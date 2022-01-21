https://uz.sputniknews.ru/20220121/za-god-narusheny-prava-7-millionov-potrebiteley---video-22311435.html

За год нарушены права 7 миллионов потребителей - видео

За год нарушены права 7 миллионов потребителей - видео

Нарушители прав граждан заплатили 12,4 млн сумов штрафа

2022-01-21T12:09+0500

2022-01-21T12:09+0500

2022-01-21T12:09+0500

общество

штраф

потребители

права

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ТАШКЕНТ, 21 янв – Sputnik. В 2021 году были нарушены права около 7 миллионов потребителей. Об этом на брифинге в АИМК сообщил заместитель директора Агентства по защите прав потребителей Аъзам Курбанов.По данным агентства, за прошедший год сумма причиненного потребителям материального ущерба составила более 150 миллиардов сумов. Кроме того, с потребителей была взыскана лишняя плата на общую сумму 127 млрд. сумов.Всего за прошедший год в Агентство поступило 26 249 обращений о нарушениях прав потребителей. Сотрудники агентства оказали юридическую помощь гражданам и помогли им разрешить ситуацию в 81% случаев.По коммунальным вопросам в агентство в августе-декабре обратилось 3960 граждан, и почти в 60% случаев вопрос удалось решить на месте.По итогам работы, к уголовной ответственности за нарушение законодательства о защите прав потребителей и рекламе привлекли 337 субъектов. Они получили предписания об устранении выявленных нарушений.Агентство направило административные протоколы в суд в отношении 44 правонарушителей. За нарушение прав потребителей оштрафовали 32 человека на общую сумму 12,4 млн сумов.Как отметил Аъзам Курбанов, около половины обращений потребителей связаны с коммунальными, строительными и транспортными услугами. На втором месте по количеству жалоб - сфера торговли. Еще около 15 процентов обращений связаны с телекоммуникационными, банковскими, финансовыми и социальными услугами и 10 процентов – с рекламой и другими вопросами.Читайте также: Узбекских производителей обязали перейти на госязык

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штраф, потребители, права