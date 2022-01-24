https://uz.sputniknews.ru/20220124/kompaniya-usmanova-kupila-tsementnyy-zavod-v-uzbekistane-22357274.html

Компания Усманова купила цементный завод в Узбекистане

Компания Усманова купила цементный завод в Узбекистане

По словам руководства компании, вся прибыль от предприятия будет оставаться в Узбекистане.

2022-01-24T20:54+0500

2022-01-24T20:54+0500

2022-01-24T20:54+0500

экономика

алишер усманов

узбекистан

завод

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Ташкент, 24 янв – Sputnik. Компания "Аккерманн цемент ЦА" приобрела 98,6% акций АО "Ахангаранцемент" в Узбекистане. Об этом сообщает прес-служба компании.Российская компания "Аккерманн цемент" и ее узбекистанская "дочка" "Акк"рманн цемент ЦА" входят в холдинг USM, контролируемый Алишером Усмановым. Компании принадлежат два российских цементных завода в Новотроицке и Горнозаводске, к которым теперь присоединился и завод в Ахангаране.В сделке финансовое участие принял Газпромбанк – стратегический партнер ООО "Аккерманн цемент".Как отмечают в пресс-службе, в минувшем году на заводе ввели в эксплуатацию новую современную линию по производству цемента сухим способом мощностью 2,5 миллиона тонн цемента в год.По данным пресс-службы, вся прибыль, которая будет получена заводом, останется в Узбекистане и будет направлена на социально-экономическое развитие республики.Бывшие владельцы завода, Lamanka Enterprises Limited (Кипр) и Giacinttar Limited (Британские Виргинские острова) сообщали на сайте республиканской фондовой биржи "Ташкент" о продаже 84,3% и 14,1% акций "Ахангаранцемента" соответственно. По данным биржи, общая стоимость сделок составила 1,89 триллиона сумов.Читайте также: USM увеличила долю в одном из крупных банков Узбекистана

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алишер усманов, узбекистан, завод