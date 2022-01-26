https://uz.sputniknews.ru/20220126/mirziyoev-podtverdil-uchastie-v-sammite-indiya--tsentralnaya-aziya-chto-obsudyat-lidery-22401104.html

Мирзиёев подтвердил участие в саммите “Индия – Центральная Азия”. Что обсудят лидеры

Мирзиёев подтвердил участие в саммите “Индия – Центральная Азия”. Что обсудят лидеры

Мероприятие пройдет в онлайн формате. Это будет первое в своем роде взаимодействие между Индией и странами Центральной Азии на высшем уровне.

2022-01-26T21:15+0500

2022-01-26T21:15+0500

2022-01-26T21:15+0500

политика

индия

центральная азия

саммит

мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Президент Узбекистана примет участие в работе первого саммита “Индия – Центральная Азия” 27 января, сообщает пресс-служба лидера.Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции. В нем примут участие также президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Это будет первое в своем роде взаимодействие между Индией и странами Центральной Азии на высшем уровне.Как пояснили в пресс-службе главы Узбекистана, стороны рассмотрят вопросы дальнейшего расширения многосторонних отношений, усиления межрегиональной взаимосвязанности, а также обеспечения стабильности и устойчивого развития в регионе.Поясняется, что по итогам саммита будет принята Делийская декларация, нацеленная на укрепление отношений дружбы и долгосрочного партнерства по приоритетным направлениям.Саммит инициирован премьер-министром Индии Нарендрой Моди.Эксперты считают, что онлайн-встреча станет логическим продолжением обсуждения вопросов, поднятых в прошлом году на международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность", прошедшей в Ташкенте.Они не исключают, что будут обсуждаться и проекты с участием России, с которой Индия взаимодействует в формате ШОС, основанной лидерами РФ, Китая, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана в 2001 году. Индия к данной организации присоединилась в 2017-м.

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индия, центральная азия, саммит, мирзиёев