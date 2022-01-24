https://uz.sputniknews.ru/20220124/bokser-shoxjaxon-ergashev-obyasnil-pochemu-zavershil-kareru-22351094.html

Боксер Шохжахон Эргашев объяснил, почему завершил карьеру

Боксер Шохжахон Эргашев объяснил, почему завершил карьеру

О том, кто сподвигнул спортсмена на принятие такого решения, он написал в своем Instagram.

2022-01-24T15:29+0500

2022-01-24T15:29+0500

2022-01-24T15:29+0500

спорт

боксер

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ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Прославленный боксер из Узбекистана Шохжахон Эргашев объявил о завершении карьеры в своем Instagram. Он написал, что об этом решении его попросил отец. При этом спортсмен признался, что эта первая просьба его отца касательно спорта за 29 лет. Теперь Шохжахон будет пробовать себя в другом и это, по его заверению, "точно не будет спорт".Шохжахон Эргашев родом из Ферганы, ему 29 лет. В декабре 2021-го года он занимал 4-е место в рейтинге IBF и 10-е – в рейтинге WBA. За время профессиональной карьеры он провел 21 бой и во всех одержал победу. При этом 19 боев завершились нокаутом противников.Читайте также:Эргашев в первом раунде отправил Салиму Женго в технический нокаут — видео >>В обновленный рейтинг WBC вошли 8 узбекских боксеров >>

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