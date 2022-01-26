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Удалось ли устранить крупные неполадки в энергосистеме Узбекистана
Удалось ли устранить крупные неполадки в энергосистеме Узбекистана
Как восстанавливается страна после самого масштабного блэкаута за последние годы — в материале.
2022-01-26T08:30+0500
2022-01-26T09:34+0500
общество
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Министерство энергетики Узбекистана сообщило об устранении крупных неисправностей в энергосистеме и подаче электроэнергии в единую энергосеть страны.Это, в свою очередь, приводит к снижению добычи газа. На ТЭС наблюдается снижение давления газа, что негативно сказывается на объеме выработки электроэнергии.Сейчас электричество в некоторые регионы страны подается попеременно.Восстановлено электроснабжение в двух регионах Узбекистана &gt;&gt;В ведомстве просят граждан рационально использовать энергоприборы, без надобности не включать дополнительные электрические устройства.Массовое отключение электричества произошло во вторник утром сразу в трех странах Центральной Азии.В Узбекистане без света остались Ташкент (все районы), Гулистан, Карши, Самарканд, Бухару, Коканд, Чирчик. Ташкентское метро временно приостановило работу. Местные жители сообщили о перебоях с водой и отоплением.Электричество также отключили в Алматы, Бишкеке и ряде районов Кыргызстана.Министерство энергетики Узбекистана связало блэкаут с крупной аварией в энергосетях Казахстана.Минэнерго Казахстана, в свою очередь, во всем обвинило быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.Читайте также по теме:
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Удалось ли устранить крупные неполадки в энергосистеме Узбекистана

08:30 26.01.2022 (обновлено: 09:34 26.01.2022)
© Unsplash / dhahi alsaeediЛЭП
ЛЭП - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.01.2022
© Unsplash / dhahi alsaeedi
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Накануне в Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане произошло масштабное отключение электричества.
ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Министерство энергетики Узбекистана сообщило об устранении крупных неисправностей в энергосистеме и подаче электроэнергии в единую энергосеть страны.
"Следует отметить, что из-за неполадок в системе имеют место случаи нарушения технологических процессов на действующих газовых месторождениях и нефтеперерабатывающих заводах в стране", — говорится в официальном заявлении.
Это, в свою очередь, приводит к снижению добычи газа.
На ТЭС наблюдается снижение давления газа, что негативно сказывается на объеме выработки электроэнергии.
Сейчас электричество в некоторые регионы страны подается попеременно.
Восстановлено электроснабжение в двух регионах Узбекистана >>
В ведомстве просят граждан рационально использовать энергоприборы, без надобности не включать дополнительные электрические устройства.

"Эти усилия помогут обеспечить большее количество потребителей электроэнергией", — добавили в Минэнерго.

Массовое отключение электричества произошло во вторник утром сразу в трех странах Центральной Азии.
В Узбекистане без света остались Ташкент (все районы), Гулистан, Карши, Самарканд, Бухару, Коканд, Чирчик. Ташкентское метро временно приостановило работу. Местные жители сообщили о перебоях с водой и отоплением.
Электричество также отключили в Алматы, Бишкеке и ряде районов Кыргызстана.
Министерство энергетики Узбекистана связало блэкаут с крупной аварией в энергосетях Казахстана.
Минэнерго Казахстана, в свою очередь, во всем обвинило быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.
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