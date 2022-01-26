https://uz.sputniknews.ru/20220126/uzbekistan-ujestochit-nakazanie-za-prodaju-voditelskix-prav-22400264.html
Узбекистан ужесточит наказание за продажу водительских прав
Узбекистан ужесточит наказание за продажу водительских прав
Президент Шавкат Мирзиёев обратил внимание на проблемы с подготовкой в стране водителей и связал это с растущим количеством ДТП.
2022-01-26T20:13+0500
2022-01-26T20:13+0500
2022-01-26T20:13+0500
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ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о намерении ужесточить наказание за “преступную выдачу прав без соответствующего обучения”.Об этом глава государства рассказал на расширенном видеоселекторном совещании в среду. По его словам, получение прав без обучения сегодня стало нормой в Узбекистане.Для устранения этой проблемы ответственным лицам поручено, во-первых, внести предложения по коренному совершенствованию системы обучения, во-вторых, по усилению наказания за подобные "преступления".За 11 месяцев 2021 года в Узбекистане зафиксировано 8 731 ДТП, в том числе 964 с участием грузовых автомобилей. Жертвами аварий за 10 месяцев стали 1 964 человека.Летом прошлого года во время отчета в Сенате министр внутренних дел Узбекистана Пулат Бобожонов раскритиковал работу по предупреждению ДТП в стране, обратил внимание парламентариев на проблемы с порядком подготовки водителей и призвал усовершенствовать ПДД.По его словам, тестовые вопросы в экзаменационных билетах при подготовке водителей противоречат правилам дорожного движения или являются морально и технически устаревшими. Не соответствуют требованиям и условия, созданные для прохождения практического экзамена.В результате водителями, получившими некачественное образование, совершаются аварии, сказал министр.
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узбекистан, шавкат мирзиёев, дтп, президент
Узбекистан ужесточит наказание за продажу водительских прав
Президент Шавкат Мирзиёев обратил внимание на проблемы с подготовкой в стране водителей и связал это с растущим количеством ДТП. По его словам, получение прав без обучения сегодня стало нормой в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о намерении ужесточить наказание за “преступную выдачу прав без соответствующего обучения”.
Об этом глава государства рассказал
на расширенном видеоселекторном совещании в среду. По его словам, получение прав без обучения сегодня стало нормой в Узбекистане.
“Хотел бы обратить внимание всех на важный вопрос. Стало обычным делом получить водительское удостоверение, не обучаясь вождению. Поэтому с каждым часом увеличивается количество аварий”, — сказал президент.
Для устранения этой проблемы ответственным лицам поручено, во-первых, внести предложения по коренному совершенствованию системы обучения, во-вторых, по усилению наказания за подобные "преступления".
За 11 месяцев 2021 года в Узбекистане зафиксировано 8 731 ДТП, в том числе 964 с участием грузовых автомобилей. Жертвами аварий за 10 месяцев стали 1 964 человека.
Летом прошлого года во время отчета в Сенате министр внутренних дел Узбекистана Пулат Бобожонов раскритиковал
работу по предупреждению ДТП в стране, обратил внимание парламентариев на проблемы с порядком подготовки водителей и призвал усовершенствовать ПДД.
По его словам, тестовые вопросы в экзаменационных билетах при подготовке водителей противоречат правилам дорожного движения или являются морально и технически устаревшими. Не соответствуют требованиям и условия, созданные для прохождения практического экзамена.
В результате водителями, получившими некачественное образование, совершаются аварии, сказал министр.