https://uz.sputniknews.ru/20220125/starye-kupyury-ischeznut-iz-oborota-ne-srazu--tsentrobank-22371657.html
Старые купюры исчезнут из оборота не сразу – Центробанк
Старые купюры исчезнут из оборота не сразу – Центробанк
В Узбекистане сейчас используются дублированные денежные купюры разного номинала
2022-01-25T16:16+0500
2022-01-25T16:16+0500
2022-01-25T16:16+0500
общество
центральный банк республики узбекистан
банкнота
купюра
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ТАШКЕНТ, 25 янв – Sputnik. Центральный банк Узбекистана недавно выпустил новые купюры номиналом 50 и 100 тысяч сумов. Ранее обновился и дизайн купюр в 5 и 10 тысяч сумов. Однако старые банкноты не исчезли из обращения.Как сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в пресс-службе Центробанка, прежние купюры выводятся из обращения постепенно.Ранее сообщалось, что в 2024 году планируется выпустить в обращение новую банкноту номиналом 200 тысяч сумов и монеты номиналом 500 и 2000 сумов.Впервые банкноты в 100 тысяч сумов появились в 2019 году, а 50 тысяч — в 2017-м.Выпуск в обращение в июне 2021-го купюр в 2000 и 20 тысяч сумов привел к уменьшению количества банкнот в обращении на 18%.Читайте также: Почему Узбекистан отказался от повышения цен на свет и газ - Центробанк
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центральный банк республики узбекистан, банкнота, купюра
Старые купюры исчезнут из оборота не сразу – Центробанк
В Узбекистане сейчас используются дублированные денежные купюры разного номинала
ТАШКЕНТ, 25 янв – Sputnik. Центральный банк Узбекистана недавно выпустил новые купюры номиналом 50 и 100 тысяч сумов. Ранее обновился и дизайн купюр в 5 и 10 тысяч сумов. Однако старые банкноты не исчезли из обращения.
Как сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан
в пресс-службе Центробанка, прежние купюры выводятся из обращения постепенно.
"Старые купюры постепенно выводятся из оборота. По мере их изношенности и ветхости. Это происходит не сразу, а постепенно",-объяснили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в 2024 году планируется выпустить в обращение новую банкноту номиналом 200 тысяч сумов и монеты номиналом 500 и 2000 сумов.
Впервые банкноты в 100 тысяч сумов появились в 2019 году, а 50 тысяч — в 2017-м.
Выпуск в обращение в июне 2021-го купюр в 2000 и 20 тысяч сумов привел к уменьшению количества банкнот в обращении на 18%.