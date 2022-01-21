https://uz.sputniknews.ru/20220121/video-kak-uzbekistanu-obespechit-naselenie-dostupnoy-elektroenergiey--ekspert-22324359.html

Видео: как Узбекистану обеспечить население доступной электроэнергией — эксперт

Видео: как Узбекистану обеспечить население доступной электроэнергией — эксперт

Сегодня ключевая задача Узбекистана — обеспечить растущий спрос населения на электричество. Как это можно сделать, рассказал эксперт в области энергетики Вячеслав Кулагин.

2022-01-21T21:00+0500

2022-01-21T21:00+0500

2022-01-21T21:00+0500

видео

мультимедиа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/15/22323895_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7c319ea367af6105665c1fa11f8c69be.jpg

К 2028 году Узбекистан планирует закончить строительство атомной электростанции (АЭС). Пока же страна модернизирует и строит гидро- и теплоэлектростанции.Сложившуюся в республике ситуацию с электричеством для Sputnik оценил руководитель отдела исследования энергетического комплекса мира и России ИНЭИ РАН, директор Центра энергетических исследований ИПЦиРЕМ НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин.В чем заключается энергетическая проблема Узбекистана? Можно ли ускорить строительство АЭС? Зачем Россия участвует в энергетических проектах республики?На эти и другие вопросы вы найдете ответы в интервью Sputnik Узбекистан.Нужно больше мощностейВячеслав Кулагин считает, что обновление теплоэлектростанций (ТЭС) происходит своевременно. В республике растет спрос на электроэнергию, а имеющихся мощностей недостаточно.По данным Министерства энергетики Узбекистана, к 2030 году потребление электроэнергии в стране может вырасти до 121 млрд кВтч, практически вдвое по отношению к аналогичному показателю 2019 года.Это сложная задача, которую необходимо решать. Если в стране будет дополнительно вырабатываться электроэнергия, это позволит населению дождаться запуска АЭС.Атомная электростанцияЭксперт отметил, что АЭС добавит в энергетический баланс Узбекистана "дополнительный атом". Ввод этой станции увеличит производство электроэнергии на 18 млрд кВтч.Однако атомная энергия работает в балансовой нагрузке, а пики покрываются другими источниками. Дисбаланс ложится на ГЭС, ТЭС и др.Вячеслав Кулагин призвал помнить, что атомная электростанция — это очень серьезный объект, который строится десятилетиями. Это тот случай, где не нужно спешить.Почему нет светаПеребои с электричеством, по словам эксперта, случаются по разным причинам. Это может быть нехватка мощностей в производстве, проблемы с электросетями и подстанциями, потребность в замене оборудования на "последнем километре" к потребителю для соответствия современным нагрузкам. Здесь республике нужно проводить отдельную большую работу по модернизации системы электроснабжения и ее оборудования.Вячеслав Кулагин объясняет, что энергосистема страны — это многоступенчатая система. Она начинается с генерации энергии и заканчивается доставкой электричества до конечного потребителя.Дешево и светлоМногих узбекистанцев, помимо стабильной подачи электроэнергии, волнует вопрос снижения оплаты за нее.Эксперт рассказал, что цена на электричество зависит от целой совокупности факторов. Во-первых, нужно учитывать, схемы и источники финансирования новых объектов, механизмы возврата инвестиций.Во-вторых, важное значение имеют подходы к регулированию цен.В-третьих на цену влияет ситуация со стоимостью первичных топлив, которые потребляются при генерации. Зачем это РоссииЭксперт также ответил на вопрос, зачем Россия участвует в энергетических проектах Узбекистана.Атомная электростанция в отношениях Узбекистана и России — вопрос номер один. Ее строительство позволит существенно улучшить ситуацию с энергоснабжением страны.Для Москвы, по словам Кулагина, также важна экономическая и социальная стабильность в регионе и Узбекистане. Кроме того, Россия поставляет в республику оборудование для электрификации, помогает готовить кадры.Подробные ответы на вопросы — в полной версии интервью с экспертом на YouTube-канале Sputnik Узбекистан >>

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

мультимедиа , видео