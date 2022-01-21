https://uz.sputniknews.ru/20220121/video-kak-uzbekistanu-obespechit-naselenie-dostupnoy-elektroenergiey--ekspert-22324359.html
Видео: как Узбекистану обеспечить население доступной электроэнергией — эксперт
Видео: как Узбекистану обеспечить население доступной электроэнергией — эксперт
Сегодня ключевая задача Узбекистана — обеспечить растущий спрос населения на электричество. Как это можно сделать, рассказал эксперт в области энергетики Вячеслав Кулагин.
2022-01-21T21:00+0500
2022-01-21T21:00+0500
2022-01-21T21:00+0500
видео
мультимедиа
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К 2028 году Узбекистан планирует закончить строительство атомной электростанции (АЭС). Пока же страна модернизирует и строит гидро- и теплоэлектростанции.Сложившуюся в республике ситуацию с электричеством для Sputnik оценил руководитель отдела исследования энергетического комплекса мира и России ИНЭИ РАН, директор Центра энергетических исследований ИПЦиРЕМ НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин.В чем заключается энергетическая проблема Узбекистана? Можно ли ускорить строительство АЭС? Зачем Россия участвует в энергетических проектах республики?На эти и другие вопросы вы найдете ответы в интервью Sputnik Узбекистан.Нужно больше мощностейВячеслав Кулагин считает, что обновление теплоэлектростанций (ТЭС) происходит своевременно. В республике растет спрос на электроэнергию, а имеющихся мощностей недостаточно.По данным Министерства энергетики Узбекистана, к 2030 году потребление электроэнергии в стране может вырасти до 121 млрд кВтч, практически вдвое по отношению к аналогичному показателю 2019 года.Это сложная задача, которую необходимо решать. Если в стране будет дополнительно вырабатываться электроэнергия, это позволит населению дождаться запуска АЭС.Атомная электростанцияЭксперт отметил, что АЭС добавит в энергетический баланс Узбекистана "дополнительный атом". Ввод этой станции увеличит производство электроэнергии на 18 млрд кВтч.Однако атомная энергия работает в балансовой нагрузке, а пики покрываются другими источниками. Дисбаланс ложится на ГЭС, ТЭС и др.Вячеслав Кулагин призвал помнить, что атомная электростанция — это очень серьезный объект, который строится десятилетиями. Это тот случай, где не нужно спешить.Почему нет светаПеребои с электричеством, по словам эксперта, случаются по разным причинам. Это может быть нехватка мощностей в производстве, проблемы с электросетями и подстанциями, потребность в замене оборудования на "последнем километре" к потребителю для соответствия современным нагрузкам. Здесь республике нужно проводить отдельную большую работу по модернизации системы электроснабжения и ее оборудования.Вячеслав Кулагин объясняет, что энергосистема страны — это многоступенчатая система. Она начинается с генерации энергии и заканчивается доставкой электричества до конечного потребителя.Дешево и светлоМногих узбекистанцев, помимо стабильной подачи электроэнергии, волнует вопрос снижения оплаты за нее.Эксперт рассказал, что цена на электричество зависит от целой совокупности факторов. Во-первых, нужно учитывать, схемы и источники финансирования новых объектов, механизмы возврата инвестиций.Во-вторых, важное значение имеют подходы к регулированию цен.В-третьих на цену влияет ситуация со стоимостью первичных топлив, которые потребляются при генерации. Зачем это РоссииЭксперт также ответил на вопрос, зачем Россия участвует в энергетических проектах Узбекистана.Атомная электростанция в отношениях Узбекистана и России — вопрос номер один. Ее строительство позволит существенно улучшить ситуацию с энергоснабжением страны.Для Москвы, по словам Кулагина, также важна экономическая и социальная стабильность в регионе и Узбекистане. Кроме того, Россия поставляет в республику оборудование для электрификации, помогает готовить кадры.Подробные ответы на вопросы — в полной версии интервью с экспертом на YouTube-канале Sputnik Узбекистан >>
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MIA „Rosiya Segodnya“
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа , видео
Видео: как Узбекистану обеспечить население доступной электроэнергией — эксперт
Сегодня ключевая задача Узбекистана — обеспечить растущий спрос населения на электричество. Как это можно сделать, рассказал эксперт в области энергетики Вячеслав Кулагин.
