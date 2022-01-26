https://uz.sputniknews.ru/20220126/22397420.html

Видео: что происходит с организмом, когда вы едите квашеную капусту

Видео: что происходит с организмом, когда вы едите квашеную капусту

Кисленькая, хрустящая, с морковкой или ягодами - квашеная капуста стала для многих любимым зимним блюдом. Как она влияет на организм – в специальной справке Sputnik.

2022-01-26T23:00+0500

2022-01-26T23:00+0500

2022-01-26T23:00+0500

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рецепт

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Капуста – один из самых универсальных продуктов: хороша в салатах, незаменима в супе и украшает заготовки. А с приходом холодов свежую капусту сменяет капуста квашеная. В народе ее ценят за обилие витаминов.Так что же происходит с организмом, когда вы едите хрустящее лакомство? Наши коллеги из Sputnik Армения предлагает разобрать все плюсы и минусы любимого продукта.Сокровищница витаминов и питательных веществВ квашеной капусте содержится огромное количество полезных веществ: витамины группы B, K, U (S-метилметионин), а также А. Благодаря такой "компании" это блюдо считается прекрасным средством для профилактики множества заболеваний.Мало кто знает, что витамина C в капусте содержится больше, чем в лимонах. Причем при закваске он никак не страдает и даже усиливает свои свойства. В квашеной капусте также есть такие важные компоненты, как калий и клетчатка. И если первый помогает бороться с сердечными заболеваниями, то вторая снижает холестерин.Интересно, что раньше квашеная капуста была одним из важных предписаний врачей пациентам, которые нуждаются в восстановлении микрофлоры кишечника. Блюдо считается отличным пробиотиком.Немного о язвеНекоторые полагают, что квашеная капуста – хорошее средство для тех, кто страдает от язвы желудка и гастрита. Но так ли это? С одной стороны – да, ведь капуста содержит витамин U, который заживляет слизистую желудка. А с другой стороны, капуста сама по себе – раздражающий продукт, а ее клетчатка может вызвать газообразование и излишнее выделение желудочного сока. Вот почему этот продукт язвенникам стоит употреблять с особой осторожностью, а лучше – отказаться вообще.О похуденииКапуста – излюбленный продукт всех "диетчиков", а в кислом виде ее калорийность снижается еще больше. Ко всему прочему, диетологи сходятся во мнении, что она обладает очищающими свойствами.О красотеВ составе "кислого продукта" числятся необходимые для женского организма элементы: йод и никотиновая кислота, которые придают блеск волосам и делают ногти крепкими. Удивительно, но квашеную капусту также используют в косметических масках для лица: для увлажнения, очищения и повышения тонуса.Читайте также: Что будет с организмом, если есть морскую капусту каждый день

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рецепт, продукты