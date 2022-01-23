https://uz.sputniknews.ru/20220123/foto-v-djizake-otkrylsya-elektronnyy-muzey-22338061.html

Фото: в Джизаке открылся электронный музей

Фото: в Джизаке открылся электронный музей

Презентация виртуального музея и приложения "NazzAR" в Джизаке

2022-01-23T16:08+0500

2022-01-23T16:08+0500

2022-01-23T16:08+0500

общество

приложение

джизак

музей

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ТАШКЕНТ, 23 янв – Sputnik. В джизакской махалле "Шодлик" открылся электронный музей стартапа "NazzAR", сообщает пресс-служба Министерства инновационного развития Узбекистана.Презентация музея прошла в рамках круглого стола с директором IT-компании SmartChain Бобуром Рахимовым. Руководитель компании-разработчика представил участникам приложение на основе дополненной реальности "NazzAR" и электронный музей стартап-проекта.Об инновационной среде в Джизакской области и развитии молодежных стартап-проектов рассказал собравшимся начальник областного управления инновационного развития Мансур Мусаев.Мобильное приложение "NazzAR" разработано компанией SmartChain AT при поддержке Министерства инновационного развития. Приложение позволяет снабжать материальные объекты элементами дополненной реальности – при наведении смартфона на соответствующую иконку у музейного объекта, на экране телефона появляются 3D-фигуры, видеоролики, фотографии реальных объектов.В 2019 году программу представили на XXI Международном фестивале "Интермузей" в Москве. Посетители стенда смогли виртуально прогуляться по улицам Хивы и увидеть "оживших" исторических персонажей. Технология вызвала большой интерес у гостей фестиваля.Читайте также: Узбекистан и Россия оцифруют процесс подключения к инженерным сетям

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