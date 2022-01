https://uz.sputniknews.ru/20220121/v-uzbekistane-uchitelyam-russkogo-yazyka-budut-platit-bolshe-22320948.html

В Узбекистане учителям русского языка будут платить больше

В Узбекистане учителям русского языка будут платить больше

На улучшение преподавания языков специальному фонду из госбюджета выделено 15 млрд сумов.

2022-01-21T17:17+0500

2022-01-21T17:17+0500

2022-01-21T17:17+0500

общество

фонд

русский язык

учителя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/381/73/3817308_0:113:2048:1265_1920x0_80_0_0_5792bcd8a7545e5cd89e2f695027f37e.jpg

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. В Узбекистане учителя русского языка с международным сертификатом будут получать дополнительную ежемесячную надбавку. Это предусмотрено постановлением "О мерах по совершенствованию изучения иностранных языков", который принял на днях Кабинет министров.Ровно половину от размера оклада с 1 февраля 2022 года будут получать педагоги русского языка, имеющие сертификат, признанный на международном уровне от С1 и выше.Еще одно условие для получения дополнительных денежных средств – учитель должен работать в нерусскоязычных образовательных учреждениях.Для получения надбавки учителям необходимо иметь международный сертификат уровня С1 "Test of Russian Foreign Language (ТORFL), международный сертификат уровня ТРКИ "Тест по русскому языку как иностранному", а также взаимосовместимые международные сертификаты С1 "Тест по русскому языку как иностранному" и сертификат уровня С1 по методике "The Common European Framework of Reference for Languages".Внебюджетному фонду содействия изучению иностранных языков из госбюджета выделяется единовременная финансовая помощь в размере 15 млрд. сумов. Это средства направят на:В двухмесячный срок специалисты Министерства народного образования должны пересмотреть учебно-методические комплексы обучения языку. А с 1 марта начнутся курсы повышения квалификации для преподавателей.К следующему учебному году министерство должно выпустить и передать школам современные учебники на иностранных языках.Читайте также: Мирзиёев рассказал, как "поднимут" систему образования в школах.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фонд, русский язык, учителя