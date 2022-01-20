https://uz.sputniknews.ru/20220120/ne-tolko-tsentr-no-i-regiony-kakie-rossiyskie-vuzy-vybirayut-uzbekistantsy-22302168.html

Не только центр, но и регионы: какие российские вузы выбирают узбекистанцы

Не только центр, но и регионы: какие российские вузы выбирают узбекистанцы

При поддержке представительства Россотрудничества в Ташкенте начались отборочные собеседования для поступающих по гранту в российские вузы. В этом году Россия выделила Узбекистану 750 квот.

2022-01-20T21:00+0500

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общество

узбекистанцы

вузы

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ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Несмотря на то, что студентам продлили каникулы, в коридорах ташкентского филиала МГИМО оживление и суета. Сегодня здесь начались отборочные испытания по квоте для магистрантов, ординаторов и аспирантов, а также бакалавриата творческих специальностей.Все кандидаты распределены по кластерам. Это зависит от выбранного направления: техническое, медицинское, гуманитарное, экономическое и творческое. Сегодня, 20 января, испытания прошли в очном формате. Для тех, кто не сможет присутствовать лично, например, находится за пределами республики, заFвтра, 21-го января, пройдут онлайн собеседования.Из каких стран студенты едут в Россию за знаниями — графика >>"У нас около 450 претендентов. В приемной комиссии 42 человека из 31 российского вуза. Для творческого направления мы привлекли наших партнеров и друзей. Например, народного артиста Узбекистана Аваза Раджабова. Я очень надеюсь, что среди ребят будут отобраны лучшие и достойные для обучения в Российской Федерации", - рассказал руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Михаил Вождаев.Использовать возможностьВ этом году российские вузы выделили для Узбекистана 750 квот. Около половины из них – бакалавриат и специалитеты, остальные бюджетные места предназначены для магистратуры, ординатуры и аспирантуры. Каждый абитуриент мог выбрать шесть вузов.Дарья Белякова пока учится в 11 классе Республиканской специализированной музыкальной школы им. Глиэра. Но у нее уже есть возможность поступить в один из ведущих творческих вузов России. В приоритете у девушки Российская академия музыки имени Гнесиных и Казанская государственная консерватория. Дарья играет на скрипке, а для отборочного прослушивания выбрала одно из произведений композитора Берио.Асомиддин Муродов – будущий магистр. Его направление – русская филология и литература. Для поступления молодой человек выбрал сразу несколько педагогических вузов – в Москве, Башкирии, Томске, Казани. Асомиддин признается, что мечтает преподавать русский язык студентам."На отборочное собеседование я принес портфолио со своими статьями – у меня есть публикации в литературных журналах. Одна из них, например, посвящена роману "Чапаев и пустота" Виктора Пелевина. Я особо не нервничал, потому что в комиссии все очень доброжелательные. Каждый из них приглашал меня к себе в вуз", - делится своими впечатлениями Асомиддин Муродов.Больше достижений - выше шансыПо мнению Михаила Вождаева, личное участие отборочной комиссии позволяет понять мотивацию и настрой абитуриентов. Однако, по его словам, есть слабо подготовленные претенденты (мотивация есть, но мало достижений). Но большинство все-таки имеют публикации, статьи, опыт участия в вузовских, межвузовских и международных конференциях. В собеседовании принимают участие даже несколько президентских стипендиатов.Одним словом, чем больше достижений, тем выше шансы поступить в желаемый вуз, констатирует Вождаев.Названо количество студентов из Узбекистана в российских вузах >>"Эти ребята очень быстро заходят и сразу выходят, потому что с ними все понятно. И, конечно, это цвет и будущее узбекской науки, в том числе и медицинской. Я, например, лично собеседую ребят в медицинском кластере. Приятно видеть, что в Узбекистане есть очень сильные ребята, которые будут в будущем двигать и науку, и практику", - говорит глава Россотрудничества в Узбекистане.Как рассказали Sputnik члены отборочной комиссии, многие ребята намерены после окончания учебы в России вернуться и работать на Родине. "Это самая важная задача, которую мы выполняем", - говорит Михаил Вождаев. Он также добавил, что уже в марте-апреле ребята будут знать в какой вуз кто из них поступил.От центра к периферииВ последние годы многие абитуриенты выбирали, как правило, столичные вузы. И как показывает практика, это значительно уменьшает шансы на поступление. Объясняется это просто – там очень высокая конкуренция. Однако в этом году наметилась обратная тенденция, говорит начальник управления формирования контингента студентов Тихоокеанского государственного университета Алевтина Зозолева."Конечно, дальневосточные вузы далековато, но тем не менее у нас есть прямой рейс Хабаровск-Ташкент. Поэтому я думаю, что абитуриенты будут выбирать, в том числе, и наши отдаленные территории. И эта тенденция уже наблюдается. Ребята выбирают вузы, которые раньше практически не звучали. Это Пермь, Томск, Хабаровск, то есть города, которые всегда считались периферийными", - рассказала Алевтина Зозолева.Образование, студенчество, бюджетные места: три причины для учебы в России >>По ее словам, скорее всего, это связано с тем, что сейчас во главу угла ставится не только статус и имидж столичных вузов, но и то качество образования, которое можно получить и в региональных вузах. Ведь здесь есть те же специальности, и диплом имеет не меньшую ценность, говорит специалист.Зозолева также отметила, что ребята поступают целенаправленно: они знают, какой наукой будут заниматься и какая им нужна специализация. Но самое главное, они понимают, кем будут в будущем, что им даст профессия и где они смогут работать.Читайте также:Чем россиян восхищает Ташкент – видео >>Как Россия поможет Узбекистану в признании квалификаций высшего образования — видео >>

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Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

узбекистанцы, вузы