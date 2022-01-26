https://uz.sputniknews.ru/20220126/uzbekistan-ujestochit-nakazanie-za-prodaju-voditelskix-prav-22400264.html

Узбекистан ужесточит наказание за продажу водительских прав

Узбекистан ужесточит наказание за продажу водительских прав

Президент Шавкат Мирзиёев обратил внимание на проблемы с подготовкой в стране водителей и связал это с растущим количеством ДТП.

2022-01-26T20:13+0500

2022-01-26T20:13+0500

2022-01-26T20:13+0500

общество

узбекистан

шавкат мирзиёев

дтп

президент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1390/25/13902554_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_78a765810bf2e2e02e7ddffc8503a427.jpg

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о намерении ужесточить наказание за “преступную выдачу прав без соответствующего обучения”.Об этом глава государства рассказал на расширенном видеоселекторном совещании в среду. По его словам, получение прав без обучения сегодня стало нормой в Узбекистане.Для устранения этой проблемы ответственным лицам поручено, во-первых, внести предложения по коренному совершенствованию системы обучения, во-вторых, по усилению наказания за подобные "преступления".За 11 месяцев 2021 года в Узбекистане зафиксировано 8 731 ДТП, в том числе 964 с участием грузовых автомобилей. Жертвами аварий за 10 месяцев стали 1 964 человека.Летом прошлого года во время отчета в Сенате министр внутренних дел Узбекистана Пулат Бобожонов раскритиковал работу по предупреждению ДТП в стране, обратил внимание парламентариев на проблемы с порядком подготовки водителей и призвал усовершенствовать ПДД.По его словам, тестовые вопросы в экзаменационных билетах при подготовке водителей противоречат правилам дорожного движения или являются морально и технически устаревшими. Не соответствуют требованиям и условия, созданные для прохождения практического экзамена.В результате водителями, получившими некачественное образование, совершаются аварии, сказал министр.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, шавкат мирзиёев, дтп, президент