров.
ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Встреча Лаврова и Блинкена в Женеве продлилась всего полтора часа. Очень сжатый формат, который может вызвать тревожность. Неужели говорить было не о чем? Российский министр уверен: пунктуальность не может быть плохим знаком.
Нам было понятно, что конкретно мы будем обсуждать, не было нужды воспроизводить все то, что прозвучало на российско-американских переговорах 10 января и на переговорах в совете "Россия - НАТО" 19 января.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - Sputnik Узбекистан
Сергей Лавров
Министр иностранных дел России
В ходе переговоров стала понятна первая реакция США на предложения российской стороны по безопасности. Пока она предварительная, окончательная будет представлена в письменной форме на следующей неделе.
После этого будет планироваться новый контакт на уровне глав МИД. По мнению Лаврова, было бы правильным предать гласности этот ответ, но документ — это собственность, поэтому им решать станет заявление публичным или нет.
В ходе переговоров США попытались поставить во главу угла проблемы на границе Украины и России. В этой связи Лавров подчеркнул, что Россия никогда нигде устами своих официальных представителей не угрожала украинскому народу.
Российский министр напомнил, что президент Зеленский, выходки которого США всячески поощряют, заявил, мол, если кто-то чувствует себя русским, то пусть убирается в Россию. Тех же, кто на Донбассе противостоит государственному терроризму со стороны киевского режима, он назвал не людьми, а особями. Поэтому кто кому угрожает, и во что эти угрозы могут вылиться — большой вопрос.
Глава российского МИД уверен, что истерика Запада вокруг Украины направлена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских договоренностей. Лавров призвал Блинкена использовать влияние на Киев, чтобы тот образумился.
Никакого обоснования американской позиции о "российской угрозе" Украине так и не было озвучено — только озабоченности.
В ходе переговоров Блинкен согласился, что нужно разумно вести диалог. Поэтому Лавров выразил надежду, что эмоций поубавится, подчеркнув, что гарантий нет.
Опыт общения с американскими коллегами изобилует примерами, когда что-то обещалось и не выполнялось.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - Sputnik Узбекистан
Сергей Лавров
Министр иностранных дел России
На встрече поднимался вопрос задействования сил ОДКБ в Казахстане, Москва попросила Вашингтон объяснить реакцию США.

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