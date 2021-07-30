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Противоречат ПДД: глава МВД раскритиковал подготовку водителей в стране
Противоречат ПДД: глава МВД раскритиковал подготовку водителей в стране
Пулат Бобожонов раскритиковал работу по предупреждению ДТП в стране, обратил внимание парламентариев на проблемы с порядком подготовки водителей и призвал... 30.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-30T19:23+0500
2021-07-30T19:23+0500
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мвд узбекистана
пулат бобожонов
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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Тестовые вопросы в экзаменационных билетах при подготовке водителей противоречат правилам дорожного движения или являются морально и технически устаревшими, заявил министр внутренних дел Узбекистана Пулат Бобожонов во время отчета в Сенате.В своем докладе он раскритиковал работу по предупреждению ДТП в стране, обратил внимание парламентариев на проблемы с порядком подготовки водителей и призвал усовершенствовать ПДД в новой редакции, утвержденные постановлением Кабмина от 24 декабря 2015 года № 370.По его словам, условия, созданные для прохождения практического экзамена, также не соответствуют требованиям. Задача строительства современных учебных автодромов по стране, которая была определена в постановлении Кабинета Министров в 2018 году, до сих пор не выполнена ни в одном регионе. В результате водителями, получившими некачественное образование, совершаются дорожно-транспортные происшествия, сказал министр.В результате этого, уточнил он, произошло 3754 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 3170 и погибло 954 человека. Общее количество ДТП увеличилось на 57,2 процента.При этом, в 542 инцидентах, произошедших в первом полугодии, погибло 104 ребенка (рост 33,3 процента), 458 — получили ранения (рост 44,9 процента).Признал Бобожонов и отсутствие должного взаимодействия сотрудников дорожно-патрульной службы с участниками дорожного движения. По его словам, уровень знаний и правовая культура некоторых из них не соответствуют сегодняшним требованиям. Это приводит к росту недовольства граждан, сказал он.
https://uz.sputniknews.ru/20210730/v-uzbekistane-za-polgoda-soversheno-svyshe-dvuxsot-ubiystv-19889268.html
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дтп, мвд узбекистана, пулат бобожонов, сенат олий мажлиса узбекистана

Противоречат ПДД: глава МВД раскритиковал подготовку водителей в стране

19:23 30.07.2021
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© Фото: МВДМинистр внутренних дел Узбекистана генерал-лейтенант Пулат Бобожонов
Министр внутренних дел Узбекистана генерал-лейтенант Пулат Бобожонов - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.07.2021
© Фото: МВД
Пулат Бобожонов раскритиковал работу по предупреждению ДТП в стране, обратил внимание парламентариев на проблемы с порядком подготовки водителей и призвал усовершенствовать ПДД.
ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Тестовые вопросы в экзаменационных билетах при подготовке водителей противоречат правилам дорожного движения или являются морально и технически устаревшими, заявил министр внутренних дел Узбекистана Пулат Бобожонов во время отчета в Сенате.
В своем докладе он раскритиковал работу по предупреждению ДТП в стране, обратил внимание парламентариев на проблемы с порядком подготовки водителей и призвал усовершенствовать ПДД в новой редакции, утвержденные постановлением Кабмина от 24 декабря 2015 года № 370.
“Некоторые пункты данных правил заменены, в связи с этим ссылки в соответствующих пунктах относятся к совершенно другим пунктам. Несмотря на то, что ПДД были утверждены в 2015 году, прием экзаменов у водителей и кандидатов в водители осуществляется в соответствии с регламентом, разработанным постановлением Государственного центра тестирования от 29 июля 2011 года и утвержденным приказом министра внутренних дел от 23 февраля 2011 года”, — пояснил он.
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По его словам, условия, созданные для прохождения практического экзамена, также не соответствуют требованиям. Задача строительства современных учебных автодромов по стране, которая была определена в постановлении Кабинета Министров в 2018 году, до сих пор не выполнена ни в одном регионе. В результате водителями, получившими некачественное образование, совершаются дорожно-транспортные происшествия, сказал министр.
“Кроме того, в связи с тем, что на автомобильных дорогах не установлен достаточно действенный контроль за обеспечением безопасности пассажиров, за шесть месяцев 2021 года в республике зафиксировано в общей сложности около 3,5 млн нарушений правил дорожного движения, что на 40,8 процента больше, чем в 2020 году”, — сказал Бобожонов.
В результате этого, уточнил он, произошло 3754 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 3170 и погибло 954 человека. Общее количество ДТП увеличилось на 57,2 процента.
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При этом, в 542 инцидентах, произошедших в первом полугодии, погибло 104 ребенка (рост 33,3 процента), 458 — получили ранения (рост 44,9 процента).
Признал Бобожонов и отсутствие должного взаимодействия сотрудников дорожно-патрульной службы с участниками дорожного движения. По его словам, уровень знаний и правовая культура некоторых из них не соответствуют сегодняшним требованиям. Это приводит к росту недовольства граждан, сказал он.
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