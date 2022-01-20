https://uz.sputniknews.ru/20220120/direktora-telekanala-sevimli-uvolili-posle-pokaza-skandalnogo-seriala-22299930.html
Директора телеканала Sevimli уволили после показа скандального сериала
Директора телеканала Sevimli уволили после показа скандального сериала
Новые руководители канала должны будут разработать и внедрить план мероприятий для недопущения повторения подобных ситуаций.
2022-01-20T16:19+0500
2022-01-20T16:19+0500
2022-01-20T16:21+0500
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ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Исполняющий обязанности генерального директора Абдувохид Ходжаев и главный редактор телеканала Sevimli Кахрамон Саидалиев лишились своих должностей. Такое решение принято на заседании учредителей телеканала, сообщили в пресс-службе НАЭСМИ.Теперь кресло гендиректора займет глава Национальной ассоциации электронных СМИ (НАЭСМИ) Жалолиддин Сафоев.Руководитель же Агентства кинематографии Фирдавс Абдухаликов избран и.о. председателя Наблюдательного совета Sevimli на общественных началах.Абдухаликов также раскритиковал вызвавший скандал сериал "Sabria", извинился перед зрителями, пообещав внимательнее относиться к контенту и отвечать за художественные аспекты всей продукции телеканала.Накануне Саида Мирзиёева также жестко раскритиковала сериал Sabria, в котором демонстрировалась сцена насилия, назвав его откровенной халтурой и подчеркнув, что сериалы и фильмы не должны культивировать неравенство между женщинами и мужчинами.Читайте также:Почему контент телеканала Sevimli взяли под строгий контроль — видео >>"Плохая девушка": на узбекском ТВ выступили против рваных джинсов >>
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телеканал, увольнение
Директора телеканала Sevimli уволили после показа скандального сериала
16:19 20.01.2022 (обновлено: 16:21 20.01.2022)
Новые руководители канала должны будут разработать и внедрить план мероприятий для недопущения повторения подобных ситуаций.
ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Исполняющий обязанности генерального директора Абдувохид Ходжаев и главный редактор телеканала Sevimli Кахрамон Саидалиев лишились своих должностей. Такое решение принято на заседании учредителей телеканала, сообщили в пресс-службе НАЭСМИ.
Теперь кресло гендиректора займет глава Национальной ассоциации электронных СМИ (НАЭСМИ) Жалолиддин Сафоев.
Руководитель же Агентства кинематографии Фирдавс Абдухаликов избран и.о. председателя Наблюдательного совета Sevimli на общественных началах.
Абдухаликов также раскритиковал вызвавший скандал сериал "Sabria", извинился перед зрителями, пообещав внимательнее относиться к контенту и отвечать за художественные аспекты всей продукции телеканала.
Вновь назначенный генеральный директор должен нести персональную ответственность не только за сериалы, но также за всю идейно-художественную составляющую медиа-продукции телеканала. Крайне важно разработать и внедрить план мероприятий для недопущения повторения подобных ситуаций и поднятия уровня контента телеканала в соответствии с запросами зрительской аудитории.
Фирдавс Абдухаликов
Директор Агентства кинематографии Узбекистана
Накануне Саида Мирзиёева также жестко раскритиковала
сериал Sabria, в котором демонстрировалась сцена насилия, назвав его откровенной халтурой и подчеркнув, что сериалы и фильмы не должны культивировать неравенство между женщинами и мужчинами.
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