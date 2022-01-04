https://uz.sputniknews.ru/20220104/elektromobil-ilona-maska-splyasal-pod-andijanskuyu-polku--video-22068888.html

Электромобиль Илона Маска "сплясал" под андижанскую польку — видео

Электромобиль Илона Маска "сплясал" под андижанскую польку — видео

Электрокар "сплясал" фарами под известный узбекский мотив. Как отреагировали пользователи — в материале.

2022-01-04T12:00+0500

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общество

узбекистан

машина

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ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. В Узбекистане электромобиль Tesla "станцевал" фарами андижанскую польку.В Узбекистане Tesla уже давно представлена. Авто не перестает удивлять: то автопилот спасает спящего водителя от аварии, то машина сама выезжает с парковки и направляется к владельцу, который стоит в 100 метрах от нее.В Tesla Model 3 есть еще одна интересная функция — Dance mode. Как раз она и позволяет машине буквально "танцевать" в ритм музыке.Пользователи пришли в восторг от такого "перформанса" и заказали еще несколько композиций, под которые "спляшет" электромобиль.Читайте также:Tesla официально начала продажи авто за биткоины >>Послушал народ: Илон Маск продал часть акций Tesla после опроса в соцсети >>

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узбекистан, машина