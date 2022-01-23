https://uz.sputniknews.ru/20220123/podozrevaemyy-v-ograblenii-jeny-gradskogo-sbejal-v-kazaxstan-22337056.html

Подозреваемый в ограблении жены Градского сбежал в Казахстан

Подозреваемый в ограблении жены Градского сбежал в Казахстан

Нападавших было трое, один задержанный оказался гражданином Таджикистана.

2022-01-23T13:49+0500

2022-01-23T13:49+0500

2022-01-23T13:49+0500

россия

таджикистан

казахстан

ограбление

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ТАШКЕНТ, 23 янв – Sputnik. Один из троих подозреваемых в нападении на жену певца Александра Градского скрылся в Казахстане, сообщают "Известия".По данным следствия, на вдову Градского актрису Марину Коташенко напали трое мужчин и ограбили ее на 100 миллионов рублей. Один из грабителей задержан – им оказался 25-летний гражданин Таджикистана.Предполагается, что актриса довезла нападавших до подмосковного города Апрелевки, злоумышленники вернули ей 5 млн рублей.Инцидент произошел 16 января. Грабители сымитировали ДТП у деревни Желочи. Когда девушка вышла из автомобиля, трое мужчин сели в ее машину и заставили вдову вернуться домой, где отняли у нее 100 млн рублей.После чего мужчины потребовали отвезти их в Апрелевку, где пересели в белый Mercedesи уехали в сторону Москвы.Читайте также: Арнольд Шварценеггер попал в ДТП

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таджикистан, казахстан, ограбление