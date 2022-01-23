https://uz.sputniknews.ru/20220123/turkmenistan-mojet-postavlyat-elektrichestvo-cherez-uzbekistan---berdymuxamedov-22338594.html
Туркменистан может поставлять электричество через Узбекистан - Бердымухамедов
Туркменистан может поставлять электричество через Узбекистан - Бердымухамедов
Президент Туркменистана заявил, что страна может поставлять электричество в третьи страны через Узбекистан и Иран.
2022-01-23T17:09+0500
2022-01-23T17:09+0500
2022-01-23T18:15+0500
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ТАШКЕНТ, 23 янв - Sputnik. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что республика имеет хорошие возможности экспорта электроэнергии в третьи страны через Иран и Узбекистан, сообщает РИА Новости со ссылкой на русскоязычную газету "Нейтральный Туркменистан".Такое заявление лидер Туркменистана сделал на совещании по вопросам развития электроэнергетики страны в ходе поездки в Дашогузский велаят на севере страны.На совещании вице-премьер по энергетике Чарымырат Пурчеков доложил о строительстве ЛЭП Туркменистан–Афганистан–Пакистан, а также о планируемой прокладке линии от афганского города Мазари-Шариф до Кабула. Кроме того, президент ознакомился с планами проложить ЛЭП от Марыйской ГЭС по направлению Герат–Фарах–Кандагар и построить ЛЭП мощностью 500 киловольт Мары–Мешхед, мощностью 400 киловольт Мары–Серахс протяжённостью 140 километров и 15-километровой линии Серахс–Мешхед такой же мощности.Издание подчеркивает, что "глава государства поручил вице-премьеру, не снижая темпа, продолжать ведущиеся в этом направлении работы".Читайте также: Главы Узбекистана и Туркменистана довольны кооперацией
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Туркменистан может поставлять электричество через Узбекистан - Бердымухамедов
17:09 23.01.2022 (обновлено: 18:15 23.01.2022)
Президент Туркменистана заявил, что страна может поставлять электричество в третьи страны через Узбекистан и Иран.
ТАШКЕНТ, 23 янв - Sputnik. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что республика имеет хорошие возможности экспорта электроэнергии в третьи страны через Иран и Узбекистан, сообщает РИА Новости со ссылкой на русскоязычную газету "Нейтральный Туркменистан".
Такое заявление лидер Туркменистана сделал на совещании по вопросам развития электроэнергетики страны в ходе поездки в Дашогузский велаят на севере страны.
На совещании вице-премьер по энергетике Чарымырат Пурчеков доложил о строительстве ЛЭП Туркменистан–Афганистан–Пакистан, а также о планируемой прокладке линии от афганского города Мазари-Шариф до Кабула.
Кроме того, президент ознакомился с планами проложить ЛЭП от Марыйской ГЭС по направлению Герат–Фарах–Кандагар и построить ЛЭП мощностью 500 киловольт Мары–Мешхед, мощностью 400 киловольт Мары–Серахс протяжённостью 140 километров и 15-километровой линии Серахс–Мешхед такой же мощности.
"В настоящее время туркменская электроэнергия поставляется нашим соседям – в Исламскую Республику Иран и Афганистан, Узбекистан, а также в Кыргызскую Республику. Кроме того, есть большая возможность её поставок в третьи страны через Узбекистан и Иран", - цитирует Бердымухамедова "Нейтральный Туркменистан".
Издание подчеркивает, что "глава государства поручил вице-премьеру, не снижая темпа, продолжать ведущиеся в этом направлении работы".