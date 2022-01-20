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Узбекистан и Россия оцифруют процесс подключения к инженерным сетям
Узбекистан и Россия оцифруют процесс подключения к инженерным сетям
До 2030 года в стране, согласно Концепции развития энергетического комплекса, планируется ввод 24 мини-ГЭС суммарной мощностью 200 МВт.
2022-01-20T14:27+0500
2022-01-20T14:27+0500
экономика
узбекистан
цифровизация
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ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Делегация Республики Башкортостан во главе с министром промышленности, энергетики и инноваций Александром Шельдяевым посетила в Ташкенте Министерство энергетики Узбекистана, сообщили в ведомстве.Стороны обменялись мнениями по развитию цифровизации заявочных процедур технологического присоединения к инженерным сетям (электричество, газ). В Узбекистане с этой целью разработан программный комплекс "ЭЛЕКТР". Предприниматели могут обращаться посредством Единого портала интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ) с заявками для подключения к электросетям и газу.Члены делегации также проинформированы о перспективных проектах, в том числе по возведению мини-ГЭС до 5 МВт с привлечением частных инвесторов. К настоящему времени определен 31 перспективный участок для размещения мини-ГЭС суммарной мощностью 42 МВт. До 2030 года в стране, согласно Концепции развития энергетического комплекса, планируется ввод 24 мини-ГЭС суммарной мощностью 200 МВт.Башкирские компании пригласили к участию в тендерах на поставку комплектующих для энергетики, энергомашиностроения.По итогам встречи договорились детально рассмотреть перспективные проекты, представляющие взаимный интерес и определить векторы сотрудничества для их дальнейшего развития.Напомним, в апреле прошлого года ВЭБ.РФ заявил о намерении предоставить Узбекистану кредит на сумму до $618 миллионов на обновление системы транспортировки газа. Договоренность о сотрудничестве была достигнута в рамках проекта по модернизации газотранспортной системы в центральноазиатской республике.А в конце февраля 2020 года Госкомгео Узбекистана и "Росгеология" подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в сфере недропользования, который предусматривает проведение в Узбекистане работ по изучению перспектив нефтегазоносности и оценке углеводородного потенциала республики с обоснованием дальнейших направлений геологоразведочных работ по открытию новых месторождений."Росгеология" намерена также открыть "дочку" в Узбекистане в рамках работ по оценке углеводородного потенциала и цифровизации управления минерально-сырьевой базой республики.Читайте также:Россия поможет Узбекистану оценить запасы нефти и газа &gt;&gt;Россия укрепит статус "газового гиганта" — в этом ей поможет Центральная Азия &gt;&gt;
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узбекистан, цифровизация

Узбекистан и Россия оцифруют процесс подключения к инженерным сетям

14:27 20.01.2022
© Sputnik / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкГазопровод
Газопровод - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.01.2022
© Sputnik / Дмитрий Лельчук
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До 2030 года в стране, согласно Концепции развития энергетического комплекса, планируется ввод 24 мини-ГЭС суммарной мощностью 200 МВт.
ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Делегация Республики Башкортостан во главе с министром промышленности, энергетики и инноваций Александром Шельдяевым посетила в Ташкенте Министерство энергетики Узбекистана, сообщили в ведомстве.
© Пресс-служба Министерства энергетики УзбекистанаМинэнерго: переговоры с делегацией Башкортостана
Минэнерго: переговоры с делегацией Башкортостана - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.01.2022
Минэнерго: переговоры с делегацией Башкортостана
© Пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана
Стороны обменялись мнениями по развитию цифровизации заявочных процедур технологического присоединения к инженерным сетям (электричество, газ). В Узбекистане с этой целью разработан программный комплекс "ЭЛЕКТР". Предприниматели могут обращаться посредством Единого портала интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ) с заявками для подключения к электросетям и газу.
Члены делегации также проинформированы о перспективных проектах, в том числе по возведению мини-ГЭС до 5 МВт с привлечением частных инвесторов. К настоящему времени определен 31 перспективный участок для размещения мини-ГЭС суммарной мощностью 42 МВт.
До 2030 года в стране, согласно Концепции развития энергетического комплекса, планируется ввод 24 мини-ГЭС суммарной мощностью 200 МВт.
Башкирские компании пригласили к участию в тендерах на поставку комплектующих для энергетики, энергомашиностроения.
По итогам встречи договорились детально рассмотреть перспективные проекты, представляющие взаимный интерес и определить векторы сотрудничества для их дальнейшего развития.
Напомним, в апреле прошлого года ВЭБ.РФ заявил о намерении предоставить Узбекистану кредит на сумму до $618 миллионов на обновление системы транспортировки газа. Договоренность о сотрудничестве была достигнута в рамках проекта по модернизации газотранспортной системы в центральноазиатской республике.
А в конце февраля 2020 года Госкомгео Узбекистана и "Росгеология" подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в сфере недропользования, который предусматривает проведение в Узбекистане работ по изучению перспектив нефтегазоносности и оценке углеводородного потенциала республики с обоснованием дальнейших направлений геологоразведочных работ по открытию новых месторождений.
"Росгеология" намерена также открыть "дочку" в Узбекистане в рамках работ по оценке углеводородного потенциала и цифровизации управления минерально-сырьевой базой республики.

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