https://uz.sputniknews.ru/20220126/mirziyoev-podtverdil-uchastie-v-sammite-indiya--tsentralnaya-aziya-chto-obsudyat-lidery-22401104.html
Мирзиёев подтвердил участие в саммите “Индия – Центральная Азия”. Что обсудят лидеры
Мирзиёев подтвердил участие в саммите “Индия – Центральная Азия”. Что обсудят лидеры
Мероприятие пройдет в онлайн формате. Это будет первое в своем роде взаимодействие между Индией и странами Центральной Азии на высшем уровне.
2022-01-26T21:15+0500
2022-01-26T21:15+0500
2022-01-26T21:15+0500
политика
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центральная азия
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ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Президент Узбекистана примет участие в работе первого саммита “Индия – Центральная Азия” 27 января, сообщает пресс-служба лидера.Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции. В нем примут участие также президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Это будет первое в своем роде взаимодействие между Индией и странами Центральной Азии на высшем уровне.Как пояснили в пресс-службе главы Узбекистана, стороны рассмотрят вопросы дальнейшего расширения многосторонних отношений, усиления межрегиональной взаимосвязанности, а также обеспечения стабильности и устойчивого развития в регионе.Поясняется, что по итогам саммита будет принята Делийская декларация, нацеленная на укрепление отношений дружбы и долгосрочного партнерства по приоритетным направлениям.Саммит инициирован премьер-министром Индии Нарендрой Моди.Эксперты считают, что онлайн-встреча станет логическим продолжением обсуждения вопросов, поднятых в прошлом году на международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность", прошедшей в Ташкенте.Они не исключают, что будут обсуждаться и проекты с участием России, с которой Индия взаимодействует в формате ШОС, основанной лидерами РФ, Китая, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана в 2001 году. Индия к данной организации присоединилась в 2017-м.
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индия, центральная азия, саммит, мирзиёев
Мирзиёев подтвердил участие в саммите “Индия – Центральная Азия”. Что обсудят лидеры
Мероприятие пройдет в онлайн формате. Это будет первое в своем роде взаимодействие между Индией и странами Центральной Азии на высшем уровне.
ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Президент Узбекистана примет участие в работе первого саммита “Индия – Центральная Азия” 27 января, сообщает пресс-служба лидера.
Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции. В нем примут участие также президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Это будет первое в своем роде взаимодействие между Индией и странами Центральной Азии на высшем уровне.
Как пояснили
в пресс-службе главы Узбекистана, стороны рассмотрят вопросы дальнейшего расширения многосторонних отношений, усиления межрегиональной взаимосвязанности, а также обеспечения стабильности и устойчивого развития в регионе.
“Особое внимание будет уделено продвижению практического сотрудничества в области торговли, промышленной кооперации, “зеленой экономики”, инноваций и цифровых технологий, транспорта и логистики, культурно-гуманитарного обмена”, - говорится в сообщении.
Поясняется, что по итогам саммита будет принята Делийская декларация, нацеленная на укрепление отношений дружбы и долгосрочного партнерства по приоритетным направлениям.
Саммит инициирован премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Эксперты считают
, что онлайн-встреча станет логическим продолжением обсуждения вопросов, поднятых в прошлом году на международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность", прошедшей в Ташкенте.
Они не исключают, что будут обсуждаться и проекты с участием России, с которой Индия взаимодействует в формате ШОС, основанной лидерами РФ, Китая, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана в 2001 году. Индия к данной организации присоединилась в 2017-м.