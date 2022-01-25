https://uz.sputniknews.ru/20220125/ekspert-ozvuchil-svoyu-versiyu-razvitiya-otnosheniy-moskvy-i-erevana-posle-sarkisyana--video-22357912.html

Эксперт озвучил свою версию развития отношений Москвы и Еревана после Саркисяна — видео

Эксперт озвучил свою версию развития отношений Москвы и Еревана после Саркисяна — видео

Кавказовед Артур Атаев поделился с корреспондентом "Sputnik на русском" мнением о том, как повлияет на отношения России и Армении внезапная отставка президента... 25.01.2022, Sputnik Узбекистан

2022-01-25T08:00+0500

2022-01-25T08:00+0500

2022-01-25T08:00+0500

видео

мультимедиа

армения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1182/73/11827377_0:0:963:541_1920x0_80_0_0_ea5ae4633ded4261c944b861dc8b9f24.jpg

Каковы истинные причины отставки президента Армении? Как повлияет этот факт на взаимоотношения Еревана и Москвы? Сможет ли на этом фоне Анкара усилить свое влияние в кавказском регионе?На эти и ряд других вопросов для "Sputnik на русском" ответил политолог, кавказовед, кандидат политических наук Артур Атаев.Ранее сообщалось, что в минувшее воскресенье президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. Это решение, как объяснил он сам, было принято из-за отсутствия у главы государства реальных инструментов, в том числе возможности влиять на вопросы "войны или мира".До вступления в должность нового главы государства его обязанности исполняет председатель парламента. В данном случае — Ален Симонян.На фоне информации об отставке президента Армении в Сети стали появляться имена возможных кандидатов. Среди них фигурирует не только Ален Симонян, но и глава МИД Арарат Мирзоян.

армения

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мультимедиа , армения, видео