https://uz.sputniknews.ru/20220124/loshad-uchit-nastoychivosti-io-xokima-tashoblasti-prizval-molodej--ezdit-verxom-22348203.html
Лошадь учит настойчивости: и.о. хокима Ташобласти призвал молодежь ездить верхом
Лошадь учит настойчивости: и.о. хокима Ташобласти призвал молодежь ездить верхом
Областной хокимият готов оказать юношам и девушкам содействие в обучении верховой езде в спортклубах.
2022-01-24T13:43+0500
2022-01-24T13:43+0500
2022-01-24T13:45+0500
общество
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хоким
лошадь
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ТАШКЕНТ, 24 янв – Sputnik. И.о. хокима Ташкентской области Зоир Мирзаев призвал юношей и девушек Узбекистана обучаться верховой езде. Эту инициативу глава области обосновал тем, что лошадь учит молодежь настойчивости, сообщает пресс-служба областного хокимията в своем Telegram-канале.Он предложил молодежным лидерам привлекать юношей и девушек в спортивные клубы, а областной хокимият окажет им содействие в обучении верховой езде.Он также предложил сделать понедельник днем поддержки молодежных инициатив.Напомним, Зоир Мирзаев был назначен исполняющим обязанности хокима Ташкентской области в ноябре 2021 года. До своего назначения он возглавлял хокимият Кашкадарьинской области, но в 2018 году был освобожден от этой должности из-за резонансного случая, связанного с фермерами. Зоир Мирзаев заставил их стоять в арыке возле хлопкового поля.Читайте также: В Ташобласти отменено решение прежнего хокима: деньги вернутся в бюджет.
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ташкентская область, хоким, лошадь
Лошадь учит настойчивости: и.о. хокима Ташобласти призвал молодежь ездить верхом
13:43 24.01.2022 (обновлено: 13:45 24.01.2022)
Областной хокимият готов оказать юношам и девушкам содействие в обучении верховой езде в спортклубах.
ТАШКЕНТ, 24 янв – Sputnik.
И.о. хокима Ташкентской области Зоир Мирзаев призвал юношей и девушек Узбекистана обучаться верховой езде. Эту инициативу глава области обосновал тем, что лошадь учит молодежь настойчивости, сообщает пресс-служба областного хокимията в своем Telegram-канале
.
"Юноша на коне станет смелым и не отступит от поставленной цели. Человек, который знаком с лошадью, учится настойчивости", - сказал Мирзаев.
Он предложил молодежным лидерам привлекать юношей и девушек в спортивные клубы, а областной хокимият окажет им содействие в обучении верховой езде.
"Научим наших юношей ездить на лошади, кормить лошадь, любить лошадь. Если мы хотим воспитать гордых, сильных, решительных, прямолинейных, по-настоящему смелых людей, давайте сделаем это!", - призвал Мирзаев.
Он также предложил сделать понедельник днем поддержки молодежных инициатив.
Напомним, Зоир Мирзаев был назначен исполняющим обязанности хокима Ташкентской области в ноябре 2021 года. До своего назначения он возглавлял хокимият Кашкадарьинской области, но в 2018 году был освобожден от этой должности из-за резонансного случая, связанного с фермерами. Зоир Мирзаев заставил их стоять в арыке возле хлопкового поля.