https://uz.sputniknews.ru/20220126/v-roddome-pod-tashkentom-poyavilis-na-svet-chetvernyashki-22393583.html
В роддоме под Ташкентом появились на свет четверняшки
В роддоме под Ташкентом появились на свет четверняшки
У семейном пары из Кибрая родились сразу четверо детей - два мальчика и две девочки. Сообщается, что новорожденные чувствуют себя удовлетворительно.
2022-01-26T15:29+0500
2022-01-26T15:29+0500
2022-01-26T15:29+0500
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ташкент
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ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. В семье Тоировых из Кибрайского района Ташкентской области Узбекистана родились четверо близнецов.Как сообщает информационная служба районной администрации, радостное событие для супружеской четы произошло во вторник.Как отметил глава семейства, самочувствие новорожденных близнецов удовлетворительное.Ранее сообщалось о двух похожих случаях. Летом 2020 года сразу четверо малышей родились в семье Хозировых из Наманганского района Наманганской области, а в сентябре 2019-го — у семейной пары Джураевых из Бекабада Ташкентской области.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент, дети
В роддоме под Ташкентом появились на свет четверняшки
У семейном пары из Кибрая родились сразу четверо детей — два мальчика и две девочки. Сообщается, что новорожденные чувствуют себя удовлетворительно.
ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. В семье Тоировых из Кибрайского района Ташкентской области Узбекистана родились четверо близнецов.
Как сообщает
информационная служба районной администрации, радостное событие для супружеской четы произошло во вторник.
“Вчера, 25 января, для семьи Тоировых, проживающих в махалле "Бирлик" Кибрайского района, наступил радостный день. В их семье родились 2 мальчика и 2 девочки”, — говорится в сообщении.
Как отметил глава семейства, самочувствие новорожденных близнецов удовлетворительное.
Ранее сообщалось о двух похожих случаях. Летом 2020 года сразу четверо малышей родились в семье
Хозировых из Наманганского района Наманганской области, а в сентябре 2019-го — у семейной пары
Джураевых из Бекабада Ташкентской области.