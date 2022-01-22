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Почему Узбекистан отказался от повышения цен на электричество и газ — ЦБ
Почему Узбекистан отказался от повышения цен на электричество и газ — ЦБ
Отказ от повышения тарифов не связан с ситуацией в Казахстане, где на фоне аналогичного решения властей произошли массовые протесты.
2022-01-22T10:34+0500
2022-01-22T10:34+0500
общество
узбекистан
повышение цен
электричество
газ
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ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. В начале 2020 года в Узбекистане планировали повысить тарифы на электричество и газ. Эту меру решили отложить из-за пандемии коронавируса и снижения доходов населения. В основном сценарии развития экономики Центробанк прогнозировал, что регулируемые цены на энергоресурсы и коммунальные услуги могут быть поэтапно "отпущены" в 2022-2023 годах. Об этом журналистам рассказал глава ЦБ Мамаризо Нурмуратов на пресс-конференции.При этом председатель Центрального банка подчеркнул, что отказ от повышения тарифов не связан с ситуацией в Казахстане, где на фоне аналогичного решения властей произошли массовые протесты.Глава ЦБ Узбекистана сообщил, что вопрос либерализации цен на энергоресурсы "стоит на повестке дня, как один из элементов экономических реформ". Он отметил, что в правительстве сейчас работают над различными вариантами таких реформ. "Этот процесс будет реализован в будущем", — добавил Нурмуратов.Напомним, в ноябре прошлого года счетная палата Узбекистана проанализировала проект бюджета и бюджетное послание на 2022 год.По результатам анализа специалисты озвучили предложения и рекомендации. Так, в 2022 году ожидается рост тарифов на электричество, газ, горячую и питьевую воду и канализацию. В 2021 году цены на эти товары и услуги не повышались, а в следующем году госбюджет предусматривает их индексацию.На фоне резкого повышения тарифов на электроэнергию в 2022 году цены на другие потребительские товары и услуги должны существенно снизить темпы роста, чтобы обеспечить снижение текущей инфляции по сравнению с прошлым годом.
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узбекистан, повышение цен, электричество, газ

Почему Узбекистан отказался от повышения цен на электричество и газ — ЦБ

10:34 22.01.2022
© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодстанция для снабжения электроэнергией
Подстанция для снабжения электроэнергией - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.01.2022
© Sputnik / Павел Лисицын
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Отказ от повышения тарифов не связан с ситуацией в Казахстане, где на фоне аналогичного решения властей произошли массовые протесты.
ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. В начале 2020 года в Узбекистане планировали повысить тарифы на электричество и газ. Эту меру решили отложить из-за пандемии коронавируса и снижения доходов населения.
В основном сценарии развития экономики Центробанк прогнозировал, что регулируемые цены на энергоресурсы и коммунальные услуги могут быть поэтапно "отпущены" в 2022-2023 годах. Об этом журналистам рассказал глава ЦБ Мамаризо Нурмуратов на пресс-конференции.
При этом председатель Центрального банка подчеркнул, что отказ от повышения тарифов не связан с ситуацией в Казахстане, где на фоне аналогичного решения властей произошли массовые протесты.
Это нельзя сравнивать друг с другом. Каждая страна определяет эту ситуацию исходя из своих экономических условий.
Председатель Центрального банка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов - Sputnik Узбекистан
Мамаризо Нурмуратов
Председатель Центрального банка Узбекистана
Глава ЦБ Узбекистана сообщил, что вопрос либерализации цен на энергоресурсы "стоит на повестке дня, как один из элементов экономических реформ". Он отметил, что в правительстве сейчас работают над различными вариантами таких реформ. "Этот процесс будет реализован в будущем", — добавил Нурмуратов.
Напомним, в ноябре прошлого года счетная палата Узбекистана проанализировала проект бюджета и бюджетное послание на 2022 год.
По результатам анализа специалисты озвучили предложения и рекомендации. Так, в 2022 году ожидается рост тарифов на электричество, газ, горячую и питьевую воду и канализацию. В 2021 году цены на эти товары и услуги не повышались, а в следующем году госбюджет предусматривает их индексацию.
На фоне резкого повышения тарифов на электроэнергию в 2022 году цены на другие потребительские товары и услуги должны существенно снизить темпы роста, чтобы обеспечить снижение текущей инфляции по сравнению с прошлым годом.
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