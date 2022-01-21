https://uz.sputniknews.ru/20220121/rossiyskiy-bloger-natalya-ten-xochet-napisat-knigu-ob-uzbekistane-22321918.html

Российский блогер Наталья Тен хочет написать книгу об Узбекистане

Российский блогер Наталья Тен хочет написать книгу об Узбекистане

Блогер Наталья Тен обрела популярность в России, рассказывая об узбекской культуре. Какую книгу она хочет посвятить Узбекистану и почему считает, что главное богатство этой страны – люди, она рассказала в интервью Sputnik.

2022-01-21T21:30+0500

2022-01-21T21:30+0500

2022-01-21T21:30+0500

культура

узбекистан

книга

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ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik.В реальной жизни Наталья Тен – предприниматель и организатор путешествий. Как говорит она сама, для нее не составит труда до мелочей продумать маршрут в любую точку мира. Однако на просторах интернета Наталья почти восемь лет рассказывает о стране, в которой выросла – Узбекистане.Какую книгу Наталья Тен хочет написать об Узбекистане, с чем для нее ассоциируется страна и что, по ее мнению, ждет в 2022 году узбекский туризм, она рассказала в эксклюзивном интервью Sputnik.- Когда вы начали писать об Узбекистане?- Местами я упоминала Узбекистан всегда – просто потому, что я здесь выросла. Родилась я не в Узбекистане, но считаю Узбекистан своей родиной: я окончила тут школу и жила до семнадцати лет. Но активно о стране я стала рассказывать с лета 2014-го года.- В 2014 году страна еще не переживала туристический бум, и россияне ведь не особо ею интересовались?- Я была в Узбекистане в 2003 году, а потом приехала только в 2015-м, то есть через двенадцать лет. И когда я приехала, для меня было большим шоком, что на первом месте тогда по количеству туристов была Франция.Я решила этой ситуацией воспользоваться. Люди привыкли думать, что Узбекистан – это плов, лагман, шашлык, манты… А мне хотелось рассказать, как здесь красиво и уникально, что плов-шашлык-лагман – это не единственное, что страна может предложить.За семь лет, конечно, все изменилось на каждом уровне – начиная от отелей и качества гидом и заканчивая мастерскими и прочими объектами, куда туристы предпочитают приезжать.- И все же об объектах вы пишете мало. Чаще рассказываете о людях. Почему?- Я всегда пишу про людей. И тогда, и сейчас я мало пишу про достопримечательности, потому что про них напишет каждый турист. Каждый выложит фотографию на Регистане, так зачем мне это выкладывать? Я думаю, многие со мной согласятся, самое главное достояние этой страны – люди. О людях я и пишу.Самым популярным стал рассказ о селекционере Зайниддине Фахриддинове. Это ученый из народа, он вывел сорт лимона, который назвали "Ташкент-1". Узбекские лимоны считаются самыми вкусными и ароматными. Но как они появились, мало кто знает.Я писала про то, что здесь лимоны вообще-то не растут. Это – тропический фрукт. Лимонам нужна влажность, не только тепло. А в Узбекистане сухой климат, и то, что растут узбекские лимоны в парниках, для многих было открытием. Они думали, что здесь лимоны растут вдоль дороги.Эта история действительно необычная: Зайниддин Фахриддинов 20 лет выведением лимонов занимался, реально посвятил жизнь, чтобы вывести сорт "Ташкент-1". В итоге были тысячи репостов, и даже внуки этого селекционера в комментарии пришли.- Не меньшей популярностью пользуются ваши фотосессии в узбекских костюмах.- Фотографии в узбекских костюмах – это я люблю. Все приезжающие сюда люди хотят познакомиться с местными жителями, купить тюбетейку, чапан, и мы в это все таким образом погружаемся. А еще я люблю фотографироваться.Но я с удовольствием надену и ханбок (национальный корейский костюм – Sputnik). Я – кореянка и всегда рассказываю о корейской культуре в Узбекистане. За границей люди иногда не знают, как корейцы здесь появились.- Многонациональность Узбекистана многих удивляет…- О, у меня есть сестра, которая вышла замуж за англичанина, и приехала она к нему, познакомилась с его мамой. Говорит: "Я из Узбекистана, но говорю по-русски". Женщина соображает. Сестра тем временем: "Но мы не русские, мы корейцы!" Из Узбекистана, корейцы – и говорят по-русски. У мамы сбой программы произошел.- Не хотите из всех этих историй об Узбекистане книгу собрать?- Хочу. Времени нет. Я пока ее придумываю. Мне надо придумать. Я не хочу книгу ради того, чтобы она просто у меня была. Я хочу действительно полезную и наполовину ее придумала, но пока не буду говорить, о чем она. Кстати, вы – первые, кому я говорю об этом. Скажу только, что эта книгу будет вся про Узбекистан. Да, я могу организовать путешествие в любую страну мира. Но я выбрала Узбекистан. Из принципа – лучше знать меньше, но глубже, чем много и поверхностно.- С чем у вас ассоциируется Узбекистан?- С бабушкой и дедушкой. В первую очередь Узбекистан для меня – это мое детство. Дом в колхозе под Ташкентом, где бабушка сажала кукурузу только для меня, потому что я ее люблю. Персик с дерева, клубника с грядки.- То, что вы любите страну, всем давно ясно. А какой город вам нравится больше всего?- Любимый город – Ташкент. Хотя, когда я думаю, где хотела бы пожить, выбираю Самарканд.- По вашему мнению, увеличится ли российский турпоток в города Узбекистана в 2022 году?- Да, потому что Узбекистан показывает, что готов и хочет видеть туристов у себя. Делает для этого все, что может. С 15 января, прилетая в страну, надо сдать ускоренный ПЦР-тест. А я прилетела сейчас – и сначала, до прилета написала возмутительный пост: вы хотите туризм, но сами себе чините преграды. А с экспресс-тестом все настолько легко оказалось организовано.Сдача заняла три минуты: заходишь, сдаешь, сразу идешь на паспортный контроль, затем получаешь багаж. Три минуты! Я возмущалась, но Узбекистан – молодцы.

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2022

Данара Курманова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg

Данара Курманова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg

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Данара Курманова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg

узбекистан, книга