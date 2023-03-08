Идеальный напиток перед сном от диетолога
© Depositphotos.com / Sementsova321Девушка во время дневного сна
© Depositphotos.com / Sementsova321
Этот напиток можно пить в любых количествах и не беспокоиться о последствиях, особенно полезен он перед сном, подчеркивает врач.
О лечебных свойствах иван-чая рассказала РИА Новости врач-диетолог Ирина Рыль.
Популярное лечебное растение иван-чай содержит множество полезных для организма веществ.
"Иван-чай — кладезь полезных веществ. Витамина С в нем в 5-6 раз больше, чем в цитрусовых. Витамины группы В, железо, медь, фосфор, калий, кальций — неполный перечень полезных веществ, содержащихся в иван-чае. Еще один большой плюс этого растения — в нем не содержится кофеин, который есть в обычном чае, а следовательно, его можно пить в любых количествах, в том числе и на ночь, не переживая за свой сон. Он успокаивает и имеет легкий снотворный эффект", — сказала врач.
Кроме того, бета-ситостерин в иван-чае нормализует уровень холестерина и помогает обмену липидов и работе гормональной системы.
Его порой также называют "мужской травой", поскольку он благоприятно влияет на работу предстательной железы. Ханерол, содержащийся в корнях, не дает развиваться опухолям в мужских органах. Иван-чаем лечат аденому простаты, простатит.
Полезен он и людям, страдающим анемией — трава способствует усвоению железа. Помогает он и женщинам - нормализует баланс эстрогенов при ПМС, подчеркнула врач.
Иван-чай богат микроэлементами, поэтому его можно назначать беременным женщинам при токсикозе.
"С помощью иван-чая можно справиться с дисбактериозом и избавиться от неприятных ощущений в животе. Иван-чай разрешен не только беременным, но и детям. Как любую лечебную траву, его нельзя принимать более 4 недель. Если вы ежедневно пьете этот чай, следует делать 3-4 недельные перерывы. Иван-чай обладает выраженным желчегонным эффектом. Стоит ограничить его употребление людям с нарушением свертываемости крови, варикозной болезнью, тромбофлебитом", — заключила врач-диетолог.
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