https://uz.sputniknews.ru/20220124/chto-budet-s-organizmom-esli-est-morskuyu-kapustu-kajdyy-den--22338931.html

Что будет с организмом, если есть морскую капусту каждый день

Что будет с организмом, если есть морскую капусту каждый день

Вопреки распространённым теориям о пользе морской капусты для щитовидки, в больших количествах она может быть даже опасна для людей с заболеванием щитовидной железы.

2022-01-24T07:30+0500

2022-01-24T07:30+0500

2022-01-24T07:30+0500

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Морская капуста - полезный продукт, богатый йодом и необходимый для нормального функционирования щитовидной железы.Как рассказала в программе "Доктор 24" врач-диетолог Марина Макиша, в состав морской капусты также входит большое количество пищевой клетчатки, которая даёт человеку чувство сытости. При этом калорийность морской капусты весьма низкая.Впрочем, калорийность продукта зависит от того, в каком виде его употребляют в пищу. В морскую капусту часто добавляют масло и сахар, из-за чего она, безусловно, становится более калорийной. Поэтому лучше включать в рацион питания замороженную или консервированную морскую капусту.Тем не менее, есть капусту в больших количествах вредно, особенно если человек страдает заболеванием щитовидной железы.Читайте также: Что происходит с организмом, когда вы едите мёд

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заболевания