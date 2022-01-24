https://uz.sputniknews.ru/20220124/s-kakimi-lekarstvami-opasno-sochetat-imbir-22338756.html

С какими лекарствами опасно сочетать имбирь

С какими лекарствами опасно сочетать имбирь

Имбирь - полезный продукт, обладающий противовирусными свойствами. Однако при лечении простуды его опасно сочетать с некоторыми лекарствами, говорит врач-диетолог Анжелика Дюваль.

2022-01-24T07:00+0500

2022-01-24T07:00+0500

2022-01-24T07:00+0500

это интересно

лекарства

продукты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/05/15119375_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2f882dd792fdfbbd55af319d2ff91a57.jpg

Имбирь считается эффективным противовоспалительным средством, поэтому его часто употребляют в пищу при простуде - например, пьют чай с имбирём. Однако имбирь не стоит сочетать с некоторыми лекарственными препаратами, сообщила в интервью радио Sputnik врач-диетолог Анжелика Дюваль.Как считает доктор Дюваль, прежде чем включать в курс лечения имбирь, стоит посоветоваться со специалистом.Однако если речь идёт о больших дозах имбиря на регулярной основе - например, о постоянном приеме в пищу имбирного чая, варенья или настоек, лучше проконсультироваться с врачом, подчеркивает Анжелика Дюваль.Например, имбирь нельзя сочетать с жаропонижающими лекарствами ибупрофенового типа.Кроме этого, имбирь плохо взаимодействует с лекарствами, снижающими сахар в крови, поскольку сам по себе существенно снижает данный показатель. В итоге сахар в крови может сильно упасть, отмечает доктор.Читайте также: Какие болезни лечит боярышник

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

лекарства, продукты