https://uz.sputniknews.ru/20220124/iz-zamprokurora--v-xokimy-22347365.html

Экс-зампрокурора стал хокимом столичного района

Экс-зампрокурора стал хокимом столичного района

Назначен новый глава Юнусабадского района столицы

2022-01-24T13:01+0500

2022-01-24T13:01+0500

2022-01-24T13:14+0500

общество

хоким

юнусабадский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/18/22346062_0:8:1080:616_1920x0_80_0_0_a147fa4b34158dd94fbfeff0b16a2a8f.jpg

ТАШКЕНТ, 24 янв – Sputnik. Назначен новый хоким Юнусабадского района. Им стал Бохадир Абдувалиев, сообщает пресс-служба столичного хокимията.Бохадир Абдувалиев родился в Ташкенте 27 августа 1968 года, окончил Ташкентский государственный университет (ныне УзНУ) иТашкентский юридический институт.После университета и по настоящее время работал в органах правопорядка. С 2019 года занимал должность заместителя прокурора Ташкента, сообщает пресс-служба.Читайте также: Хоким Ташкента оштрафовал своих подчиненных за неудовлетворительную работу

юнусабадский район

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

хоким, юнусабадский район