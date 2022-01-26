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Примеси в воздухе не превышают допустимой нормы – Узгидромет
Примеси в воздухе не превышают допустимой нормы – Узгидромет
По данным синоптиков, густой туман в Ташкенте не содержит опасных для здоровья веществ.
2022-01-26T10:56+0500
2022-01-26T10:56+0500
общество
ташкент
узгидромет
туман
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ТАШКЕНТ, 26 янв - Sputnik. Туман, накрывший Ташкент во вторник, не содержит опасной концентрации загрязняющих примесей, сообщает Центр гидрометеорологической службы Узбекистана в Telegram-канале.Густой туман окутал столицу во вторник вечером и вызвал сильное похолодание. В мелких капельках влаги в воздухе содержится какое-то количество твердых мелкодисперсных частиц (пыли), сообщает Узгидромет."По данным автоматических станций мониторинга загрязнения воздуха Узгидромета содержание РМ 10 (пыль диаметром 10 микрометров - прим.ред.) составляет 111,2 мкг/м3, что не превышает максимально-разовых значений предельно допустимых концентраций (допустимая концентрация 500 мкг/м3) установленных в Узбекистане, - говорится в сообщении.По данным Гидрометцентра, 26 января в столице и по всей республике без осадков, местами туман. Температура воздуха в Ташкенте ночью до 2 градусов мороза, днем до 8 градусов тепла.Читайте также: Удалось ли устранить неполадки в энергосистеме Узбекистана
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ташкент, узгидромет, туман

Примеси в воздухе не превышают допустимой нормы – Узгидромет

10:56 26.01.2022
© Sputnik / Olga Golovko / Перейти в фотобанкТуман на улице
Туман на улице - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.01.2022
© Sputnik / Olga Golovko
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По данным синоптиков, густой туман в Ташкенте не содержит опасных для здоровья веществ.
ТАШКЕНТ, 26 янв - Sputnik. Туман, накрывший Ташкент во вторник, не содержит опасной концентрации загрязняющих примесей, сообщает Центр гидрометеорологической службы Узбекистана в Telegram-канале.
Густой туман окутал столицу во вторник вечером и вызвал сильное похолодание. В мелких капельках влаги в воздухе содержится какое-то количество твердых мелкодисперсных частиц (пыли), сообщает Узгидромет.
"По данным автоматических станций мониторинга загрязнения воздуха Узгидромета содержание РМ 10 (пыль диаметром 10 микрометров - прим.ред.) составляет 111,2 мкг/м3, что не превышает максимально-разовых значений предельно допустимых концентраций (допустимая концентрация 500 мкг/м3) установленных в Узбекистане, - говорится в сообщении.
По данным Гидрометцентра, 26 января в столице и по всей республике без осадков, местами туман. Температура воздуха в Ташкенте ночью до 2 градусов мороза, днем до 8 градусов тепла.
Читайте также: Удалось ли устранить неполадки в энергосистеме Узбекистана
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