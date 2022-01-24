https://uz.sputniknews.ru/20220124/london-sel-v-luju-s-epicheskim-feykom-o-rossiyskom-zagovore-na-ukraine-22343925.html

Лондон сел в лужу с эпическим фейком о "российском заговоре" на Украине

Лондон сел в лужу с эпическим фейком о "российском заговоре" на Украине

Ни дня без нового кремлевского заговора! — такой лозунг западные спецслужбы могут уже выносить на свои штандарты.

2022-01-24T11:00+0500

2022-01-24T11:00+0500

2022-01-24T11:00+0500

колумнисты

лондон

украина

спецслужбы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/18/22344178_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_15c45be817387b498f4acb9e3b915533.jpg

Эти "заговоры" штампуются с невиданной скоростью, без передышки. Возможно, столь высокая спешка и сказывается на качестве фейков, которые с каждым разом становятся все смехотворнее. Уж насколько были некачественными предыдущие сказки о наших коварных планах по смене правительства Украины, но последний вброс британского министерства иностранных дел во главе с Лиз Трасс переплюнул всех по своей нелепости.В ходе нагнетаемой Западом истерии по поводу грядущего "российского вторжения на Украину" невероятные новости сменяются с такой калейдоскопической скоростью, что они забываются уже через несколько дней. Иначе как объяснить, что мировые СМИ с готовностью бросились ретранслировать свежую сенсацию от Форин-офиса, начисто забыв, что они пишут уже как минимум о третьем "заговоре" всего-то за последние два месяца.Напомним, в конце ноября на своей пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский на весь мир заявил о готовящемся в его стране "государственном перевороте" и даже анонсировал его дату — 1 декабря. И хоть бы кто-то среди этих СМИ задался бы сейчас вопросом: так, а что там с "декабрьским переворотом"? Обслуга Зеленского затем заявила, что тем заявлением он лично сорвал коварные планы России. А сам президент сообщил, что с "главным заговорщиком" переговорили американцы — и все, бунт подавлен. Как просто, оказывается, планируются и подавляются перевороты в наше время! То есть не надо и уголовные дела возбуждать, и заговорщиков арестовывать. Всего-то их на ковер в посольство США можно вызвать для восстановления законности.Затем очередной "российский заговор" вскрыли американские спецслужбы, что стало известно из новых санкций, наложенных Вашингтоном на ряд украинских политиков, включая двух действующих оппозиционных депутатов — Тараса Козака и Олега Волошина. В официальном объявлении Минфина США о санкциях так и было написано: Россия посредством этих политиков накануне своего "вторжения" готовила почву для "свержения правительства Украины и обеспечения контроля над критической инфраструктурой Украины оккупационными силами России". Лавров о переговорах с Блинкеном: США пытаются поставить Украину во главу угла >>Прямо скажем, авторы этого фейка тоже особо не усердствовали в его подготовке. Покопали бы они поглубже высказывания Волошина о России — уж точно не смогли бы обвинить его в "пророссийскости", скорее наоборот.Но общество не успело еще переварить информацию о "путчах" от Зеленского и американского Минфина, как дно пробили британские спецслужбы, в спешном порядке состряпав настолько нелепый "заговор", что он вызвал смех даже у отъявленных критиков России.Представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что фейк от Форин-офиса был обнародован в странное время — глубокой ночью с субботы на воскресенье. Как предположила она, было это сделано с той целью, чтобы Москва не успела никак отреагировать — дедлайны британских воскресных газет требовали срочно сдавать их в печать. Добавим, расчет был сделан и на то, что не отреагируют сами газетчики, привыкшие в последние годы просто ретранслировать заявления своего правительства о "коварной России", не подвергая их критическому осмыслению.Этот момент вызвал неловкость даже в некоторых британских СМИ – например, в Observer, указавшей на тот факт, что Мураева в Москве вряд ли могут считать "пророссийским кандидатом". Однако большинство тамошних газет все равно, невзирая на абсурдность ситуации, в первый день просто повторили сказочные обвинения Форин-офиса против Москвы, еще и добавив абсурда. Sunday Times, к примеру, перечислила фамилии бывших украинских чиновников, которых ведомство Лиз Трасс также включила в перечень "прокремлевских заговорщиков": Николай Азаров, Сергей Арбузов, Андрей Клюев и Владимир Сивкович. Газета авторитетно сообщила, что все четверо являются "членами организованной криминальной группировки, известной под названием Семья" . У читателей наверняка сложилась картина некоей мафиозной группы, где каждый ее участник целует перстень главаря. При этом на Украине времен Януковича действительно существовал неофициальный термин "Семья" (ближайшее окружение тогдашнего президента, включая его родственников), но из перечисленных лиц разве что Арбузова относили к этой группе.