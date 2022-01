https://uz.sputniknews.ru/20220126/konkurs-imeni-andreya-stenina-2022-obyavil-mejdunarodnoe-jyuri-22388563.html

Конкурс имени Андрея Стенина-2022 объявил международное жюри

Названы имена членов жюри Восьмого международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина.

ТАШКЕНТ, 26 янв – Sputnik. Восьмой международный конкурс для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина назвал состав своего жюри. В 2022 году он сохранил алгоритм формирования звездной судейской команды. Второй год подряд в ее состав конкурс зовет тех, кто в разные годы уже оценивал работы участников, - представителей крупнейших СМИ мира и титулованных фотографов.Среди них - заместитель директора фотослужбы агентства "Ассошиэйтед Пресс" (США) Денис Пакин; фотодиректор "Агентства Франс Пресс" (AFP) в азиатско-тихоокеанском регионе (Гонконг) Младен Антонов; Петер Битцер (Германия), член расширенного совета Немецкого фотографического общества; глава редакции фотоинформации агентства ТАСС Григорий Дукор (Россия); российско-шведский фотограф, профессор фотографии (Немецкий университет в Каире) Ксения Никольская и основатель и директор независимого российского фотоагентства SALT IMAGES Анна Зекрия.Младен Антонов, фотодиректор "Агентства Франс Пресс" (AFP) в азиатско-тихоокеанском регионе (Гонконг): "Мое первое появление в составе жюри конкурса имени Андрея Стенина относится к совершенно иной эпохе. Тогда мы могли беспрепятственно путешествовать по миру и встречаться друг с другом. Теперь же, со всеми ковидными ограничениями, этот процесс будет складываться совершенно иначе. Но в одном я уверен: как и раньше, мне посчастливится увидеть множество замечательных фотографий. Побеждая в различных номинациях конкурса, молодые фотожурналисты добиваются своего первого признания. Это не может не радовать. Конкурс имени Андрея Стенина – очень важная ступень в карьере любого фотографа. Те качества, которыми должен обладать любой фотограф для победы в этом конкурсе, известны главе любой фоторедакции мира. Работы победителей объезжают весь мир, открывая для их авторов неожиданные возможности. Все это служит для меня источником вдохновения – выбрав самые выдающиеся работы, я буду знать, что открываю дорогу в профессию новому поколению фотожурналистов".Петер Битцер, глава фотоагентства laif, член расширенного совета Немецкого фотографического общества: "Когда я впервые стал членом жюри конкурса имени Андрея Стенина, меня поразило, насколько профессионально была организована работа, а энтузиазм организаторов и теплый прием. Я оказался в компании замечательных коллег, а представленные нашему вниманию выдающиеся работы молодых фотографов со всего мира поразили и заинтриговали меня. Работа в жюри конкурса имени Андрея Стенина много значит для меня. Передо мной открывается уникальная возможность через присланные работы понять, как новое поколение фотографов трактует понятие "гуманизм", как молодые фотожурналисты, представляющие множество стран и культур, создают новые направления в современной фотографии".Конкурс имени Андрея Стенина 2022 года открыл прием работ В 2022 году соискатели будут бороться за призовые места в четырех номинациях – "Главные новости", "Спорт", "Моя планета", "Портрет. Герой нашего времени". Во всех номинациях участники смогут подать по одной работе в двух категориях, "Одиночная фотография" и "Серия".Призовой фонд конкурса в 2022 году составит 125, 100 и 75 тысяч рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина - Гран-при - получит 700 тысяч рублей.Прием работ продлится до 28 февраля включительно (до 23:59 МСК) на сайте stenincontest.ru на русском, английском и китайском языках. Международное жюри начнет работу уже в апреле, а шорт-лист конкурс объявит в середине июня также на сайте stenincontest.ru.Не менее важной станет и возможность для молодых фоторепортеров показать свои работы на российских и международных площадках. Несмотря на ограничения, вызванные пандемией COVID-19 во всем мире, конкурс имени Андрея Стенина сохранил одну из важных и любимых своих традиций – выставочные турне работ лауреатов по экспозиционным площадкам в разных странах. Роуд-шоу дают возможность молодым фоторепортерам продемонстрировать свои работы российской и международной аудитории, привлечь внимание к самым актуальным проблемам и вызовам современности.География выставок конкурса с момента его старта в 2014 году включает десятки городов в Европе, Азии, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке. С 2018 года в число экспозиционных площадок конкурса входит нью-йоркская штаб-квартира главной международной организации по укреплению мира и безопасности всех стран, Организации Объединенных Наций (ООН). С 2019 года выставки конкурса проходят также и в Совете Европы в Страсбурге.Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина в 2021 году прошел при поддержке крупнейших российских и международных СМИ, информагентств и фотосообщества. Партнерами нескольких номинаций стали Объединенная шанхайская медиагруппа (ОШМГ), Общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ, а также одна из крупнейших гуманитарных организаций мира – Международный комитет Красного Креста (МККК).О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, интернет-портал DBW.В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", журнал Fotoargenta, Клуб фотожурналистики Нью-Дели, журнал LF Magazine, интернет-портал All About Photo, журнал фотографии EYE, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.Читайте также: Победители конкурса памяти Андрея Стенина - 2021

