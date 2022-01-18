https://uz.sputniknews.ru/20220118/mirziyoev-rasskazal-kak-uzbekistan-podnimet-na-nogi-sistemu-obrazovaniya-22243842.html
Мирзиёев рассказал, как "поднимут" систему образования в школах
Мирзиёев рассказал, как "поднимут" систему образования в школах
В республике всерьез "взялись" за школы, особенно, за специализированные. Подробнее об этом — в материале.
2022-01-18T08:35+0500
2022-01-18T08:35+0500
2022-01-18T08:36+0500
общество
конкурс
учителя
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ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил создать систему повышения качества образования и воспитания в специализированных школах. В 2019-м в стране таких учреждений было 271. За несколько лет их количество выросло до 790, однако этого недостаточно."Нам нужно глубоко осознать, что перед нашей экономикой стоят очень высокие цели. В этом году мы нацелены довести наш экспорт до 14 миллиардов долларов. К 2025 году планируем увеличить валовой внутренний продукт до 100 миллиардов долларов, объем экспорта — до 30 миллиардов долларов. Кто будет заниматься этим? Образованные кадры!" — отметил Мирзиёев. Глава государства акцентировал внимание на содержании учебно-воспитательного процесса.По его словам, за развитие школьного образования ответственны также местные хокимияты и университеты, которые должны формировать для себя перспективный кадровый резерв.Уровень образования между тем очень зависит от компетентности учителей. В связи с этим, Мирзиёев поручил принимать директоров и педагогов на работу в специализированные школы на основе двухэтапного конкурса.В Узбекистане некоторые выпускники спецшкол смогут поступить в вузы без экзаменов >>Учителям также помогут повысить свою квалификацию и получить национальные и международные сертификаты. "Необходимо отобрать и подготовить более 12 тысяч учителей для 220 школ, отобрать более 140 тысяч учеников", — добавил Мирзиёев.Глава государства призвал организовать научный центр, который будет заниматься разработкой передовых образовательных программ для специализированных школ на основе международной методики.Мирзиёев также обратил внимание на низкое качество обучения иностранным языкам в школах.По его словам, реформы не будут успешными, пока в Узбекистане "не поднимут на ноги" систему образования. Президент подчеркнул, что одно министерство или агентство не сможет справиться с этой задачей. "За это дело должны крепко взяться весь наш народ и общество. Наша судьба зависит от школ, от образования и знаний", — заключил Мирзиёев.Читайте также:В Джизаке открылась спецшкола с углубленным изучением информатики и IT >>
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конкурс, учителя
Мирзиёев рассказал, как "поднимут" систему образования в школах
08:35 18.01.2022 (обновлено: 08:36 18.01.2022)
Президент поручил создать систему повышения квалификации в спецшколах. Подробнее об этом — в материале.
ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил создать систему повышения качества образования и воспитания в специализированных школах.
В 2019-м в стране таких учреждений было 271. За несколько лет их количество выросло до 790, однако этого недостаточно.
"Нам нужно глубоко осознать, что перед нашей экономикой стоят очень высокие цели. В этом году мы нацелены довести наш экспорт до 14 миллиардов долларов. К 2025 году планируем увеличить валовой внутренний продукт до 100 миллиардов долларов, объем экспорта — до 30 миллиардов долларов. Кто будет заниматься этим? Образованные кадры!" — отметил Мирзиёев.
Глава государства акцентировал внимание на содержании учебно-воспитательного процесса.
"Специализированные школы нужны не для того, чтобы преподавать на 2 часа больше. Дети должны получать в них глубокие знания по профильным предметам, обладать широким кругозором, высоким национальным сознанием и чувством патриотизма", – сказал президент.
По его словам, за развитие школьного образования ответственны также местные хокимияты и университеты, которые должны формировать для себя перспективный кадровый резерв.
Уровень образования между тем очень зависит от компетентности учителей. В связи с этим, Мирзиёев поручил принимать директоров и педагогов на работу в специализированные школы на основе двухэтапного конкурса.
Учителям также помогут повысить свою квалификацию и получить национальные и международные сертификаты.
"Необходимо отобрать и подготовить более 12 тысяч учителей для 220 школ, отобрать более 140 тысяч учеников", — добавил
Мирзиёев.
Глава государства призвал организовать научный центр, который будет заниматься разработкой передовых образовательных программ для специализированных школ на основе международной методики.
Мирзиёев также обратил внимание на низкое качество обучения иностранным языкам в школах.
"В развитых странах языки не преподаются в университетах. Потому, что студенты с детства обучились двум языкам. Мы преподаем иностранные языки с первого по одиннадцатый класс. Но какой процент закончивших школу детей могут разговаривать на этих языках?! Ведь столько государственных средств выделяется на это! Где результативность?" – спросил узбекский лидер.
По его словам, реформы не будут успешными, пока в Узбекистане "не поднимут на ноги" систему образования.
Президент подчеркнул, что одно министерство или агентство не сможет справиться с этой задачей.
"За это дело должны крепко взяться весь наш народ и общество. Наша судьба зависит от школ, от образования и знаний", — заключил
Мирзиёев.