https://uz.sputniknews.ru/20220126/primesi-v-vozduxe-ne-prevyshayut-dopustimoy-normy--uzgidromet-22385657.html

Примеси в воздухе не превышают допустимой нормы – Узгидромет

Примеси в воздухе не превышают допустимой нормы – Узгидромет

По данным синоптиков, густой туман в Ташкенте не содержит опасных для здоровья веществ.

2022-01-26T10:56+0500

2022-01-26T10:56+0500

2022-01-26T10:56+0500

общество

ташкент

узгидромет

туман

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ТАШКЕНТ, 26 янв - Sputnik. Туман, накрывший Ташкент во вторник, не содержит опасной концентрации загрязняющих примесей, сообщает Центр гидрометеорологической службы Узбекистана в Telegram-канале.Густой туман окутал столицу во вторник вечером и вызвал сильное похолодание. В мелких капельках влаги в воздухе содержится какое-то количество твердых мелкодисперсных частиц (пыли), сообщает Узгидромет."По данным автоматических станций мониторинга загрязнения воздуха Узгидромета содержание РМ 10 (пыль диаметром 10 микрометров - прим.ред.) составляет 111,2 мкг/м3, что не превышает максимально-разовых значений предельно допустимых концентраций (допустимая концентрация 500 мкг/м3) установленных в Узбекистане, - говорится в сообщении.По данным Гидрометцентра, 26 января в столице и по всей республике без осадков, местами туман. Температура воздуха в Ташкенте ночью до 2 градусов мороза, днем до 8 градусов тепла.Читайте также: Удалось ли устранить неполадки в энергосистеме Узбекистана

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ташкент, узгидромет, туман