https://uz.sputniknews.ru/20210730/protivorechat-pdd-glava-mvd-raskritikoval-podgotovku-voditeley-v-strane-19890228.html

Противоречат ПДД: глава МВД раскритиковал подготовку водителей в стране

Противоречат ПДД: глава МВД раскритиковал подготовку водителей в стране

Пулат Бобожонов раскритиковал работу по предупреждению ДТП в стране, обратил внимание парламентариев на проблемы с порядком подготовки водителей и призвал... 30.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-30T19:23+0500

2021-07-30T19:23+0500

2021-07-30T19:23+0500

общество

дтп

мвд узбекистана

пулат бобожонов

сенат олий мажлиса узбекистана

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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Тестовые вопросы в экзаменационных билетах при подготовке водителей противоречат правилам дорожного движения или являются морально и технически устаревшими, заявил министр внутренних дел Узбекистана Пулат Бобожонов во время отчета в Сенате.В своем докладе он раскритиковал работу по предупреждению ДТП в стране, обратил внимание парламентариев на проблемы с порядком подготовки водителей и призвал усовершенствовать ПДД в новой редакции, утвержденные постановлением Кабмина от 24 декабря 2015 года № 370.По его словам, условия, созданные для прохождения практического экзамена, также не соответствуют требованиям. Задача строительства современных учебных автодромов по стране, которая была определена в постановлении Кабинета Министров в 2018 году, до сих пор не выполнена ни в одном регионе. В результате водителями, получившими некачественное образование, совершаются дорожно-транспортные происшествия, сказал министр.В результате этого, уточнил он, произошло 3754 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 3170 и погибло 954 человека. Общее количество ДТП увеличилось на 57,2 процента.При этом, в 542 инцидентах, произошедших в первом полугодии, погибло 104 ребенка (рост 33,3 процента), 458 — получили ранения (рост 44,9 процента).Признал Бобожонов и отсутствие должного взаимодействия сотрудников дорожно-патрульной службы с участниками дорожного движения. По его словам, уровень знаний и правовая культура некоторых из них не соответствуют сегодняшним требованиям. Это приводит к росту недовольства граждан, сказал он.

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дтп, мвд узбекистана, пулат бобожонов, сенат олий мажлиса узбекистана