https://uz.sputniknews.ru/20220125/pustye-mechtaniya-zapada-emu-nujna-rossiya-protiv-kitaya-22361319.html

Пустые мечтания Запада. Ему нужна Россия против Китая

Пустые мечтания Запада. Ему нужна Россия против Китая

Чем ближе визит Путина в Пекин, тем выше градус алармистского абсурда, производимого англосаксами.

2022-01-25T11:01+0500

2022-01-25T11:01+0500

2022-01-25T11:04+0500

колумнисты

владимир путин

китай

пекин

запад

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Причем все соотнесено с украинской темой: ее раскрутили уже до такого уровня, что абсолютно все подается в привязке к ней. Даже такая важнейшая для Запада тема, как российско-китайские отношения. Их тоже пытаются атаковать с украинского ракурса. Получается, впрочем, не просто неудачно: результат будет прямо противоположен желаемому.Все уже слышали про вброс о том, что Си Цзиньпин просил Путина не нападать на Украину во время Олимпиады? Отличился американский Bloomberg. В статье "Войной на Украине Путин может разрушить олимпийскую мечту Си" со ссылкой на "одного работающего в Пекине дипломата, который попросил не называть его имя", сообщивший: "возможно, что Си в ходе недавнего разговора с Путиным попросил его не начинать вторжение на Украину во время Игр". Не надо портить мне праздник, а то ведь, как напоминает Bloomberg, "Путин и Китай уже видели такое раньше":Ну то есть у русских традиция такая — олимпийская экспансия. Конечно, это уже не новый тезис англосаксонских СМИ, но тут целью выступали российско-китайские отношения. Намутить, посеять сомнения, навести тень — недаром главная рекомендация по противодействию российско-китайскому альянсу состоит в том, чтобы пытаться расширить любые трещины между Москвой и Пекином. Получается?Нет, в данном случае и в России, и в Китае отреагировали жестко: российский МИД назвал публикацию "информационной спецоперацией соответствующих американских служб", а китайский — "абсолютной ложью":Более того, как раз такие примитивные провокации оказывают прямо противоположный эффект, лишний раз убеждая Москву и Пекин в том, что и против них по отдельности, и против наших двусторонних отношений идет скоординированная работа.Самое смешное, что на ту же тему "нападения России на Украину" англосаксы используют совершенно противоположные тезисы. Согласно им Китаю, наоборот, выгодна "русская агрессия": она отвлечет внимание США и Запада в целом от Поднебесной. И позволит Пекину атаковать Тайвань. Этот "хитрый план" тоже активно пиарят атлантисты.Причем не только на уровне СМИ и аналитиков: на днях отличилась министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.Китай украл у Америки самое ценное >>В своей речи во время визита в Австралию Трасс вспомнила не только о героическом прошлом украинского народа, "пережившего немало вторжений, от монголов до татар" и страшной угрозе со стороны России, но и о Китае:Как Пекин воспользуется русской агрессией? Конечно же, нападет на Тайвань, поэтому все англосаксы, даже такие, как живущие на краю света австралийцы, должны быть готовы. Покидая Австралию, Трасс высказалась еще конкретнее — необходимо противостоять глобальным агрессорам России и Китаю:"Жизненно важно работать вместе с нашим близким другом и партнером Австралией, чтобы защищать и продвигать демократию… Вместе с Австралией и другими нашими союзниками по всему миру мы повергнем злые силы и построим безопасную, лучшую Британию и безопасный, лучший мир".В Австралии, в которой и так уже многие не в восторге от антикитайского курса нынешней власти (еще до образования военного союза с США и Великобританией AUKUS Канберра ощутила на себе гнев Пекина за поддержку американской политики сдерживания: Китай сильно сократил импорт из Австралии), слова Трасс вызвали резкую реакцию. Бывший премьер, лейборист Пол Китинг и вовсе назвал ее слабоумной. Лондон страдает "манией величия", заявил Китинг, напомнив, что британский флот давно покинул Восточную Азию и никогда не возвращался в нее, и не стоит издалека науськивать жителей региона.Прибалтийский тигр кошмарит китайского дракона >>Британия действительно давно уже не владычица морей, но у англосаксов есть крупнейший в мире флот, американский. Пока еще крупнейший, позволяющий быть хозяевами и Атлантического, и Тихого океанов, и именно программа наращивания китайского флота подстегивает желание англосаксов разобраться с потенциальным противником. Точно так же, как в начале прошлого века, нужно было остановить бросившую им вызов Германию, пока немецкий флот не стал сопоставим с британским. Тогда англосаксы ввергли Европу в мировую войну, стравив с Германией в том числе и Россию.