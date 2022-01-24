https://uz.sputniknews.ru/20220124/kakie-spetsialnosti-vybirayut-uzbekistanki-22346204.html

Какие специальности выбирают узбекистанки

Какие специальности выбирают узбекистанки

В минувшем учебном году в вузах страны училось более 570 тыс. студентов, при этом парней было на 51 тыс. больше, чем девушек.

2022-01-24T12:08+0500

2022-01-24T12:08+0500

2022-01-24T12:12+0500

общество

узбекистан

студент

вуз

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ТАШКЕНТ, 24 янв – Sputnik. По данным Госкомитета по статистике, в 2020-2021 учебном году в вузах Узбекистана училось 571,5 тыс. студентов. При этом парней среди студентов было на 51 тысячу больше, чем девушек – 311 тысяч студентов против 260 тысяч студенток.Примечательно, что у юных узбекистанок популярными оказались не только традиционно "женские" профессии.Самой популярной среди студенток традиционно была профессия учителя: по направлению "педагогика" училось 126,3 тысячи девушек. На втором месте ожидаемо оказались гуманитарные науки – здесь было 26,8 тысяч студенток.Третьим по популярности оказалось естественнонаучное направление. При чем и здесь количество девушек было больше, чем количество парней: 14.1 тыс. студенток и 11,6 тыс. студентов. А вот в математики пошло одинаковое число парней и девушек – по 5,4 тысячи.Среди самых популярных направлений подготовки единственным, где число студентов было значительно больше, чем число студенток, оказались исламские исследования: их изучали около 900 парней и лишь около 300 девушек.Примечательно, что среди абитуриентов из Узбекистана большой популярностью пользуются российские вузы. Так, только в филиал МГИМО в Ташкенте в этом году подали заявки 450 претендентов.В этом году российские вузы выделили для Узбекистана 750 квот. Около половины из них – бакалавриат и специалитеты, остальные бюджетные места предназначены для магистратуры, ординатуры и аспирантуры.

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узбекистан, студент, вуз