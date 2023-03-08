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Идеальный напиток перед сном от диетолога
Идеальный напиток перед сном от диетолога
Этот напиток можно пить в любых количествах и не беспокоиться о последствиях, особенно полезен он перед сном, подчеркивает врач.
2023-03-08T22:00+0500
2023-03-08T22:00+0500
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сон
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О лечебных свойствах иван-чая рассказала РИА Новости врач-диетолог Ирина Рыль.Популярное лечебное растение иван-чай содержит множество полезных для организма веществ.Кроме того, бета-ситостерин в иван-чае нормализует уровень холестерина и помогает обмену липидов и работе гормональной системы. Его порой также называют "мужской травой", поскольку он благоприятно влияет на работу предстательной железы. Ханерол, содержащийся в корнях, не дает развиваться опухолям в мужских органах. Иван-чаем лечат аденому простаты, простатит.Полезен он и людям, страдающим анемией — трава способствует усвоению железа. Помогает он и женщинам - нормализует баланс эстрогенов при ПМС, подчеркнула врач.Иван-чай богат микроэлементами, поэтому его можно назначать беременным женщинам при токсикозе.Читайте также: Почему врачи советуют есть лимон
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совет эксперта врач-диетолог иван-чай напиток перед сном успокоительный седативный микроэлементы способствует усвоению железа профилактика новообразований аденома простаты простатит пмс беременность токсикоз здоровье как уснуть что выпить для сна
совет эксперта врач-диетолог иван-чай напиток перед сном успокоительный седативный микроэлементы способствует усвоению железа профилактика новообразований аденома простаты простатит пмс беременность токсикоз здоровье как уснуть что выпить для сна

Идеальный напиток перед сном от диетолога

22:00 08.03.2023
© Depositphotos.com / Sementsova321Девушка во время дневного сна
Девушка во время дневного сна - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.03.2023
© Depositphotos.com / Sementsova321
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Этот напиток можно пить в любых количествах и не беспокоиться о последствиях, особенно полезен он перед сном, подчеркивает врач.
О лечебных свойствах иван-чая рассказала РИА Новости врач-диетолог Ирина Рыль.
Популярное лечебное растение иван-чай содержит множество полезных для организма веществ.

"Иван-чай — кладезь полезных веществ. Витамина С в нем в 5-6 раз больше, чем в цитрусовых. Витамины группы В, железо, медь, фосфор, калий, кальций — неполный перечень полезных веществ, содержащихся в иван-чае. Еще один большой плюс этого растения — в нем не содержится кофеин, который есть в обычном чае, а следовательно, его можно пить в любых количествах, в том числе и на ночь, не переживая за свой сон. Он успокаивает и имеет легкий снотворный эффект", — сказала врач.

Кроме того, бета-ситостерин в иван-чае нормализует уровень холестерина и помогает обмену липидов и работе гормональной системы.
Его порой также называют "мужской травой", поскольку он благоприятно влияет на работу предстательной железы. Ханерол, содержащийся в корнях, не дает развиваться опухолям в мужских органах. Иван-чаем лечат аденому простаты, простатит.
Полезен он и людям, страдающим анемией — трава способствует усвоению железа. Помогает он и женщинам - нормализует баланс эстрогенов при ПМС, подчеркнула врач.
Иван-чай богат микроэлементами, поэтому его можно назначать беременным женщинам при токсикозе.
"С помощью иван-чая можно справиться с дисбактериозом и избавиться от неприятных ощущений в животе. Иван-чай разрешен не только беременным, но и детям. Как любую лечебную траву, его нельзя принимать более 4 недель. Если вы ежедневно пьете этот чай, следует делать 3-4 недельные перерывы. Иван-чай обладает выраженным желчегонным эффектом. Стоит ограничить его употребление людям с нарушением свертываемости крови, варикозной болезнью, тромбофлебитом", — заключила врач-диетолог.
Читайте также: Почему врачи советуют есть лимон
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