https://uz.sputniknews.ru/20220124/s-kakimi-lekarstvami-opasno-sochetat-imbir-22338756.html
С какими лекарствами опасно сочетать имбирь
С какими лекарствами опасно сочетать имбирь
Имбирь - полезный продукт, обладающий противовирусными свойствами. Однако при лечении простуды его опасно сочетать с некоторыми лекарствами, говорит врач-диетолог Анжелика Дюваль.
2022-01-24T07:00+0500
2022-01-24T07:00+0500
2022-01-24T07:00+0500
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лекарства
продукты
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Имбирь считается эффективным противовоспалительным средством, поэтому его часто употребляют в пищу при простуде - например, пьют чай с имбирём. Однако имбирь не стоит сочетать с некоторыми лекарственными препаратами, сообщила в интервью радио Sputnik врач-диетолог Анжелика Дюваль.Как считает доктор Дюваль, прежде чем включать в курс лечения имбирь, стоит посоветоваться со специалистом.Однако если речь идёт о больших дозах имбиря на регулярной основе - например, о постоянном приеме в пищу имбирного чая, варенья или настоек, лучше проконсультироваться с врачом, подчеркивает Анжелика Дюваль.Например, имбирь нельзя сочетать с жаропонижающими лекарствами ибупрофенового типа.Кроме этого, имбирь плохо взаимодействует с лекарствами, снижающими сахар в крови, поскольку сам по себе существенно снижает данный показатель. В итоге сахар в крови может сильно упасть, отмечает доктор.Читайте также: Какие болезни лечит боярышник
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лекарства, продукты
С какими лекарствами опасно сочетать имбирь
Имбирь - полезный продукт, обладающий противовирусными свойствами. Однако при лечении простуды его опасно сочетать с некоторыми лекарствами, говорит врач-диетолог Анжелика Дюваль.
Имбирь считается эффективным противовоспалительным средством, поэтому его часто употребляют в пищу при простуде - например, пьют чай с имбирём. Однако имбирь не стоит сочетать с некоторыми лекарственными препаратами, сообщила в интервью радио Sputnik
врач-диетолог Анжелика Дюваль.
Как считает доктор Дюваль, прежде чем включать в курс лечения имбирь, стоит посоветоваться со специалистом.
"Нужно быть уверенным, что ни по одному из сопутствующих заболеваний нет противопоказаний для приема имбиря. Конечно, если вы раз в месяц нарезали два-три колечка имбиря и положили в чай, это другое дело, это просто для вкуса", - говорит врач.
Однако если речь идёт о больших дозах имбиря на регулярной основе - например, о постоянном приеме в пищу имбирного чая, варенья или настоек, лучше проконсультироваться с врачом, подчеркивает Анжелика Дюваль.
Например, имбирь нельзя сочетать с жаропонижающими лекарствами ибупрофенового типа.
"Имбирь обычно все вспоминают, когда начинают болеть, поэтому пьют жаропонижающее, а потом – чай с имбирем. Но это понижает свертываемость крови, поэтому не стоит этого делать", – сказала Анжелика Дюваль.
Кроме этого, имбирь плохо взаимодействует с лекарствами, снижающими сахар в крови, поскольку сам по себе существенно снижает данный показатель. В итоге сахар в крови может сильно упасть, отмечает доктор.