https://uz.sputniknews.ru/20220124/bokser-shoxjaxon-ergashev-obyasnil-pochemu-zavershil-kareru-22351094.html
Боксер Шохжахон Эргашев объяснил, почему завершил карьеру
Боксер Шохжахон Эргашев объяснил, почему завершил карьеру
О том, кто сподвигнул спортсмена на принятие такого решения, он написал в своем Instagram.
2022-01-24T15:29+0500
2022-01-24T15:29+0500
2022-01-24T15:29+0500
спорт
боксер
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ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Прославленный боксер из Узбекистана Шохжахон Эргашев объявил о завершении карьеры в своем Instagram. Он написал, что об этом решении его попросил отец. При этом спортсмен признался, что эта первая просьба его отца касательно спорта за 29 лет. Теперь Шохжахон будет пробовать себя в другом и это, по его заверению, "точно не будет спорт".Шохжахон Эргашев родом из Ферганы, ему 29 лет. В декабре 2021-го года он занимал 4-е место в рейтинге IBF и 10-е – в рейтинге WBA. За время профессиональной карьеры он провел 21 бой и во всех одержал победу. При этом 19 боев завершились нокаутом противников.Читайте также:Эргашев в первом раунде отправил Салиму Женго в технический нокаут — видео >>В обновленный рейтинг WBC вошли 8 узбекских боксеров >>
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MIA „Rosiya Segodnya“
боксер
Боксер Шохжахон Эргашев объяснил, почему завершил карьеру
О том, кто сподвигнул спортсмена на принятие такого решения, он написал в своем Instagram.
ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Прославленный боксер из Узбекистана Шохжахон Эргашев объявил о завершении карьеры в своем Instagram. Он написал, что об этом решении его попросил отец.
При этом спортсмен признался, что эта первая просьба его отца касательно спорта за 29 лет.
"В жизни все имеет конец, и спорт тоже не бесконечен… Я не брошу бокс полностью, и, если в один день я вновь окажусь на ринге, это будет только лишь для меня самого," — такими размышлениями поделился спортсмен со своими подписчиками.
Теперь Шохжахон будет пробовать себя в другом и это, по его заверению, "точно не будет спорт".
Шохжахон Эргашев родом из Ферганы, ему 29 лет. В декабре 2021-го года он занимал 4-е место в рейтинге IBF и 10-е – в рейтинге WBA. За время профессиональной карьеры он провел 21 бой и во всех одержал победу. При этом 19 боев завершились нокаутом противников.
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