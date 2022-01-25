Общество
Промышленность в Узбекистане заметно поднимется: как?
15:30 25.01.2022 (обновлено: 15:36 25.01.2022)
© Sputnik / Кирилл Брага/
В стране введут систему софинансирования проектов, гарантирования закупки, а также межотраслевой кооперации. Подробнее об этом — в обзоре.
ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Президент подписал постановление "О мерах по созданию эффективной системы развития производства и расширения промышленной кооперации в республике".
С 1 апреля в стране введут новый порядок, в соответствии с которым средства Фонда прямых инвестиций будут направлены на:
финансирование расходов на маркетинговые исследования, разработку ТЭО проектов востребованной на внутреннем рынке продукции, технологическое сопровождение процессов строительства, установки и ввода в эксплуатацию оборудования зарубежными специалистами и консалтинговыми компаниями;
софинансирование 50% стоимости современного высокотехнологичного оборудования, определяемого на основе тендеров или отбора наилучших предложений лицензиаров технологий.
Данные меры призваны расширить ассортимент востребованной продукции, создать целостную систему развития высокотехнологичных производств и наращивания экспортного потенциала Узбекистана.
Средства иностранных инвесторов направят, в первую очередь, на софинансирование научных исследований и трансфера готовых к коммерциализации технологий.
Также теперь разрешена реализация готовых к трансферу научных разработок и технологий через электронный кооперационный портал для их коммерциализации.
Кроме того, 50% расходов по сертификации за рубежом продукции отечественных производителей (в размере, не превышающем 20 тысяч долларов), будут покрыты за счет средств Фонда по поддержке экспорта.
Система гарантированной закупки
В Узбекистане с 1 апреля заработает система гарантированной закупки госорганами и предприятиями, в уставном капитале которых госдоля составляет более 50%, продукции, ранее не производимой и осваиваемой отечественными предприятиями путем заключения среднесрочных договоров.
При этом перечень востребованной на внутреннем рынке продукции будут утверждать и ежегодно размещать на информационном портале по госзакупкам, электронном кооперационном портале.
Какая продукция востребована
В двухмесячный срок будут разработаны среднесрочные отраслевые программы, предусматривающие освоение производства:
металлообрабатывающего и инструментального оборудования (фрезерных, шлифовальных, буровых, сверлильных и токарных станков);
литейных форм, а также оборудования по переработке металла, пластмассы и древесины – на базе производственных мощностей литейно-механических заводов АО "Навоийский ГМК", АО "Алмалыкский ГМК", АО "Узметкомбинат", ООО "Технопарк", АО "Узбекистон темир йуллари" и АО "Узавтосаноат", в том числе на основе кооперации с другими предприятиями республики;
полупроводников и электронных компонентов, комплектующих для альтернативных источников энергии, устройств и станций зарядки электромобилей, электрооборудования и трансформаторов, кабельно-проводниковой продукции из медного сырья и новых видов продукции – на базе предприятий Ассоциации "Узэлтехсаноат", в том числе с привлечением лицензиарных брендовых компаний;
оборудования, инструментов и быстроизнашиваемых деталей для легкой промышленности – на базе предприятий Ассоциации "Узтукимачиликсаноат" и АО "Узавтосаноат";
химической продукции, особенно полимерных материалов и полуфабрикатов, используемых для освоения новых видов продукции с высокой добавленной стоимостью – на базе предприятий химической, кожевенно-обувной, текстильной, фармацевтической, металлургической, бумажной, мебельной промышленности, промышленности строительных материалов, в том числе на основе кооперации с профильными предприятиями республики.
Читайте также: