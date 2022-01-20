https://uz.sputniknews.ru/20220120/uzbekistan-i-rossiya-otsifruyut-protsess-podklyucheniya-k-injenernym-setyam-22297502.html

Узбекистан и Россия оцифруют процесс подключения к инженерным сетям

Узбекистан и Россия оцифруют процесс подключения к инженерным сетям

До 2030 года в стране, согласно Концепции развития энергетического комплекса, планируется ввод 24 мини-ГЭС суммарной мощностью 200 МВт.

2022-01-20T14:27+0500

2022-01-20T14:27+0500

2022-01-20T14:27+0500

экономика

узбекистан

цифровизация

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ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Делегация Республики Башкортостан во главе с министром промышленности, энергетики и инноваций Александром Шельдяевым посетила в Ташкенте Министерство энергетики Узбекистана, сообщили в ведомстве.Стороны обменялись мнениями по развитию цифровизации заявочных процедур технологического присоединения к инженерным сетям (электричество, газ). В Узбекистане с этой целью разработан программный комплекс "ЭЛЕКТР". Предприниматели могут обращаться посредством Единого портала интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ) с заявками для подключения к электросетям и газу.Члены делегации также проинформированы о перспективных проектах, в том числе по возведению мини-ГЭС до 5 МВт с привлечением частных инвесторов. К настоящему времени определен 31 перспективный участок для размещения мини-ГЭС суммарной мощностью 42 МВт. До 2030 года в стране, согласно Концепции развития энергетического комплекса, планируется ввод 24 мини-ГЭС суммарной мощностью 200 МВт.Башкирские компании пригласили к участию в тендерах на поставку комплектующих для энергетики, энергомашиностроения.По итогам встречи договорились детально рассмотреть перспективные проекты, представляющие взаимный интерес и определить векторы сотрудничества для их дальнейшего развития.Напомним, в апреле прошлого года ВЭБ.РФ заявил о намерении предоставить Узбекистану кредит на сумму до $618 миллионов на обновление системы транспортировки газа. Договоренность о сотрудничестве была достигнута в рамках проекта по модернизации газотранспортной системы в центральноазиатской республике.А в конце февраля 2020 года Госкомгео Узбекистана и "Росгеология" подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в сфере недропользования, который предусматривает проведение в Узбекистане работ по изучению перспектив нефтегазоносности и оценке углеводородного потенциала республики с обоснованием дальнейших направлений геологоразведочных работ по открытию новых месторождений."Росгеология" намерена также открыть "дочку" в Узбекистане в рамках работ по оценке углеводородного потенциала и цифровизации управления минерально-сырьевой базой республики.Читайте также:Россия поможет Узбекистану оценить запасы нефти и газа >>Россия укрепит статус "газового гиганта" — в этом ей поможет Центральная Азия >>

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