https://uz.sputniknews.ru/20220121/v-vyxodnye-poxolodaet-22315324.html
В выходные похолодает
В выходные похолодает
Синоптики обещают 22-23 января дожди и снег на всей территории страны.
2022-01-21T13:16+0500
2022-01-21T13:16+0500
2022-01-21T13:16+0500
общество
снег
дождь
выходные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0b/13/15437252_0:280:3072:2008_1920x0_80_0_0_e7527a687840d5930444d75968518b9b.jpg
ТАШКЕНТ, 21 янв – Sputnik. В субботу и воскресенье Узбекистан накроет холодный циклон с Каспийского моря, сообщает Узгидромет.Если в пятницу по большей части республики ожидается солнечная и сухая погода, то уже в субботу холодный циклон охватит всю территорию страны.Холодный фронт принесет с собой пасмурную погоду и небольшие осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха днем не поднимется выше 0-5 градусов тепла, ветер может усилиться до 17-22 м/с.В воскресенье по большей части территории республики осадки прекратятся, лишь в предгорных и горных районах будет идти снег. Ночью ожидается мороз до -5 градусов, по северу республики до -10 градусов, днем же воздух прогреется до 3-8 градусов тепла.Похолодание и осадки также вызовут туман и опасность схода лавин, предупреждают синоптики.Читайте также: Почему снижается уровень Иссык-Куля?
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0b/13/15437252_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2d2c116972fe56ff67f4c3bfabae522f.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
снег, дождь, выходные
В выходные похолодает
Синоптики обещают 22-23 января дожди и снег на всей территории страны.
ТАШКЕНТ, 21 янв – Sputnik.
В субботу и воскресенье Узбекистан накроет холодный циклон с Каспийского моря, сообщает Узгидромет
.
Если в пятницу по большей части республики ожидается солнечная и сухая погода, то уже в субботу холодный циклон охватит всю территорию страны.
Холодный фронт принесет с собой пасмурную погоду и небольшие осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха днем не поднимется выше 0-5 градусов тепла, ветер может усилиться до 17-22 м/с.
В воскресенье по большей части территории республики осадки прекратятся, лишь в предгорных и горных районах будет идти снег. Ночью ожидается мороз до -5 градусов, по северу республики до -10 градусов, днем же воздух прогреется до 3-8 градусов тепла.
Похолодание и осадки также вызовут туман и опасность схода лавин, предупреждают синоптики.