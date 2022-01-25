https://uz.sputniknews.ru/20220125/obnarujen-konflikt-interesov-mejdu-agentstvom-kinematografii-i-kanalom-sevimli-22373225.html

Обнаружен конфликт интересов между Агентством кинематографии и каналом "Sevimli"

Обнаружен конфликт интересов между Агентством кинематографии и каналом "Sevimli"

Директор Агентства кинематографии Фирдавс Абдухоликов обвиняется в коррупции и конфликте интересов при заключении контрактов.

2022-01-25T17:24+0500

2022-01-25T17:24+0500

2022-01-25T17:24+0500

общество

фирдавс абдухаликов

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ТАШКЕНТ, 25 янв – Sputnik. Ранее в социальных сетях появилась информация о конфликте интересов между директором Агентства кинематографии Фирдавсом Абдухаликовым и телеканалом Sevimli.Агентство по борьбе с коррупцией провело расследование, которое подтвердило факты конфликта интересов при заключении договоров и распределении государственных субсидий.Фирдавс Абдухаликов, будучи директором Агентства кинематографии и председатель Художественного совета, который имеет полномочия принимать решения о распределении субсидий, зная о конфликте интересов, принимал участие в голосовании по выделению субсидий и не предпринимал никаких мер, чтобы исправить ситуацию.Доказано заключение контрактов с ООО "Master Media Production and Broadcast", бенефициарами которого являются директор Агентства кинематографии Фирдавс Абдухаликов и его близкие родственники (учредители: супруга - Фируза Шарапова - 70%, дочь - Амира Рашидова - 20% и сын - Абдулладжон Абдухоликов - 10%).К примеру, в 2021 году по заказу и при финансировании Агентства кинематографии с участием ООО "Master Media Production and Broadcast" были сняты сериалы "Комната мечты" и "Ловушка".Сумма контракта на съемку сериала "Комната мечты" - 3 млрд сумов, сериала "Ловушка" - 1,8 млрд сумов.Собранные документы направлены в Генеральную прокуратуру для возбуждения уголовного дела.Ранее телеканал Sevimli оказался в центре общественного внимания из-за скандальных сцен в сериале Sabria, транслировавшемся на телеканале. Контент канала раскритиковали многие общественные деятели, включая Саиду Мирзиёеву. Позже исполняющий обязанности генерального директора Абдувохид Ходжаев и главный редактор телеканала Sevimli Кахрамон Саидалиев лишились своих должностей.Директор Агентства кинематографии Фирдавс Абдухаликов был избран и.о. председателя Наблюдательного совета телеканала на общественных началах. Он извинился перед зрителями и пообещал впредь внимательно следить за тем, что транслируется на узбекском телевидении.Читайте также: Директора телеканала Sevimli уволили после показа скандального сериала

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фирдавс абдухаликов