Сейчас ситуация принципиально иная, воевать чужими руками не получится. А свои или стали коротки (как английские), или не очень-то и хотят (как американские), вот и приходится агитировать братьев меньших, австралийцев. И самое главное отличие: мир изменился, и англосаксонские державы имеют дело не с одиноким, изолированным противником, а с альянсом России и Китая. И большинство стран мира не горят желанием не то что воевать с русскими и китайцами, но даже участвовать в их агрессивном военном, экономическом и геополитическом сдерживании. Что остается в этой ситуации?Только надеяться разбить русско-китайскую связку. Не публикациями Bloomberg, конечно. Но и тут вместо успехов одни провалы, и ярчайший из последних — это случившаяся на днях отставка главы Военно-морских сил Германии вице-адмирала Кай-Ахима Шенбаха.Еще адмирал заявил, что "Путин давит на нас потому, что он это может":"То, что он на самом деле хочет, — это уважение. Он хочет отношения как к равному. И, ей богу, уважать кого-то и относиться как к равному — это ничего не стоит. Так что, если бы меня спросили, надо дать ему отношение, на котором он настаивает и которое он заслуживает".Какой ужас, возмутились в Берлине: "данные высказывания по своему содержанию и формулировкам ни в коем случае не соответствуют позиции Министерства обороны". Шенбах уволился, но осадочек остался. И вовсе не в Киеве (чье мнение вообще никого не интересует), а в Пекине. Потому что главной, самой скандальной частью высказываний адмирала было вовсе не то, за что его подвергли обструкции атлантисты.Главным было то, чем он обосновывал необходимость проявить уважение к Путину и России:Вот в чем был самый главный прокол: немец в открытую говорит о выстраивании антикитайских альянсов, о том, что Россия нужна против Китая. Да, он говорит это индийцам, пытаясь играть на их страхе перед Пекином, но все равно. Один из руководителей немецкой армии — вполне себе атлантических убеждений — говорит о том, как важно для Запада оторвать Россию от Китая, то есть мы воочию видим борьбу двух стратегий среди атлантической элиты.Одна ее часть, "ультраглобалисты", считает, что надо всеми силами давить на Россию и Китай и уже неважно, будут они вместе или нет (а скорее всего, по их мнению, союз Пекина и Москвы рано или поздно развалится), — нужно наращивать политику сдерживания, альтернативы ей у Запада все равно нет.Другая, "осторожные глобалисты", считает, что одновременным давлением на Москву и Пекин Запад лишь цементирует их альянс и противостоять ему точно не сможет. Поэтому нужно как можно быстрее изменить политику в отношении России, выстроить с ней близкие отношения, чтобы как минимум заставить ее занять нейтральную позицию в отношении Китая, а то и вовсе перейти в антикитайский лагерь.Китай построит атомный коммунизм >>Обе эти концепции имеют своих сторонников (вторая куда популярнее в европейских континентальных элитах), но главное, что их объединяет, — они совершенно нереалистичны. То есть не просто устарели, а не работают. Попытки выстроить с Москвой даже не дружественные, а просто нормальные партнерские отношения уже невозможны — просто потому, что Россия абсолютно не доверяет англосаксонскому Западу (и не видит самостоятельной воли и роли континентальной Европы). Но даже если представить себе, что в среднесрочной перспективе Европа смогла бы самостоятельно выстроить свои отношения с Россией, это не привело бы к ослаблению российско-китайской связки, потому что она отвечает нашим интересам в деле строительства нового глобального миропорядка.Попытки же одновременно давить на Россию и Китай действительно самоубийственны для Запада, но уже никак особо не укрепляют российско-китайский альянс. Не столько потому, что англосаксы и так уже сделали более чем достаточно для сближения Москвы и Пекина, но потому, что выбор в пользу альянса был сделан ими давно и совершенно осознанно. Стратегический выбор, не позволяющий никаким внешним силам и противникам влиять на нашу позицию.Источник: РИА Новости

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владимир путин, китай, пекин, запад