К 2028 году Узбекистан планирует закончить строительство атомной электростанции (АЭС). Пока же страна модернизирует и строит гидро- и теплоэлектростанции.
Сложившуюся в республике ситуацию с электричеством для Sputnik
оценил руководитель отдела исследования энергетического комплекса мира и России ИНЭИ РАН, директор Центра энергетических исследований ИПЦиРЕМ НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин.
В чем заключается энергетическая проблема Узбекистана? Можно ли ускорить строительство АЭС? Зачем Россия участвует в энергетических проектах республики?
На эти и другие вопросы вы найдете ответы в интервью Sputnik Узбекистан
.
Нужно больше мощностей
Вячеслав Кулагин считает, что обновление теплоэлектростанций (ТЭС) происходит своевременно. В республике растет спрос на электроэнергию, а имеющихся мощностей недостаточно.
По данным Министерства энергетики Узбекистана, к 2030 году потребление электроэнергии в стране может вырасти до 121 млрд кВтч, практически вдвое по отношению к аналогичному показателю 2019 года.
Всю систему энергетики страны нужно гармонизировать. Каждый источник энергии (ГЭС, ТЭС, АЭС) должен занять свою нишу.
Вячеслав Кулагин
Директор Центра энергетических исследований ИПЦиРЕМ НИУ ВШЭ
Это сложная задача, которую необходимо решать. Если в стране будет дополнительно вырабатываться электроэнергия, это позволит населению дождаться запуска АЭС.
Атомная электростанция
Эксперт отметил, что АЭС добавит в энергетический баланс Узбекистана "дополнительный атом". Ввод этой станции увеличит производство электроэнергии на 18 млрд кВтч.
Однако атомная энергия работает в балансовой нагрузке, а пики покрываются другими источниками. Дисбаланс ложится на ГЭС, ТЭС и др.
Вячеслав Кулагин призвал помнить, что атомная электростанция — это очень серьезный объект, который строится десятилетиями. Это тот случай, где не нужно спешить.
Блок АЭС — это не то, что можно отштамповать. Это уникальный технологический объект, очередь на производство которого довольно серьезная. Надо попасть в график предприятий, которые данное оборудование делают.
Вячеслав Кулагин
Директор Центра энергетических исследований ИПЦиРЕМ НИУ ВШЭ
Почему нет света
Перебои с электричеством, по словам эксперта, случаются по разным причинам. Это может быть нехватка мощностей в производстве, проблемы с электросетями и подстанциями, потребность в замене оборудования на "последнем километре" к потребителю для соответствия современным нагрузкам. Здесь республике нужно проводить отдельную большую работу по модернизации системы электроснабжения и ее оборудования.
Многоквартирные дома могут быть настроены под одно энергопотребление. А люди используют чайники, микроволновки, на которые не хватает мощности данных сетей. Отсюда перебои с электричеством.
Вячеслав Кулагин
Директор Центра энергетических исследований ИПЦиРЕМ НИУ ВШЭ
Вячеслав Кулагин объясняет, что энергосистема страны — это многоступенчатая система. Она начинается с генерации энергии и заканчивается доставкой электричества до конечного потребителя.
Дешево и светло
Многих узбекистанцев, помимо стабильной подачи электроэнергии, волнует вопрос снижения оплаты за нее.
Эксперт рассказал, что цена на электричество зависит от целой совокупности факторов. Во-первых, нужно учитывать, схемы и источники финансирования новых объектов, механизмы возврата инвестиций.
Во-вторых, важное значение имеют подходы к регулированию цен.
В-третьих на цену влияет ситуация со стоимостью первичных топлив, которые потребляются при генерации.
Зачем это России
Эксперт также ответил на вопрос, зачем Россия участвует в энергетических проектах Узбекистана.
Атомная электростанция в отношениях Узбекистана и России — вопрос номер один. Ее строительство позволит существенно улучшить ситуацию с энергоснабжением страны.
Для Москвы, по словам Кулагина, также важна экономическая и социальная стабильность в регионе и Узбекистане. Кроме того, Россия поставляет в республику оборудование для электрификации, помогает готовить кадры.
Подробные ответы на вопросы — в полной версии интервью с экспертом на YouTube-канале Sputnik Узбекистан >>