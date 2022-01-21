https://uz.sputniknews.ru/20220121/v-jeneve-nachalis-peregovory-lavrova-i-blinkena-chego-jdat-ot-vstrechi-22318459.html
Фото: переговоры Лаврова и Блинкена — каковы ожидания от встречи
Фото: переговоры Лаврова и Блинкена — каковы ожидания от встречи
Ожидается, что в ходе встречи участники обсудят проект договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности.
2022-01-21T15:43+0500
2022-01-21T15:43+0500
2022-01-21T15:47+0500
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ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эти минуты проводит встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном по вопросам обеспечения безопасности. Стороны намерены обменяться мнениями и сопоставить понимание результатов прошедших ранее переговоров между государствами.Ожидается, что в ходе встречи участники обсудят проект договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности.Во время протокольного приветствия Сергей Лавров заявил, что российская сторона, также, как и Блинкен, не ожидает прорывов от переговоров. Но ждет ответов на вопросы по проблемам неделимости безопасности: чтобы ни одна страна не укрепляла свою безопасность за счет ослабления безопасности других стран.В свою очередь Блинкен заявил, что США настроены решать проблемы с Россией мирным путем, но не ждут больших результатов от переговоров. Он отметил, что штаты готовы к ответным мерам, если Россия продолжит угрожать агрессией Украине.Запад не знает, что ответить России >>Ранее российская сторона опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины.Читайте также:Лавров ответил, когда стартуют переговоры России и США по безопасности >>Ультиматум России Западу: что случится, если он его не примет >>
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сша, сергей лавров, встреча, женева
Фото: переговоры Лаврова и Блинкена — каковы ожидания от встречи
15:43 21.01.2022 (обновлено: 15:47 21.01.2022)
Ожидается, что в ходе встречи участники обсудят проект договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности.
ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эти минуты проводит встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном по вопросам обеспечения безопасности.
Стороны намерены обменяться мнениями и сопоставить понимание результатов прошедших ранее переговоров между государствами.
Ожидается, что в ходе встречи участники обсудят проект договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности.
Во время протокольного приветствия Сергей Лавров заявил, что российская сторона, также, как и Блинкен, не ожидает прорывов от переговоров. Но ждет ответов на вопросы по проблемам неделимости безопасности: чтобы ни одна страна не укрепляла свою безопасность за счет ослабления безопасности других стран.
В свою очередь Блинкен заявил, что США настроены решать проблемы с Россией мирным путем, но не ждут больших результатов от переговоров. Он отметил, что штаты готовы к ответным мерам, если Россия продолжит угрожать агрессией Украине.
Ранее российская сторона опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.
Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины.
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