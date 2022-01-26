https://uz.sputniknews.ru/20220126/lamborghini-vypustit-pervyy-elektrokar-22378130.html

Lamborghini выпустит первый электрокар

Lamborghini выпустит первый электрокар

Все автомобили итальянского автопроизводителя станут гибридными.

2022-01-26T07:15+0500

2022-01-26T07:15+0500

2022-01-26T09:23+0500

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электромобиль

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ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Итальянский автоконцерн Automobili Lamborghini в ближайшую пару лет переведет все модели своих суперкаров в гибридный формат. А к концу десятилетия выпустит новую модель электромобиля, сообщает РИА Новости. По словам председателя правления концерна Стефана Винкельмана, судя по уровню продаж в прошлом году, "заказы покрывают приличную часть того, компания произведет" в 2022-м. "Каждый месяц мы продаем больше, чем можем сделать", — приводит заявление Винкельмана итальянская газета il Messaggero.В течение ближайших двух-трех лет компания планирует перевести всю линейку автомобилей на гибридные силовые установки.По его словам, электрокар Lamborghini будет представлять собой спортивный внедорожник в форм-факторе двухдверного купе (Suv Coupe GT). Четырехместный электрокар будет иметь высокий клиренс и небольшие размеры. Это позволит ему стать машиной "на каждый день".В середине января Lamborghini сообщила РИА Новости о рекордных продажах за 2021-й в России (+48% к 2020 году) и мире (+13%). Всего своих покупателей нашли 8 405 новых машин.Читайте также: Электромобиль Илона Маска "сплясал" под андижанскую польку — видео

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