https://uz.sputniknews.ru/20220123/podozrevaemyy-v-ograblenii-jeny-gradskogo-sbejal-v-kazaxstan-22337056.html
Подозреваемый в ограблении жены Градского сбежал в Казахстан
Подозреваемый в ограблении жены Градского сбежал в Казахстан
Нападавших было трое, один задержанный оказался гражданином Таджикистана.
2022-01-23T13:49+0500
2022-01-23T13:49+0500
2022-01-23T13:49+0500
россия
таджикистан
казахстан
ограбление
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ТАШКЕНТ, 23 янв – Sputnik. Один из троих подозреваемых в нападении на жену певца Александра Градского скрылся в Казахстане, сообщают "Известия".По данным следствия, на вдову Градского актрису Марину Коташенко напали трое мужчин и ограбили ее на 100 миллионов рублей. Один из грабителей задержан – им оказался 25-летний гражданин Таджикистана.Предполагается, что актриса довезла нападавших до подмосковного города Апрелевки, злоумышленники вернули ей 5 млн рублей.Инцидент произошел 16 января. Грабители сымитировали ДТП у деревни Желочи. Когда девушка вышла из автомобиля, трое мужчин сели в ее машину и заставили вдову вернуться домой, где отняли у нее 100 млн рублей.После чего мужчины потребовали отвезти их в Апрелевку, где пересели в белый Mercedesи уехали в сторону Москвы.Читайте также: Арнольд Шварценеггер попал в ДТП
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таджикистан, казахстан, ограбление
Подозреваемый в ограблении жены Градского сбежал в Казахстан
Нападавших было трое, один задержанный оказался гражданином Таджикистана.
ТАШКЕНТ, 23 янв – Sputnik.
Один из троих подозреваемых в нападении на жену певца Александра Градского скрылся в Казахстане, сообщают "Известия
".
По данным следствия, на вдову Градского актрису Марину Коташенко напали трое мужчин и ограбили ее на 100 миллионов рублей. Один из грабителей задержан – им оказался 25-летний гражданин Таджикистана.
"Один из них успел скрыться в Казахстане, личность второго пока не установлена. О задержанном же известно, что он работал на рынке", - сообщает издание.
Предполагается, что актриса довезла нападавших до подмосковного города Апрелевки, злоумышленники вернули ей 5 млн рублей.
Инцидент произошел 16 января. Грабители сымитировали ДТП у деревни Желочи. Когда девушка вышла из автомобиля, трое мужчин сели в ее машину и заставили вдову вернуться домой, где отняли у нее 100 млн рублей.
После чего мужчины потребовали отвезти их в Апрелевку, где пересели в белый Mercedesи уехали в сторону Москвы.