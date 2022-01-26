https://uz.sputniknews.ru/20220126/mirziyoev-prokommentiroval-sboy-v-elektrosnabjenii-strany-22401332.html

Мирзиёев прокомментировал сбой в электроснабжении страны

Мирзиёев прокомментировал сбой в электроснабжении страны

Президент отметил взаимосвязанность в условиях мировой глобализации, которая проявляется, в том числе, в техногенных катастрофах.

2022-01-26T21:45+0500

2022-01-26T21:45+0500

2022-01-26T21:45+0500

общество

катастрофа

мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиеев прокомментировал ситуацию со сбоем в региональной энергосистеме, произошедшей накануне, и его последствиями.На видеоселектороном совещании в среду глава государства отметил взаимосвязанность в условиях мировой глобализации, которая проявляется, в том числе, в социально-экономических процессах и техногенных катастрофах.Мирзиёев отметил, что как только стало известно об аварии, то поручил сформировать правительственную комиссию и лично контролировал работу по устранению ее негативных последствий.Президент поблагодарил жителей страны за правильное понимание сложившейся ситуации, а также сотрудников всех ведомств, СМИ и общественников за усилия по преодолению возникших проблем.Узбекистан должен сделать выводы из нынешнего инцидента, чтобы определить путь своего развития с учетом глобальных проблем и быть готовым к существующим вызовам, подытожил Мирзиёев.Массовое отключение электричества произошло в Узбекистане 25 января примерно в 11:00 по местному времени. Сбой в системе охватил сразу несколько городов: Ташкент, Гулистан, Карши, Самарканд, Бухару, Коканд, Чирчик. Без света такжи остались города Казахстана и Кыргызстана.В среду Министерство энергетики Узбекистана ввело краткосрочные ограничения на работу автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. Вырабатываемый газ в полном объёме направляется на тепловые электростанции, а также социальные объекты и населению.На данный момент работа всех действующих тепловых и гидроэлектростанций страны восстановлена на 80 процентов, сообщили в ведомстве. Несмотря на все еще недостаточные объемы выработки электроэнергии, специалисты пытаются распределить ее по всему Узбекистану.В приоритете – обеспечение электричеством жителей страны и социально значимых объектов. Однако по-прежнему могут наблюдаться отдельные перебои в подаче электричества.

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катастрофа, мирзиёев