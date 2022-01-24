https://uz.sputniknews.ru/20220124/ekspert-o-tom-kto-kontroliruet-tseny-v-uzbekistane--video-22355820.html

Эксперт о том, кто контролирует цены в Узбекистане — видео

Эксперт о том, кто контролирует цены в Узбекистане — видео

Внешнеторговый оборот Узбекистана достиг 42 миллиардов долларов. О том, какие позитивные моменты это несет для республики и граждан, рассказал экономист Дмитрий Голубовский.

2022-01-24T20:00+0500

2022-01-24T20:00+0500

2022-01-24T20:00+0500

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Что ждет экономику республики в этом году и не грозит ли стране инфляция, корреспондент Sputnik узнала у финансового аналитика "Золотого монетного дома" Дмитрия Голубовского."Сырьевой" лидерВнешнеторговый оборот Узбекистана увеличился на 16% и достиг $42,1 млрд. Всемирный банк прогнозирует республике лидирующую позицию в регионе Центральной Азии c экономическим ростом 5,6% в 2022 году.Дмитрий Голубовский полностью согласен с таким позитивным заявлением, особенно с учетом недавних тревожных событий в Казахстане. Он подчеркивает, что Казахстан – это главный конкурент Узбекистана с точки зрения привлечения иностранного капитала.Эксперт считает, что республика может стать экономическим лидером Центральной Азии за счет мирового тренда на сырьевые товары. Страна имеет богатые недра и плоды земли, которые позволяют нарастить мощный экспортный потенциал.Россия – это стабильность19 января в Москве состоялось подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Сбербанком России, Ассоциацией текстильных предприятий Узбекистана и компанией Strategy Partners (Россия).По мнению Дмитрия Голубовского, "Сбербанк" – это мощное финансовое учреждение, особенно с точки зрения рентабельности капитала. Поэтому соглашение с таким участником Узбекистану принесет только положительный эффект.В общем товарообороте, по данным Государственного комитета Узбекистана по статистике (Госкомстат), Россия занимает 17,9%, а Китай 17,7%. Эксперт считает, что связи Узбекистана и Китая также будут дальше расти, несмотря на проблемы на рынке недвижимости, которые обозначились у Пекина в 2021 году.Инфляция или новые деньги?В Узбекистане к 2024 году могут выпустить новые купюры в 200 тысяч сумов. Многие узбекистанцы опасаются, что выпуск новых купюр может свидетельствовать о высоких темпах инфляции.Дмитрий Голубовский предлагает четко разделять макроэкономику, которая лежит в основе инфляционных процессов, и замену старых денег новыми.Эксперт считает, что в Узбекистане можно провести деноминацию национальной валюты и "срезать нули". По его мнению, это хорошо воспринимается и бизнесом, и населением, а осуществлять такие манипуляции лучше на пике инфляции.Напомним, что основная ставка Центробанка Узбекистана не изменилась и осталась на уровне 14%. Это, по словам Голубовского, говорит о стабилизации экономической ситуации в стране."Я думаю, что рост цен в Узбекистане под контролем Центробанка", – резюмирует экономист.Подробные объяснения смотрите и слушайте в полной версии интервью с экспертом на YouTube-канале Sputnik Узбекистан >>

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