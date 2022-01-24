https://uz.sputniknews.ru/20220124/loshad-uchit-nastoychivosti-io-xokima-tashoblasti-prizval-molodej--ezdit-verxom-22348203.html

Лошадь учит настойчивости: и.о. хокима Ташобласти призвал молодежь ездить верхом

Лошадь учит настойчивости: и.о. хокима Ташобласти призвал молодежь ездить верхом

Областной хокимият готов оказать юношам и девушкам содействие в обучении верховой езде в спортклубах.

2022-01-24T13:43+0500

2022-01-24T13:43+0500

2022-01-24T13:45+0500

общество

ташкентская область

хоким

лошадь

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ТАШКЕНТ, 24 янв – Sputnik. И.о. хокима Ташкентской области Зоир Мирзаев призвал юношей и девушек Узбекистана обучаться верховой езде. Эту инициативу глава области обосновал тем, что лошадь учит молодежь настойчивости, сообщает пресс-служба областного хокимията в своем Telegram-канале.Он предложил молодежным лидерам привлекать юношей и девушек в спортивные клубы, а областной хокимият окажет им содействие в обучении верховой езде.Он также предложил сделать понедельник днем поддержки молодежных инициатив.Напомним, Зоир Мирзаев был назначен исполняющим обязанности хокима Ташкентской области в ноябре 2021 года. До своего назначения он возглавлял хокимият Кашкадарьинской области, но в 2018 году был освобожден от этой должности из-за резонансного случая, связанного с фермерами. Зоир Мирзаев заставил их стоять в арыке возле хлопкового поля.Читайте также: В Ташобласти отменено решение прежнего хокима: деньги вернутся в бюджет.

ташкентская область

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ташкентская область, хоким, лошадь