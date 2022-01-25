https://uz.sputniknews.ru/20220125/ekspert-ozvuchil-svoyu-versiyu-razvitiya-otnosheniy-moskvy-i-erevana-posle-sarkisyana--video-22357912.html
Эксперт озвучил свою версию развития отношений Москвы и Еревана после Саркисяна — видео
Эксперт озвучил свою версию развития отношений Москвы и Еревана после Саркисяна — видео
Кавказовед Артур Атаев поделился с корреспондентом "Sputnik на русском" мнением о том, как повлияет на отношения России и Армении внезапная отставка президента... 25.01.2022, Sputnik Узбекистан
2022-01-25T08:00+0500
2022-01-25T08:00+0500
2022-01-25T08:00+0500
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Каковы истинные причины отставки президента Армении? Как повлияет этот факт на взаимоотношения Еревана и Москвы? Сможет ли на этом фоне Анкара усилить свое влияние в кавказском регионе?На эти и ряд других вопросов для "Sputnik на русском" ответил политолог, кавказовед, кандидат политических наук Артур Атаев.Ранее сообщалось, что в минувшее воскресенье президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. Это решение, как объяснил он сам, было принято из-за отсутствия у главы государства реальных инструментов, в том числе возможности влиять на вопросы "войны или мира".До вступления в должность нового главы государства его обязанности исполняет председатель парламента. В данном случае — Ален Симонян.На фоне информации об отставке президента Армении в Сети стали появляться имена возможных кандидатов. Среди них фигурирует не только Ален Симонян, но и глава МИД Арарат Мирзоян.
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мультимедиа , армения, видео
Эксперт озвучил свою версию развития отношений Москвы и Еревана после Саркисяна — видео
Кавказовед Артур Атаев поделился с корреспондентом "Sputnik на русском" мнением о том, как повлияет на отношения России и Армении внезапная отставка президента Армена Саркисяна. Смотрите наше видео.
Каковы истинные причины отставки президента Армении? Как повлияет этот факт на взаимоотношения Еревана и Москвы? Сможет ли на этом фоне Анкара усилить свое влияние в кавказском регионе?
На эти и ряд других вопросов для "Sputnik на русском" ответил политолог, кавказовед, кандидат политических наук Артур Атаев.
Ранее сообщалось
, что в минувшее воскресенье президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. Это решение, как объяснил он сам, было принято из-за отсутствия у главы государства реальных инструментов, в том числе возможности влиять на вопросы "войны или мира".
До вступления в должность нового главы государства его обязанности исполняет председатель парламента. В данном случае — Ален Симонян.
На фоне информации об отставке президента Армении в Сети стали появляться имена возможных кандидатов. Среди них фигурирует не только Ален Симонян, но и глава МИД Арарат Мирзоян.