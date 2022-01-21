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Видео: как Узбекистану обеспечить население доступной электроэнергией — эксперт
Видео: как Узбекистану обеспечить население доступной электроэнергией — эксперт
Сегодня ключевая задача Узбекистана — обеспечить растущий спрос населения на электричество. Как это можно сделать, рассказал эксперт в области энергетики Вячеслав Кулагин.
2022-01-21T21:00+0500
2022-01-21T21:00+0500
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К 2028 году Узбекистан планирует закончить строительство атомной электростанции (АЭС). Пока же страна модернизирует и строит гидро- и теплоэлектростанции.Сложившуюся в республике ситуацию с электричеством для Sputnik оценил руководитель отдела исследования энергетического комплекса мира и России ИНЭИ РАН, директор Центра энергетических исследований ИПЦиРЕМ НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин.В чем заключается энергетическая проблема Узбекистана? Можно ли ускорить строительство АЭС? Зачем Россия участвует в энергетических проектах республики?На эти и другие вопросы вы найдете ответы в интервью Sputnik Узбекистан.Нужно больше мощностейВячеслав Кулагин считает, что обновление теплоэлектростанций (ТЭС) происходит своевременно. В республике растет спрос на электроэнергию, а имеющихся мощностей недостаточно.По данным Министерства энергетики Узбекистана, к 2030 году потребление электроэнергии в стране может вырасти до 121 млрд кВтч, практически вдвое по отношению к аналогичному показателю 2019 года.Это сложная задача, которую необходимо решать. Если в стране будет дополнительно вырабатываться электроэнергия, это позволит населению дождаться запуска АЭС.Атомная электростанцияЭксперт отметил, что АЭС добавит в энергетический баланс Узбекистана "дополнительный атом". Ввод этой станции увеличит производство электроэнергии на 18 млрд кВтч.Однако атомная энергия работает в балансовой нагрузке, а пики покрываются другими источниками. Дисбаланс ложится на ГЭС, ТЭС и др.Вячеслав Кулагин призвал помнить, что атомная электростанция — это очень серьезный объект, который строится десятилетиями. Это тот случай, где не нужно спешить.Почему нет светаПеребои с электричеством, по словам эксперта, случаются по разным причинам. Это может быть нехватка мощностей в производстве, проблемы с электросетями и подстанциями, потребность в замене оборудования на "последнем километре" к потребителю для соответствия современным нагрузкам. Здесь республике нужно проводить отдельную большую работу по модернизации системы электроснабжения и ее оборудования.Вячеслав Кулагин объясняет, что энергосистема страны — это многоступенчатая система. Она начинается с генерации энергии и заканчивается доставкой электричества до конечного потребителя.Дешево и светлоМногих узбекистанцев, помимо стабильной подачи электроэнергии, волнует вопрос снижения оплаты за нее.Эксперт рассказал, что цена на электричество зависит от целой совокупности факторов. Во-первых, нужно учитывать, схемы и источники финансирования новых объектов, механизмы возврата инвестиций.Во-вторых, важное значение имеют подходы к регулированию цен.В-третьих на цену влияет ситуация со стоимостью первичных топлив, которые потребляются при генерации. Зачем это РоссииЭксперт также ответил на вопрос, зачем Россия участвует в энергетических проектах Узбекистана.Атомная электростанция в отношениях Узбекистана и России — вопрос номер один. Ее строительство позволит существенно улучшить ситуацию с энергоснабжением страны.Для Москвы, по словам Кулагина, также важна экономическая и социальная стабильность в регионе и Узбекистане. Кроме того, Россия поставляет в республику оборудование для электрификации, помогает готовить кадры.Подробные ответы на вопросы — в полной версии интервью с экспертом на YouTube-канале Sputnik Узбекистан &gt;&gt;
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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info@sputniknews-uz.com
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Видео: как Узбекистану обеспечить население доступной электроэнергией — эксперт

21:00 21.01.2022
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Анна Черкасова
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Сегодня ключевая задача Узбекистана — обеспечить растущий спрос населения на электричество. Как это можно сделать, рассказал эксперт в области энергетики Вячеслав Кулагин.
К 2028 году Узбекистан планирует закончить строительство атомной электростанции (АЭС). Пока же страна модернизирует и строит гидро- и теплоэлектростанции.
Сложившуюся в республике ситуацию с электричеством для Sputnik оценил руководитель отдела исследования энергетического комплекса мира и России ИНЭИ РАН, директор Центра энергетических исследований ИПЦиРЕМ НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин.
В чем заключается энергетическая проблема Узбекистана? Можно ли ускорить строительство АЭС? Зачем Россия участвует в энергетических проектах республики?
На эти и другие вопросы вы найдете ответы в интервью Sputnik Узбекистан.

