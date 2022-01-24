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Что будет с организмом, если есть морскую капусту каждый день
Что будет с организмом, если есть морскую капусту каждый день
Вопреки распространённым теориям о пользе морской капусты для щитовидки, в больших количествах она может быть даже опасна для людей с заболеванием щитовидной железы.
2022-01-24T07:30+0500
2022-01-24T07:30+0500
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Морская капуста - полезный продукт, богатый йодом и необходимый для нормального функционирования щитовидной железы.Как рассказала в программе "Доктор 24" врач-диетолог Марина Макиша, в состав морской капусты также входит большое количество пищевой клетчатки, которая даёт человеку чувство сытости. При этом калорийность морской капусты весьма низкая.Впрочем, калорийность продукта зависит от того, в каком виде его употребляют в пищу. В морскую капусту часто добавляют масло и сахар, из-за чего она, безусловно, становится более калорийной. Поэтому лучше включать в рацион питания замороженную или консервированную морскую капусту.Тем не менее, есть капусту в больших количествах вредно, особенно если человек страдает заболеванием щитовидной железы.Читайте также: Что происходит с организмом, когда вы едите мёд
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заболевания

Что будет с организмом, если есть морскую капусту каждый день

07:30 24.01.2022
© Sputnik / Ю. СивенковЛаминария
Ламинария - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.01.2022
© Sputnik / Ю. Сивенков
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Вопреки распространённым теориям о пользе морской капусты для щитовидки, в больших количествах она может быть даже опасна для людей с заболеванием щитовидной железы.
Морская капуста - полезный продукт, богатый йодом и необходимый для нормального функционирования щитовидной железы.
Как рассказала в программе "Доктор 24" врач-диетолог Марина Макиша, в состав морской капусты также входит большое количество пищевой клетчатки, которая даёт человеку чувство сытости. При этом калорийность морской капусты весьма низкая.
"Калорийность чистой морской капусты не больше, чем 10 килокалорий на 100 граммов", - говорит врач.
Впрочем, калорийность продукта зависит от того, в каком виде его употребляют в пищу. В морскую капусту часто добавляют масло и сахар, из-за чего она, безусловно, становится более калорийной. Поэтому лучше включать в рацион питания замороженную или консервированную морскую капусту.
Тем не менее, есть капусту в больших количествах вредно, особенно если человек страдает заболеванием щитовидной железы.
"Достаточно 50-100 граммов консервированной морской капусты в течение дня, чтобы получить достаточное количество йода и полезных микроэлементов без вреда для здоровья", – заявила Марина Макиша.
Читайте также: Что происходит с организмом, когда вы едите мёд
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