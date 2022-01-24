https://uz.sputniknews.ru/20220124/iz-zamprokurora--v-xokimy-22347365.html
Экс-зампрокурора стал хокимом столичного района
Экс-зампрокурора стал хокимом столичного района
Назначен новый глава Юнусабадского района столицы
2022-01-24T13:01+0500
2022-01-24T13:01+0500
2022-01-24T13:14+0500
общество
хоким
юнусабадский район
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ТАШКЕНТ, 24 янв – Sputnik. Назначен новый хоким Юнусабадского района. Им стал Бохадир Абдувалиев, сообщает пресс-служба столичного хокимията.Бохадир Абдувалиев родился в Ташкенте 27 августа 1968 года, окончил Ташкентский государственный университет (ныне УзНУ) иТашкентский юридический институт.После университета и по настоящее время работал в органах правопорядка. С 2019 года занимал должность заместителя прокурора Ташкента, сообщает пресс-служба.Читайте также: Хоким Ташкента оштрафовал своих подчиненных за неудовлетворительную работу
юнусабадский район
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хоким, юнусабадский район
Экс-зампрокурора стал хокимом столичного района
13:01 24.01.2022 (обновлено: 13:14 24.01.2022)
Назначен новый глава Юнусабадского района столицы
ТАШКЕНТ, 24 янв – Sputnik.
Назначен новый хоким Юнусабадского района. Им стал Бохадир Абдувалиев, сообщает пресс-служба
столичного хокимията.
Бохадир Абдувалиев родился в Ташкенте 27 августа 1968 года, окончил Ташкентский государственный университет (ныне УзНУ) иТашкентский юридический институт.
После университета и по настоящее время работал в органах правопорядка. С 2019 года занимал должность заместителя прокурора Ташкента, сообщает пресс-служба.