https://uz.sputniknews.ru/20220126/rossiya-i-uzbekistan-rasshiryat-sotrudnichestvo-v-borbe-s-covid-22389775.html

Россия и Узбекистан расширят сотрудничество в борьбе с COVID

Россия и Узбекистан расширят сотрудничество в борьбе с COVID

В Узбекистан прибыли специалисты Роспотребнадзора. Они посетили медицинские учреждения, работающие с пациентами с COVID-19, лаборатории и медицинские вузы.

2022-01-26T13:47+0500

2022-01-26T13:47+0500

2022-01-26T13:47+0500

общество

узбекистан

роспотребнадзор

медицина

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ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Россия и Узбекистан договорились расширять сотрудничество в области борьбы с коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями, а также обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, сообщается на сайте Роспотребнадзора.Об этом стороны договорились во время визита специалистов Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им Г.Н.Габричевского Роспотребнадзора в Узбекистан. Как отмечается, поездка организована для оказания экспертной консультативно-методической помощи в организации и проведении противоэпидемических мероприятий, диагностики новой коронавирусной инфекции, лечения пациентов с COVID-19.В ходе визита эксперты Роспотребнадзора посетили медицинские учреждения, работающие с пациентами с COVID-19, лаборатории, занимающиеся исследованиями нового коронавируса, а также медицинские вузы.Также они провели ряд встреч и семинаров для обучения узбекистанских специалистов российским подходам к профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями, дали рекомендации по дальнейшим действиям с учётом возможных рисков, отметили в ведомстве.Данный визит стал вторым по счету выездом специалистов Роспотребнадзора в Республику Узбекистан с начала пандемии COVID-19 для оказания содействия в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.Первый состоялся в августе 2020 года. Тогда спецрейсом из России прибыли семь специалистов — эпидемиологи, вирусологи, инфекционисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.Кроме столицы, участники делегации посетили медучреждения в Ташкентской, Самаркандской и Джизакской областях.До них в республику прилетели 40 врачей из России для оказания помощи в лечении больных с коронавирусом. В состав группы вошли реаниматологи, пульмонологи, инфекционисты, кардиологи и эндокринологи.

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узбекистан, роспотребнадзор, медицина