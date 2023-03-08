https://uz.sputniknews.ru/20230308/idealnyy-napitok-pered-snom-ot-dietologa-22340836.html

Идеальный напиток перед сном от диетолога

Идеальный напиток перед сном от диетолога

Этот напиток можно пить в любых количествах и не беспокоиться о последствиях, особенно полезен он перед сном, подчеркивает врач.

2023-03-08T22:00+0500

2023-03-08T22:00+0500

2023-03-08T22:00+0500

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О лечебных свойствах иван-чая рассказала РИА Новости врач-диетолог Ирина Рыль.Популярное лечебное растение иван-чай содержит множество полезных для организма веществ.Кроме того, бета-ситостерин в иван-чае нормализует уровень холестерина и помогает обмену липидов и работе гормональной системы. Его порой также называют "мужской травой", поскольку он благоприятно влияет на работу предстательной железы. Ханерол, содержащийся в корнях, не дает развиваться опухолям в мужских органах. Иван-чаем лечат аденому простаты, простатит.Полезен он и людям, страдающим анемией — трава способствует усвоению железа. Помогает он и женщинам - нормализует баланс эстрогенов при ПМС, подчеркнула врач.Иван-чай богат микроэлементами, поэтому его можно назначать беременным женщинам при токсикозе.Читайте также: Почему врачи советуют есть лимон

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