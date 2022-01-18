https://uz.sputniknews.ru/20220118/mirziyoev-rasskazal-kak-uzbekistan-podnimet-na-nogi-sistemu-obrazovaniya-22243842.html

Мирзиёев рассказал, как "поднимут" систему образования в школах

Мирзиёев рассказал, как "поднимут" систему образования в школах

В республике всерьез "взялись" за школы, особенно, за специализированные. Подробнее об этом — в материале.

2022-01-18T08:35+0500

2022-01-18T08:35+0500

2022-01-18T08:36+0500

общество

конкурс

учителя

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ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил создать систему повышения качества образования и воспитания в специализированных школах. В 2019-м в стране таких учреждений было 271. За несколько лет их количество выросло до 790, однако этого недостаточно."Нам нужно глубоко осознать, что перед нашей экономикой стоят очень высокие цели. В этом году мы нацелены довести наш экспорт до 14 миллиардов долларов. К 2025 году планируем увеличить валовой внутренний продукт до 100 миллиардов долларов, объем экспорта — до 30 миллиардов долларов. Кто будет заниматься этим? Образованные кадры!" — отметил Мирзиёев. Глава государства акцентировал внимание на содержании учебно-воспитательного процесса.По его словам, за развитие школьного образования ответственны также местные хокимияты и университеты, которые должны формировать для себя перспективный кадровый резерв.Уровень образования между тем очень зависит от компетентности учителей. В связи с этим, Мирзиёев поручил принимать директоров и педагогов на работу в специализированные школы на основе двухэтапного конкурса.В Узбекистане некоторые выпускники спецшкол смогут поступить в вузы без экзаменов >>Учителям также помогут повысить свою квалификацию и получить национальные и международные сертификаты. "Необходимо отобрать и подготовить более 12 тысяч учителей для 220 школ, отобрать более 140 тысяч учеников", — добавил Мирзиёев.Глава государства призвал организовать научный центр, который будет заниматься разработкой передовых образовательных программ для специализированных школ на основе международной методики.Мирзиёев также обратил внимание на низкое качество обучения иностранным языкам в школах.По его словам, реформы не будут успешными, пока в Узбекистане "не поднимут на ноги" систему образования. Президент подчеркнул, что одно министерство или агентство не сможет справиться с этой задачей. "За это дело должны крепко взяться весь наш народ и общество. Наша судьба зависит от школ, от образования и знаний", — заключил Мирзиёев.Читайте также:В Джизаке открылась спецшкола с углубленным изучением информатики и IT >>

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конкурс, учителя