https://uz.sputniknews.ru/20220111/usm-holdings-uvelichila-dolyu-v-odnom-iz-krupnyx-bankov-uzbekistana-22144758.html
USM Holdings увеличила долю в одном из крупных банков Узбекистана
USM Holdings увеличила долю в одном из крупных банков Узбекистана
Покупка акций обошлась компании Алишера Усманова в 108,36 млрд сумов. В то же время стоимость одной ценной бумаги достигла 3285,03 сума.
2022-01-11T14:57+0500
2022-01-11T14:57+0500
2022-01-11T14:58+0500
общество
алишер усманов
капиталбанк
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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Дочернее предприятие USM Holdings Алишера Усманова — "Телекоминвест" приобрела 8,33% бумаг в "Капиталбанке", при этом увеличив свою долю до 25%. Покупка акций обошлась компании в 108,36 млрд сумов. В то же время стоимость одной ценной бумаги достигла 3285,03 сума.Алишер Усманов вошел в топ-3 российского рейтинга Forbes >>Алишер Усманов является крупнейшим акционером холдинга USM. Организация контролирует производителя железорудной продукции "Металлоинвест" и сотового оператора "Мегафон". Компания также является совладельцем Mail.ru Group через совместное предприятие с Газпромбанком и "Мегафоном".Читайте также:Какие узбекистанские банки эффективнее всего помогают клиентам — рейтинг >>Банки-лидеры в общем рейтинге по индексу активности – обзор ЦЭИР >>
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алишер усманов, капиталбанк
USM Holdings увеличила долю в одном из крупных банков Узбекистана
14:57 11.01.2022 (обновлено: 14:58 11.01.2022)
Покупка акций обошлась компании Алишера Усманова в 108,36 млрд сумов. В то же время стоимость одной ценной бумаги достигла 3285,03 сума.
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik.
Дочернее предприятие USM Holdings Алишера Усманова — "Телекоминвест" приобрела
8,33% бумаг в "Капиталбанке", при этом увеличив свою долю до 25%.
Покупка акций обошлась компании в 108,36 млрд сумов. В то же время стоимость одной ценной бумаги достигла 3285,03 сума.
Алишер Усманов является крупнейшим акционером холдинга USM. Организация контролирует производителя железорудной продукции "Металлоинвест" и сотового оператора "Мегафон". Компания также является совладельцем Mail.ru Group через совместное предприятие с Газпромбанком и "Мегафоном".