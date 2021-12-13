https://uz.sputniknews.ru/20211213/v-tashoblasti-otmeneno-reshenie-prejnego-xokima-dengi-vernutsya-v-byudjet-21770844.html
В Ташобласти отменено решение прежнего хокима: деньги вернутся в бюджет
В Ташобласти отменено решение прежнего хокима: деньги вернутся в бюджет
Часть денег, которые планировали направить на строительство мемориального комплекса, перечислят в фонд "Саховат ва кумак" на ремонт жилья малообеспеченных и социально уязвимых граждан.
2021-12-13T15:11+0500
2021-12-13T15:11+0500
2021-12-13T15:11+0500
общество
ташкентская область
строительство
решение
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ТАШКЕНТ, 13 дек – Sputnik. Новый глава Ташкентской области одним из своих первых решений отменил указ прежнего хокима о строительстве в городе Нурафшан мемориального комплекса имени Зульфии Закировой.На эти цели и благоустройство территории администрация Ташобласти уже выделила 34,4 миллиарда сумов. После того, как решение предшественника было аннулировано, деньги возвращены в региональный бюджет.Известно, что порядка 1/20 части от возвращенной в бюджет суммы будет передано региональному фонду "Саховат ва кўмак" на ремонт жилья малообеспеченных и социально уязвимых граждан – 1,65 миллиарда сумов. Напомним, в начале ноября глава хокимията Ташкентской области Даврон Хидоятов дал старт реализации проекта по строительству мемориального комплекса Зульфии Закировой.А уже через десять дней после этого решения пост и.о. хокима Ташкентской области занял бывший хоким Кашкадарьи Зойир Мирзаев.
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ташкентская область, строительство, решение
В Ташобласти отменено решение прежнего хокима: деньги вернутся в бюджет
Часть денег, которые планировали направить на строительство мемориального комплекса, перечислят в фонд "Саховат ва кумак" на ремонт жилья малообеспеченных и социально уязвимых граждан.
ТАШКЕНТ, 13 дек – Sputnik. Новый глава Ташкентской области одним из своих первых решений отменил указ прежнего хокима о строительстве в городе Нурафшан мемориального комплекса имени Зульфии Закировой.
На эти цели и благоустройство территории администрация Ташобласти уже выделила 34,4 миллиарда сумов. После того, как решение предшественника было аннулировано, деньги возвращены в региональный бюджет.
Известно, что порядка 1/20 части от возвращенной в бюджет суммы будет передано региональному фонду "Саховат ва кўмак" на ремонт жилья малообеспеченных и социально уязвимых граждан – 1,65 миллиарда сумов.
Напомним, в начале ноября глава хокимията Ташкентской области Даврон Хидоятов дал старт
реализации проекта по строительству мемориального комплекса Зульфии Закировой.
А уже через десять дней после этого решения пост и.о. хокима Ташкентской области занял
бывший хоким Кашкадарьи Зойир Мирзаев.