https://uz.sputniknews.ru/20220104/elektromobil-ilona-maska-splyasal-pod-andijanskuyu-polku--video-22068888.html
Электромобиль Илона Маска "сплясал" под андижанскую польку — видео
Электромобиль Илона Маска "сплясал" под андижанскую польку — видео
Электрокар "сплясал" фарами под известный узбекский мотив. Как отреагировали пользователи — в материале.
2022-01-04T12:00+0500
2022-01-04T12:00+0500
2022-01-04T12:14+0500
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машина
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ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. В Узбекистане электромобиль Tesla "станцевал" фарами андижанскую польку.В Узбекистане Tesla уже давно представлена. Авто не перестает удивлять: то автопилот спасает спящего водителя от аварии, то машина сама выезжает с парковки и направляется к владельцу, который стоит в 100 метрах от нее.В Tesla Model 3 есть еще одна интересная функция — Dance mode. Как раз она и позволяет машине буквально "танцевать" в ритм музыке.Пользователи пришли в восторг от такого "перформанса" и заказали еще несколько композиций, под которые "спляшет" электромобиль.Читайте также:Tesla официально начала продажи авто за биткоины >>Послушал народ: Илон Маск продал часть акций Tesla после опроса в соцсети >>
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узбекистан, машина
Электромобиль Илона Маска "сплясал" под андижанскую польку — видео
12:00 04.01.2022 (обновлено: 12:14 04.01.2022)
Электрокар "станцевал" фарами под известный узбекский мотив. Пользователи пришли в восторг.
ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. В Узбекистане электромобиль Tesla "станцевал" фарами андижанскую польку.
В Узбекистане Tesla уже давно представлена. Авто не перестает удивлять: то автопилот спасает спящего водителя от аварии, то машина сама выезжает с парковки и направляется к владельцу, который стоит в 100 метрах от нее.
В Tesla Model 3 есть еще одна интересная функция — Dance mode. Как раз она и позволяет машине буквально "танцевать" в ритм музыке.
Пользователи пришли в восторг от такого "перформанса" и заказали еще несколько композиций, под которые "спляшет" электромобиль.