Нужно больше мощностей

Вячеслав Кулагин считает, что обновление теплоэлектростанций (ТЭС) происходит своевременно. В республике растет спрос на электроэнергию, а имеющихся мощностей недостаточно.
По данным Министерства энергетики Узбекистана, к 2030 году потребление электроэнергии в стране может вырасти до 121 млрд кВтч, практически вдвое по отношению к аналогичному показателю 2019 года.

Всю систему энергетики страны нужно гармонизировать. Каждый источник энергии (ГЭС, ТЭС, АЭС) должен занять свою нишу.

Директор Центра изучения мировых энергетических рынков ВШЭ Вячеслав Кулагин - Sputnik Узбекистан
Вячеслав Кулагин
Директор Центра энергетических исследований ИПЦиРЕМ НИУ ВШЭ
Это сложная задача, которую необходимо решать. Если в стране будет дополнительно вырабатываться электроэнергия, это позволит населению дождаться запуска АЭС.

Атомная электростанция

Эксперт отметил, что АЭС добавит в энергетический баланс Узбекистана "дополнительный атом". Ввод этой станции увеличит производство электроэнергии на 18 млрд кВтч.
Однако атомная энергия работает в балансовой нагрузке, а пики покрываются другими источниками. Дисбаланс ложится на ГЭС, ТЭС и др.
Вячеслав Кулагин призвал помнить, что атомная электростанция — это очень серьезный объект, который строится десятилетиями. Это тот случай, где не нужно спешить.
Блок АЭС — это не то, что можно отштамповать. Это уникальный технологический объект, очередь на производство которого довольно серьезная. Надо попасть в график предприятий, которые данное оборудование делают.
Директор Центра изучения мировых энергетических рынков ВШЭ Вячеслав Кулагин - Sputnik Узбекистан
Вячеслав Кулагин
Директор Центра энергетических исследований ИПЦиРЕМ НИУ ВШЭ

Почему нет света

Перебои с электричеством, по словам эксперта, случаются по разным причинам. Это может быть нехватка мощностей в производстве, проблемы с электросетями и подстанциями, потребность в замене оборудования на "последнем километре" к потребителю для соответствия современным нагрузкам. Здесь республике нужно проводить отдельную большую работу по модернизации системы электроснабжения и ее оборудования.
Многоквартирные дома могут быть настроены под одно энергопотребление. А люди используют чайники, микроволновки, на которые не хватает мощности данных сетей. Отсюда перебои с электричеством.
Директор Центра изучения мировых энергетических рынков ВШЭ Вячеслав Кулагин - Sputnik Узбекистан
Вячеслав Кулагин
Директор Центра энергетических исследований ИПЦиРЕМ НИУ ВШЭ
Вячеслав Кулагин объясняет, что энергосистема страны — это многоступенчатая система. Она начинается с генерации энергии и заканчивается доставкой электричества до конечного потребителя.

Дешево и светло

Многих узбекистанцев, помимо стабильной подачи электроэнергии, волнует вопрос снижения оплаты за нее.
Эксперт рассказал, что цена на электричество зависит от целой совокупности факторов. Во-первых, нужно учитывать, схемы и источники финансирования новых объектов, механизмы возврата инвестиций.
Во-вторых, важное значение имеют подходы к регулированию цен.
В-третьих на цену влияет ситуация со стоимостью первичных топлив, которые потребляются при генерации.

Зачем это России

Эксперт также ответил на вопрос, зачем Россия участвует в энергетических проектах Узбекистана.
Атомная электростанция в отношениях Узбекистана и России — вопрос номер один. Ее строительство позволит существенно улучшить ситуацию с энергоснабжением страны.
Для Москвы, по словам Кулагина, также важна экономическая и социальная стабильность в регионе и Узбекистане. Кроме того, Россия поставляет в республику оборудование для электрификации, помогает готовить кадры.
Подробные ответы на вопросы — в полной версии интервью с экспертом на YouTube-канале Sputnik Узбекистан >>
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