Запад не знает, что ответить России >>В этой же статье газета, подчеркивая важность момента, сообщает аудитории, что британское правительство публикует секретные материалы разведки первый раз с 2003 года, когда правительство Тони Блэра обнародовало данные о химическом оружии Саддама Хусейна, дабы оправдать вторжение в Ирак. "Позже выяснилось, что это была фальшивка", — скромно добавила Sunday Times. Казалось бы, так продолжите эту мысль и допустите, что и сейчас, как тогда, ваши разведслужбы и Форин-офис скармливают обществу откровенный фейк, к тому же очень грубо составленный.Особая примитивность — это как раз то, чем выделяется нынешнее "разоблачение" от Трасс. В принципе, антироссийские фейки от британских спецслужб и лондонского правительства имеют давнюю историю. Так, скоро мы будем отмечать 100-летие знаменитой фальшивки под названием "Письмо Зиновьева", публикация которой способствовала падению первого правительства лейбористов. И тогда это была подделка, но все-таки настолько мастерски составленная, что потребовались десятилетия, дабы вскрылась правда о ее авторах и технологии производства. В данном же случае грубость фальшивки бросается в глаза с первого взгляда и не требует особых усилий для ее разоблачения.Газета Independent взяла большое интервью у будущего "лидера марионеточного режима", который пригрозил Лондону судебным иском и задал резонный вопрос, останется ли он под российскими санкциями после того, как возглавит "пророссийский режим". Он предположил, что Форин-офис стал жертвой сознательной дезинформации со стороны кого-то из украинцев, "повторив ее без должной проверки".Да что там говорить, если версию о том, что МИД стал жертвой сознательной дезинформации, вынуждена была озвучить в итоге и Times. Правда, эта газета не могла и здесь не найти "российский след", допустив, что "МИ-6 могла стать жертвой сознательной "утечки" от российских спецслужб". Телекомпания Sky News также вынуждена была признать, что эксперты, мало-мальски разбирающиеся в ситуации на Украине, восприняли сенсацию о Мураеве "со скептицизмом".Попросту говоря, правительство Британии откровенно село в лужу со своим "Письмом Зиновьева-2022". Можно долго спорить о целях, которые преследуют авторы нового фейка. Похоже, им не остается другого выбора, кроме как генерировать на постоянной основе один за другим повод для обвинений против России. Просто стало уже тяжело поддерживать интерес к теме "вторжения на Украине". США планируют воевать с Россией до последнего украинца >>Сначала публике рассказывали, что Россия отложила наступление, дожидаясь замерзания украинских болот – иначе танки увязнут. Затем придумали даты "с середины января по середину февраля". А Россия все не нападает и не нападает. Теперь агентство Bloomberg, которое наши дипломаты сравнили на днях с "сыром рокфор, слегка вонючим", забросило очередной фейк о том, что лидер Китая Си Цзиньпин попросил Владимира Путина отложить наступление на Украину до окончания зимней Олимпиады в Пекине. А там — опять потепление, опять танки будут ждать заморозков (видимо, июльских).Конечно, Вашингтон и Лондон понимают, что невозможно вечно поддерживать градус напряженности исключительно на однотипных страшилках о "вторжении, которое все время откладывается". Страшнее всего, что за этими неудобоваримыми фейками может последовать и реальная широкомасштабная провокация, на что также указала Мария Захарова. Само собой, и в этом обвинят Россию. И тогда эти маленькие, грубо состряпанные, легко опровергаемые ложные обвинения против "коварных русских" просто станут информационным фоном для гораздо более серьезного наступления против России. Причем не только информационного наступления. Именно поэтому надо всерьез воспринимать даже столь несерьезные и совершенно нелепые обвинения против России.Источник: РИА Новости

лондон

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Владимир Корнилов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/462/55/4625503_278:0:927:649_100x100_80_0_0_ff00655489dd914011d5130dcbd2216c.jpg

Владимир Корнилов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/462/55/4625503_278:0:927:649_100x100_80_0_0_ff00655489dd914011d5130dcbd2216c.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Владимир Корнилов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/462/55/4625503_278:0:927:649_100x100_80_0_0_ff00655489dd914011d5130dcbd2216c.jpg

лондон, украина, спецслужбы