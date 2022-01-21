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Фото: переговоры Лаврова и Блинкена — каковы ожидания от встречи
Фото: переговоры Лаврова и Блинкена — каковы ожидания от встречи
Ожидается, что в ходе встречи участники обсудят проект договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности.
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ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эти минуты проводит встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном по вопросам обеспечения безопасности. Стороны намерены обменяться мнениями и сопоставить понимание результатов прошедших ранее переговоров между государствами.Ожидается, что в ходе встречи участники обсудят проект договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности.Во время протокольного приветствия Сергей Лавров заявил, что российская сторона, также, как и Блинкен, не ожидает прорывов от переговоров. Но ждет ответов на вопросы по проблемам неделимости безопасности: чтобы ни одна страна не укрепляла свою безопасность за счет ослабления безопасности других стран.В свою очередь Блинкен заявил, что США настроены решать проблемы с Россией мирным путем, но не ждут больших результатов от переговоров. Он отметил, что штаты готовы к ответным мерам, если Россия продолжит угрожать агрессией Украине.Запад не знает, что ответить России &gt;&gt;Ранее российская сторона опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины.Читайте также:Лавров ответил, когда стартуют переговоры России и США по безопасности &gt;&gt;Ультиматум России Западу: что случится, если он его не примет &gt;&gt;
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сша, сергей лавров, встреча, женева

Фото: переговоры Лаврова и Блинкена — каковы ожидания от встречи

15:43 21.01.2022 (обновлено: 15:47 21.01.2022)
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД С. Лаврова с госсекретарем США Э. Блинкеном в Женеве
Встреча главы МИД С. Лаврова с госсекретарем США Э. Блинкеном в Женеве - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.01.2022
© Sputnik / Павел Бедняков
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Ожидается, что в ходе встречи участники обсудят проект договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности.
ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эти минуты проводит встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном по вопросам обеспечения безопасности.
Стороны намерены обменяться мнениями и сопоставить понимание результатов прошедших ранее переговоров между государствами.
Ожидается, что в ходе встречи участники обсудят проект договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности.
Во время протокольного приветствия Сергей Лавров заявил, что российская сторона, также, как и Блинкен, не ожидает прорывов от переговоров. Но ждет ответов на вопросы по проблемам неделимости безопасности: чтобы ни одна страна не укрепляла свою безопасность за счет ослабления безопасности других стран.
В свою очередь Блинкен заявил, что США настроены решать проблемы с Россией мирным путем, но не ждут больших результатов от переговоров. Он отметил, что штаты готовы к ответным мерам, если Россия продолжит угрожать агрессией Украине.
Запад не знает, что ответить России >>
Ранее российская сторона опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.
Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины.

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