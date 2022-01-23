https://uz.sputniknews.ru/20220123/idealnyy-napitok-pered-snom-ot-dietologa-22340836.html

Идеальный напиток перед сном от диетолога

Идеальный напиток перед сном от диетолога

Этот напиток можно пить в любых количествах и не беспокоиться о последствиях, особенно полезен он перед сном, подчеркивает врач.

2022-01-23T23:00+0500

2022-01-23T23:00+0500

2022-01-23T23:00+0500

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сон

диетолог

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Популярное лечебное растение иван-чай содержит множество полезных для организма веществ. О лечебных свойствах иван-чая рассказала РИА Новости врач-диетолог Ирина Рыль.Кроме того, бета-ситостерин в иван-чае нормализует уровень холестерина и помогает обмену липидов и работе гормональной системы. Его порой также называют "мужской травой", поскольку он благоприятно влияет на работу предстательной железы. Ханерол, содержащийся в корнях, не дает развиваться опухолям в мужских органах. Иван-чаем лечат аденому простаты, простатит.Полезен он и людям, страдающим анемией - трава способствует усвоению железа. Помогает он и женщинам - нормализует баланс эстрогенов при ПМС, подчеркнула врач.Иван-чай богат микроэлементами, поэтому его можно назначать беременным женщинам при токсикозе."С помощью иван-чая можно справиться с дисбактериозом и избавиться от неприятных ощущений в животе. Иван-чай разрешен не только беременным, но и детям. Как любую лечебную траву, его нельзя принимать более 4 недель. Если вы ежедневно пьете этот чай, следует делать 3-4 недельные перерывы. Иван-чай обладает выраженным желчегонным эффектом. Стоит ограничить его употребление людям с нарушением свертываемости крови, варикозной болезнью, тромбофлебитом", — заключила врач-диетолог.Читайте также: Почему врачи советуют есть лимон

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