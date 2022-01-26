https://uz.sputniknews.ru/20220126/investitsii-i-bezopasnost--chto-ojidat-ot-sammita-indiya-tsa-22399544.html

Инвестиции и безопасность – что ожидать от саммита "Индия-ЦА"

Инвестиции и безопасность – что ожидать от саммита "Индия-ЦА"

Какие темы, вероятнее всего, будет обсуждать Узбекистан в рамках предстоящего саммита "Индия – Центральная Азия"? Мнением об этом со Sputnik поделились эксперты-политологи.

2022-01-26T20:31+0500

2022-01-26T20:31+0500

2022-01-26T20:31+0500

политика

узбекистан

индия

центральная азия

безопасность

инвестиции

саммит

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ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Завтра, 27 января, состоится первый в истории саммит "Индия — Центральная Азия".Мероприятие, инициированное премьер-министром Индии Нарендрой Моди, состоится в онлайн-формате. В работе саммита участвуют лидеры всех пяти центральноазиатских республик.Чего стоит ожидать от саммита, какие темы могут затронуть спикеры и каковы перспективы сотрудничества Узбекистана и Индии – читайте в обзоре Sputnik.Логичный форматСаммит Индии и государств Центральной Азии – мероприятие вполне логичное, поскольку в 2022 году исполняется 30 лет со дня признания Индией независимости всех государств региона. Обойти такую дату Индия не могла, учитывая давние исторические связи с Узбекистаном. Они берут начало еще со времен империи Бабуридов, или Великих Моголов, напоминает кандидат философских наук, политолог Равшан Назаров.Как отмечает эксперт, в 1966 году именно в Ташкенте состоялось подписание исторического документа — Ташкентской мирной декларации, завершившей очередную индо-пакистанскую войну. Ещё в 1988 году в Ташкенте было открыто Генеральное консульство Индии, позже преобразованное в Посольство.А в июле прошлого года в Ташкенте состоялась международная конференция "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность", в которой участвовали не только страны региона, но и главы МИД других государств, включая Россию, Китай, США и Индию.Так, например, в июле 2021 года, во время встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром обсуждались проекты в сферах инвестиций, торговли, бизнеса, информационных технологий и здравоохранения.Предстоящий саммит – логичное продолжение вопросов, поднятых на той конференции, считает эксперт.С его мнением солидарна и научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ Дарья Сапрынская. Шавкат Мирзиеев в 2018 году совершил госвизит в страну для переговоров с президентом и премьер-министром Индии, отмечает Сапрынская. Результатом стали 50 инвестиционных проектов на суммы около трех млрд долларов. Индия заинтересована в узбекистанских товарах, считает эксперт.Пойдет ли речь о РоссииВполне вероятно, что в ходе саммита будут обсуждаться проекты с участием России. Дело в том, что Индия и Россия взаимодействуют в формате Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), основанной в 2001 году лидерами РФ, Китая, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. Индия к данной организации присоединилась в 2017 году.В результате страны-члены организации объединяют общие интересы. Так, стратегическими интересами Индии в ШОС являются энергетика и безопасность. В связи с этим страны явно поднимут темы недавно блэкаута в Центральной Азии и повестку дня в Афганистане.Для государств Центральной Азии, в свою очередь, Индия представляет большой интерес как потенциальное пространство для торговли, продолжает Равшан Назаров. Для этого необходимо развивать транспортные сети, логистику.Если говорить о логистике и торговле, не стоит забывать, что Индия является важным партнером для Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Взаимный товарооборот в 2020 году между ЕАЭС и Индией составил 12,4 млрд долларов. При этом основная доля торгового оборота стран ЕАЭС с Индией приходится на Россию – 74,6% (9,26 млрд долларов), отметил Назаров.Однако переговоры по ЕАЭС не станут конкретной темой завтрашней встречи, поскольку диалог без участия России здесь невозможен, уточняет Дарья Сапрынская. При этом, вероятно, в ходе саммита Индия подтвердит свою открытость к сотрудничеству "Индия – Россия — ЕАЭС"Читайте также:Первый саммит лидеров Индии и Центральной Азии: дата и повестка>>Камилов отправился в Дели для участия в заседании "Индия — Центральная Азия">>На что Узбекистан потратит миллионы долларов, выделенные Индией>>Узбекистан пришел на помощь Индии в борьбе с COVID — что доставил самолет?>>

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Рамиз Бахтияров

узбекистан, индия, центральная азия, безопасность, инвестиции, саммит