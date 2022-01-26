Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220126/v-roddome-pod-tashkentom-poyavilis-na-svet-chetvernyashki-22393583.html
В роддоме под Ташкентом появились на свет четверняшки
В роддоме под Ташкентом появились на свет четверняшки
У семейном пары из Кибрая родились сразу четверо детей - два мальчика и две девочки. Сообщается, что новорожденные чувствуют себя удовлетворительно.
2022-01-26T15:29+0500
2022-01-26T15:29+0500
общество
ташкент
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/02/22052680_0:58:2464:1444_1920x0_80_0_0_55cfdfd29e59a6fc8235286d3e0b6382.jpg
ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. В семье Тоировых из Кибрайского района Ташкентской области Узбекистана родились четверо близнецов.Как сообщает информационная служба районной администрации, радостное событие для супружеской четы произошло во вторник.Как отметил глава семейства, самочувствие новорожденных близнецов удовлетворительное.Ранее сообщалось о двух похожих случаях. Летом 2020 года сразу четверо малышей родились в семье Хозировых из Наманганского района Наманганской области, а в сентябре 2019-го — у семейной пары Джураевых из Бекабада Ташкентской области.
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/02/22052680_232:0:2232:1500_1920x0_80_0_0_d828335c95a72c8038cd6bdd6f0aa913.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ташкент, дети

В роддоме под Ташкентом появились на свет четверняшки

15:29 26.01.2022
CC0 / pexels / Новорожденный
Новорожденный - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.01.2022
CC0 / pexels /
Подписаться на
У семейном пары из Кибрая родились сразу четверо детей — два мальчика и две девочки. Сообщается, что новорожденные чувствуют себя удовлетворительно.
ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. В семье Тоировых из Кибрайского района Ташкентской области Узбекистана родились четверо близнецов.
Как сообщает информационная служба районной администрации, радостное событие для супружеской четы произошло во вторник.
“Вчера, 25 января, для семьи Тоировых, проживающих в махалле "Бирлик" Кибрайского района, наступил радостный день. В их семье родились 2 мальчика и 2 девочки”, — говорится в сообщении.
Как отметил глава семейства, самочувствие новорожденных близнецов удовлетворительное.
Ранее сообщалось о двух похожих случаях. Летом 2020 года сразу четверо малышей родились в семье Хозировых из Наманганского района Наманганской области, а в сентябре 2019-го — у семейной пары Джураевых из Бекабада Ташкентской области.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский