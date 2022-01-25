https://uz.sputniknews.ru/20220125/promyshlennost-v-uzbekistane-zametno-podnimetsya-kak-22362046.html

Промышленность в Узбекистане заметно поднимется: как?

Промышленность в Узбекистане заметно поднимется: как?

Власти разработали новые меры, которые позволят республике стать заметным игроком на мировой арене. Подробности — в обзоре.

2022-01-25T15:30+0500

2022-01-25T15:30+0500

2022-01-25T15:36+0500

общество

узбекистанцы

промышленность

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ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Президент подписал постановление "О мерах по созданию эффективной системы развития производства и расширения промышленной кооперации в республике". С 1 апреля в стране введут новый порядок, в соответствии с которым средства Фонда прямых инвестиций будут направлены на:Данные меры призваны расширить ассортимент востребованной продукции, создать целостную систему развития высокотехнологичных производств и наращивания экспортного потенциала Узбекистана.Средства иностранных инвесторов направят, в первую очередь, на софинансирование научных исследований и трансфера готовых к коммерциализации технологий.Также теперь разрешена реализация готовых к трансферу научных разработок и технологий через электронный кооперационный портал для их коммерциализации.Кроме того, 50% расходов по сертификации за рубежом продукции отечественных производителей (в размере, не превышающем 20 тысяч долларов), будут покрыты за счет средств Фонда по поддержке экспорта.Система гарантированной закупкиВ Узбекистане с 1 апреля заработает система гарантированной закупки госорганами и предприятиями, в уставном капитале которых госдоля составляет более 50%, продукции, ранее не производимой и осваиваемой отечественными предприятиями путем заключения среднесрочных договоров.При этом перечень востребованной на внутреннем рынке продукции будут утверждать и ежегодно размещать на информационном портале по госзакупкам, электронном кооперационном портале.Какая продукция востребованаВ двухмесячный срок будут разработаны среднесрочные отраслевые программы, предусматривающие освоение производства:Читайте также:Токаев поставил в пример промышленные комплексы Узбекистана – видео >>Продукция UzAuto Motors стала самой желанной в Казахстане >>

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узбекистанцы, промышленность