https://uz.sputniknews.ru/20220121/v-vyxodnye-poxolodaet-22315324.html

В выходные похолодает

В выходные похолодает

Синоптики обещают 22-23 января дожди и снег на всей территории страны.

2022-01-21T13:16+0500

2022-01-21T13:16+0500

2022-01-21T13:16+0500

общество

снег

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ТАШКЕНТ, 21 янв – Sputnik. В субботу и воскресенье Узбекистан накроет холодный циклон с Каспийского моря, сообщает Узгидромет.Если в пятницу по большей части республики ожидается солнечная и сухая погода, то уже в субботу холодный циклон охватит всю территорию страны.Холодный фронт принесет с собой пасмурную погоду и небольшие осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха днем не поднимется выше 0-5 градусов тепла, ветер может усилиться до 17-22 м/с.В воскресенье по большей части территории республики осадки прекратятся, лишь в предгорных и горных районах будет идти снег. Ночью ожидается мороз до -5 градусов, по северу республики до -10 градусов, днем же воздух прогреется до 3-8 градусов тепла.Похолодание и осадки также вызовут туман и опасность схода лавин, предупреждают синоптики.Читайте также: Почему снижается уровень Иссык-Куля?

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снег, дождь, выходные