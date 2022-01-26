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Lamborghini выпустит первый электрокар
Lamborghini выпустит первый электрокар
Все автомобили итальянского автопроизводителя станут гибридными.
2022-01-26T07:15+0500
2022-01-26T09:23+0500
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ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Итальянский автоконцерн Automobili Lamborghini в ближайшую пару лет переведет все модели своих суперкаров в гибридный формат. А к концу десятилетия выпустит новую модель электромобиля, сообщает РИА Новости. По словам председателя правления концерна Стефана Винкельмана, судя по уровню продаж в прошлом году, "заказы покрывают приличную часть того, компания произведет" в 2022-м. "Каждый месяц мы продаем больше, чем можем сделать", — приводит заявление Винкельмана итальянская газета il Messaggero.В течение ближайших двух-трех лет компания планирует перевести всю линейку автомобилей на гибридные силовые установки.По его словам, электрокар Lamborghini будет представлять собой спортивный внедорожник в форм-факторе двухдверного купе (Suv Coupe GT). Четырехместный электрокар будет иметь высокий клиренс и небольшие размеры. Это позволит ему стать машиной "на каждый день".В середине января Lamborghini сообщила РИА Новости о рекордных продажах за 2021-й в России (+48% к 2020 году) и мире (+13%). Всего своих покупателей нашли 8 405 новых машин.Читайте также: Электромобиль Илона Маска "сплясал" под андижанскую польку — видео
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автомобиль, электромобиль

Lamborghini выпустит первый электрокар

07:15 26.01.2022 (обновлено: 09:23 26.01.2022)
© Sputnik / Museo dell'Automobile di Torino / Перейти в фотобанкАвтомобиль Lamborghini Murcielago в Автомобильном музее Турина
Автомобиль Lamborghini Murcielago в Автомобильном музее Турина - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.01.2022
© Sputnik / Museo dell'Automobile di Torino
/
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Все автомобили итальянского автопроизводителя станут гибридными.
ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Итальянский автоконцерн Automobili Lamborghini в ближайшую пару лет переведет все модели своих суперкаров в гибридный формат. А к концу десятилетия выпустит новую модель электромобиля, сообщает РИА Новости.
По словам председателя правления концерна Стефана Винкельмана, судя по уровню продаж в прошлом году, "заказы покрывают приличную часть того, компания произведет" в 2022-м. "Каждый месяц мы продаем больше, чем можем сделать", — приводит заявление Винкельмана итальянская газета il Messaggero.
В течение ближайших двух-трех лет компания планирует перевести всю линейку автомобилей на гибридные силовые установки.

"Это необходимо как для того, чтобы не отставать от все более жесткого законодательства, так и для удовлетворения запросов наших клиентов. В конце десятилетия появится полностью электрический автомобиль. Это будет совершенно уникальная модель, которая определит проект нового сегмента", — заявил Винкельман.

По его словам, электрокар Lamborghini будет представлять собой спортивный внедорожник в форм-факторе двухдверного купе (Suv Coupe GT). Четырехместный электрокар будет иметь высокий клиренс и небольшие размеры. Это позволит ему стать машиной "на каждый день".

"Благодаря гибридизации текущего модельного ряда мы выполняем обещание сделать наши автомобили еще более высокотехнологичными и сократить выбросы углекислого газа более чем на 50%. Четвертая модель Lamborghini появится примерно в 2028 году, присоединившись к Urus, Huracan и Aventador", — сказал он.

В середине января Lamborghini сообщила РИА Новости о рекордных продажах за 2021-й в России (+48% к 2020 году) и мире (+13%). Всего своих покупателей нашли 8 405 новых машин.
Читайте также: Электромобиль Илона Маска "сплясал" под андижанскую польку — видео
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